Nafta z 12. okrepitvijo, dva novinca tudi pri Primorju

Devetnajstletni napadalec je na 13 tekmah za madžarske selekcije od 18 do 20 let dosegel šest zadetkov. V madžarski prvi in drugi ligi je odigral 38 tekem, po eno pa v madžarskem pokalu in kvalifikacijah za konferenčno ligo.

Za ZTE, ki je napadalca posodil Nafti, je podpisal pred dvema letoma, pred tem je igral tudi za Györ in Honved, kot posojen pa je hkrati že nosil tudi dres Szegeda.

Pred Klauszom so v Nafto prišli še Dragan Brkić, Zoran Lesjak, Haris Kadrić, Luka Božičković, Tom Kljun, Luka Dumančić, Darko Hrka, Rok Pirtovšek, Amadej Marinič, Szabolcs Szalay in Zsombor Senko.

Dva novinca pa so predstavili tudi v Ajdovščini. Primorje bo lahko računalo na 25-letnega napadalca Semirja Smajlagića, ki je v preteklosti igral tudi za Gorico, med rdeče-črne pa prihaja iz Radničkega iz Niša, ter Gašperja Tratnika, ki se seli iz Domžal in bo zaostril vratarko konkurenco.

Primorje so pred tem okrepili Elias Telles, Andrej Bogićević, Mirko Mutavčić in Žan Bešir.

