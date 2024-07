Bolgari spravili Maribor v slabo voljo

Začele so se kvalifikacije za evropsko ligo. Slovenske barve zastopa podprvak Maribor, ki je na gostovanju pri bolgarskem Botevu iz Plovdiva izgubil 1:2. Izbranci Anteja Šimundže, ki se jim je po vrnitvi z Eura pridružil tudi Josip Iličić, bodo tako pot do napredovanja v 2. krogu kvalifikacij za ligo Europa iskali prihodnji četrtek v Ljudskem vrtu, kjer bodo potrebovali nujno zmago. Pri gostiteljih je v izdihljajih srečanja vstopil v igro Alen Korošec, donedavni nogometaš Rogaške.

Dvoboj na stadonu Hristo Botev, kjer se je zbralo okrog 15 tisoč gledalcev, so bolje začeli gostitelji. Izkušeni Nigerijec Anthony Ujah je vnovčil bogate izkušnje, ki jih je pridobil zlasti v nemški bundesligi, in v 9. minuti po izjemnem strelu z glavo popeljal bolgarske pokalne zmagovalce v vodstvo. Pred tem je po slabem izbijanju Martina Milca do žoge prišel Ivelin Popov in podal z desne strani, Ujah pa je dobro skočil, žogo pa poslal v prečko, do koder se je odbila v gol Ažbeta Juga.

Botev Plovdiv : Maribor 2:1 (1:0) Stadion Hristo Botev, sodniki: Dickinson, McGeachie, Bell (vsi Škotska). Strelci: 1:0 Ujah (9.), 1:1 Širvys (18.), 2:1 Ilijev (74.). Botev Plovdiv: Igonen, Minkov, Tamm (od 46. Diabate), Conte, Balojanis, Pereira, Eto'o, Akere (od 81. Jordanov), Popov (od 88. Korošec), Nwachukwu (od 72. Ilijev), Ujah (od 89. Sekulić). Maribor: Jug, Širvys, Šoštarič Karič, Vidmar, Milec, J. Repas, Ž. Repas (od 76. Feta), Soudani (od 46. Beugre), Iličić, Barišić (od 60. Božić), Jakupović (od 86. Bourles). Rumeni karton: Nwachukwu, Balojanis, Minkov; Šoštarič Karič, Ž. Repas, J. Repas.

Rdeč karton: /

Mariborčani so se hitro odzvali, le devet minut pozneje je Litovec Pijus Širvys z močnim strelom z 22 metrov presenetil vratarja Matveia Igonena ter izenačil na 1:1. Širvys se je tako na krstnem evropskem nastopu za vijolice vpisal med strelce. Ni veliko manjkalo, pa bi Hillal Soudani le nekaj minut pozneje poskrbel za popolni preobrat, a je bil njegov zadetek zaradi nedovoljenega položaja, odločali so centimetri, razveljavljen.

Do konca prvega polčasa je bilo vroče znova pred vrati Ažbeta Juga, ki je imel v 30. minuti veliko sreče, saj je strel Kamerunca Jamesa Eto'oja končal v prečki. V izdihljajih prvega dela je nevarno zapretil Soudani.

El Arbi Soudani je bil v prvem polčasu zelo nevaren za vrata Boteva, nato pa je moral zaradi poškodbe stegenske mišice zapustiti zelenico. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Izkušeni Alžirec zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice ni mogel nadaljevati srečanja, na začetku drugega polčasa ga je zamenjal Etienne Yves Beugré. Napadalca iz Slonokoščene obale so v 53. minuti delili le centimetri od veselja. Zadel je okvir vrat, tako da je splavalo po vodi vodstvo Maribora.

Gostitelji so v 74. minuti še drugič na tej tekmi premagali Ažbeta Juga. V polno je zadel rezervist Nikola Ilijev, ki je v igro vstopil le tri minute pred tem. Akcijo je začel Samuel Akere s prodorom po desni strani, potem pa vzporedno z golovo črto podal na levo, kjer je bil povsem sam pred golom Ilijev in zadel.

Rezultat se do konca srečanja ni več spreminjal, ostalo je pri 2:1 za Botev, v izdihljajih srečanja pa je pri gostiteljih prejel priložnost za nastop še Alen Korošec, donedavni nogometaš Rogaške.

Kvalifikacije za ligo Europa so se začele s šestimi pari uvodnega kroga. Liga Europa, drugi največji evropski pokal, vstopa v novo sezono s spremenjenim tekmovalnim ustrojem. V glavnem delu tekmovanja, ta ne bo več skupinski, bo nastopilo 36 klubov. Pomerili se bodo v ligaškem delu, kjer bo vsak udeleženec odigral kar osem tekem.

Mariborčani bodo morali za omenjeni privilegij preskočiti štiri ovire v kvalifikacijah, za začetek bolgarski Botev iz Plovdiva, ki je letos v finalu bolgarskega pokala presenetil Ludogorec. Ante Šimundža, nekdanji trener Ludogorca, odlično pozna bolgarski nogomet. Če bi vijolice izločile Botev, ki prihaja iz rojstnega mesta največje bolgarske nogometne legende Hrista Stoičkova, bi se v 2. krogu udarile z grškim velikanom Panathinaikosom, pri katerem ne manjka slovenskih reprezentantov.

Botev vodi nogometni strokovnjak iz BiH Dušan Kerkez, poleti pa je njegove vrste okrepil Alen Korošec, ki je v prejšnji sezoni izstopal pri Rogaški in z njo osvojil pokalni naslov. Foto: Guliverimage

Če bi Mariboru spodrsnilo proti Botevu, bi jih čakal popravni izpit v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, kjer bi se pomerili proti romunskemu predstavniku Universitatea Craiova.

