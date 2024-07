Iz murskosoboške Fanazeriji prihaja presenetljiva vest: teden dni pred začetkom nove sezone prve lige in že po opravljenih pripravah se je za konec aktivne kariere odločil dolgoletni kapetan članske ekipe NŠ Mura Žiga Kous. "S cmokom v grlu in po tehtnem premisleku je prišel čas, da se poslovim od profesionalnega igranja nogometa."

Od profesionalnega igranja nogometa se je poslovil kapetan Mure Žiga Kous. Pred sobotnim treningom je o tem obvestil strokovni štab in soigralce. Kous je za Muro zbral kar 305 nastopov, prvič se je v črno-belem predstavil na tekmi s Čardo, četrtega marca 2009, zadnjič je dres z Murinim grbom nosil na tekmi z Olimpijo, petega maja letos. Z Muro je osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Bil je zraven pri vseh največjih uspehih kluba, bil je med tistimi, ki je z Muro iz druge lige začel pisati zgodovinske uspehe.

"Poslavlja se nogometaš, ki je bil sinonim za pripadnost in ljubezen do kluba. Poslavlja se kapetan, ki ga bomo pomnili po borbenosti, predanosti in prodanih tuneli nasprotnikom. Slovo pa ni dokončno. Žiga in generalni direktor Agron Šalja sta se namreč ob njegovi odločitvi pogovarjala o možnosti, da bi Žiga v klubu ostal v drugačni vlogi," so v sporočilu za javnost zapisali pri NŠ Mura.

Pred nekaj leti je v Ljudskem vrtu dvignil pokal za naslov državnega prvaka. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"S cmokom v grlu in po tehtnem premisleku je prišel čas, da se poslovim od profesionalnega igranja nogometa. O tem sem razmišljal že nekaj časa, odločitev je bila težka, a naposled sem se po pogovoru z najbližjimi odločil, da je bilo dovolj," je pojasnil Kous. "Rad bi se zahvalil klubu, za vse kar mi je dal, predvsem predsedniku Robertu Kuzmiču in nekdanjemu športnemu direktorju Denisu Rajbarju, ki sta me pripeljala nazaj v Muro, v klub, ki ga imam neizmerno rad. Zahvala tudi nekdanjemu trenerju Anteju Šimundži, s pomočjo katerega sem v Muri lahko osvojil vse, kar se je v Sloveniji dalo in zaigral v evropskih tekmovanjih. Rad bi se zahvalil tudi vsem soigralcem in ostalim, s katerimi smo se dnevno srečevali in so poskrbeli, da sem se v Fazaneriji vedno počutil odlično."

"Vsaka tekma, ko sem oblekel dres z Murinim grbom, je bila zame posebna. Za sveti dres sem vedno dal vse od sebe. Do zadnje kaplje krvi. Prišel je čas za slovo, Mura pa bo vedno ostala v mojem srcu. Odslej bom prvi, ki bom Muro brezpogojno spremljal s tribune."