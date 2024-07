Bravo po dramatični tekmi nadaljuje evropsko pot

Nogometaši Brava so na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo na gostovanju v Walesu pri ekipi Connah's Quay v podaljšku izničili zaostanek iz prve tekme (0:1). V 115. minuti je Matej Poplatnik zadel za zmago z 2:0 in napredovanje v drugi krog, v katerem Bravo čaka Zrinjski.

Konferenčna liga, kvalifikacije, 1. krog (povratne tekme):

Sreda, 17. julij:

Četrtek, 18. julij:

Na prvi tekmi v Ljubljani proti valižanski ekipi FC Nomads so varovanci Aleša Arnola dobro začeli, v nadaljevanju pa naredili preveč napak. Gostujoča zasedba ni imela veliko priložnosti, a eno visoko žogo ob prekinitvi jim je vendarle uspelo spraviti v domači gol. Kljub zaostanku je nogometašem NK Bravo na gostovanju uspelo prirediti preobrat in napredovati v drugi krog kvalifikacij.

Obračun v Bangorju, na katerem je bilo kar nekaj spornih sodniških odločitev, vključno z nedosojenimi najstrožjimi kazni na vsaki strani, se je končal šele po 120. minutah. Prvi gol je padel šele v 87. minuti, ko je vendarle prišlo olajšanje za ekipo Aleša Arnola. Po lepo izpeljani akciji se je pod zgodovinski prvi evropski zadetek Brava podpisal Nemanja Jakšić.

88' / GOOOOOOOL! ⚽️



Ob zaključku sodniškega dodatka so gostje napadali za zvišanje in napredovanje, do priložnosti je prišel mladi Tais Šabotić, a je njegov strel zletel mimo vrat. Po 95. minutah je na semaforju pisalo 0:1 za Bravo, z istim rezultatom so na prvi tekmi zmagali Valižani, tako da je sledil 30-minutni podaljšek. V 115. minuti obračuna je po podaji s prostega strela Martina Pečarja z bližine z glavo za 2:0 zadel razigrani Matej Poplatnik.

Rezultat se ni več spremenil, tako da Bravo nadaljuje evropsko pot. V drugem krogu ga čaka Zrinjski.