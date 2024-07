Vrnitev Riere, odhod Elšnika in nova okrepitev Mure

Nogometaši Mure so v svojih vrstah pozdravili novo okrepitev. Kot so sporočili iz slovenskega prvoligaša, bo napad okrepil 30-letni Avstrijec s srbskimi koreninami Srdjan Spiridonović. Podpisal je enoletno pogodbo.

Spiridonović je nazadnje igral za Al-Salmiyo iz Kuvajta. V mlajših selekcijah je branil barve dunajskega Rapida, kasneje pa se je preselil na drugo stran mesta k Austrii.

Pot ga je v članski karieri vodila tudi v različne klube po Evropi, bil je član italijanskih Vicenze in Messine, grških Panionisa in Atromitosa, srbske Crvene zvezde, poljskega Pogona Szczecina, turškega Genclerbirligija in litovskega Kauna Žalgirisa. V zadnjih dveh letih je igral v Savdski Arabiji in Kuvajtu.

Spiridonović je v svoji karieri odigral 326 tekem in ob tem dosegel 86 zadetkov in prispeval 32 asistenc.

"Veseli smo, da smo se dogovorili s Srdjanom, ki ima za seboj že zavidljivo kariero. Verjamemo, da bo s svojo kakovostjo in izkušnjami dodana vrednost naši ekipi. Zelo pomembno je, da si je želel prestopa v Muro, kamor ga je vodil športni motiv," je povedal generalni direktor Mure Agron Šalja.

Muro, ki je sezono v Prvi ligi Telemach začela z dvema zmagama v dveh krogih, so poleti okrepili še Mark Strajnar, Gal Kurež, Vasilios Zogos in Dario Vizinger, še poroča STA.