Izkušeni Primorec se vrača v Italijo, Radomljani pripeljali Avstrijca

Iz Kopra, ki ima po uvodnih dveh krogih zmago in poraz, so sporočili, da so sporazumno prekinili pogodbo z Enejem Jeleničem, ki se seli v italijansko tretjo ligo k Novari. Pred Jeleničem so koprski dres slekli še Matej Palčič, Michael Pavlović, Kevin Čustović, Tino Blaž Lauš, Deni Jurić, Bede Amarachi Osuji, Franjo Prce, Karlo Bručić, Tim Kruljac in Luka Vešner Tičić, še poroča STA. Koper bo v 3. krogu domače sezone v soboto gostoval pri Primorju.

Novopečeni član NK Radomlje Aleksandar Vučenović je nazadnje igral na Cipru, bil pa je tudi v Moldaviji, na Finskem, v Bosni in Hercegovini, na Slovaškem in v Avstriji. Pred Vučenovićem so v Radomlje poleti prišli še Marko Cukon, Nino Vukasović, Matej Mamić, Jaša Jelen, Halifa Kujabi, Sandro Zukić in Niko Gajzler.

Radomljani so sezono 2024/25 začeli s porazoma proti Kopru in Nafti, v petek pa jih čaka lokalni obračun z Domžalami.