Olimpija z zmago in Maribor s porazom napredovala, Bravo se poslavlja

Ljubitelji slovenskega klubskega nogometa so z zanimanjem spremljali povratne dvoboje drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo, na katerih so prednost s prvih tekem branili vsi trije slovenski predstavniki. Ljubljanski Bravo je doma s 3:1 priznal premoč Zrinjskem in se poslovil od Evrope. Olimpija je tudi na Poljskem ugnala ukrajinski Žitomir, tokrat z 2:1. Maribor pa je po domači zmagi Romuniji izgubil z Universitateio Craiovo s 3:2, a po zaslugi domače zmage napredoval.

Bravo se je s porazom proti Zrinjskem s 3:1 za nekaj časa poslovil od stadiona Žak in s tem končal svojo evropsko pravljico. Šiškarji sicer v tej sezoni igrajo domače prvoligaške tekme v Stožicah. Bravu, ki je v ponedeljek v 1. SNL nadigral Primorje (4:0), je prejšnji teden v Hercegovini zagotovil prednost strelec Matic Ivanšek.

V prvem polčasu izenačili, nato gostje do dveh zadetkov

Srečanje na razmočenem igrišču so bolje otvorili gostje, ki so prek starega znanca slovenskih nogometnih zelenic Nardina Mulahusejnovića povedli v 16. minuti in skupni izid poravnali. Mujahusejnović se je odlično znašel v kazenskem prostoru, si lepo namestil žogo in neubranljivo zabil s šestih metrov. A njihovo veselje je trajalo le pet minut, nato pa izid poravnal Milan Tučić in razveselil polne tribune stadiona v Šiški. Tučić je vtekel v prostor in po podaji s strani Lana Štravsa zabil s strelom po tleh. Ekipi sta z omenjenim izidom odšli tudi na glavni odmor.

Milan Tučić je zabil za izenačenje Brava. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Prvi so v drugem polčasu ponovno zabili gostje, v 66. minuti je bil iz neposredne bližine z glavo natančen Slobodan Jakovljević, ki je zabil po predložku iz prostega strela. V 80. minuti pa nov šok za Bravo. S prostega strela je mojstrsko po tleh sprožil Frano Mlinar in Zrinjski povedel tudi v skupno vodstvo. Domači so nato pritisnili proti vratom gostov, si pripravili nekaj lepih priložnosti, zahvala za to, da Zrinjski potuje v nadaljevanje tekmovanja pa gre tudi vratarju Marku Mariću, ki je zaprl vse dostope do svojih vrat.

Hiter šok za Olimpijo, Florucz in Durdov za preobrat

Nogometaši Olimpije, ki so se pred dnevi uradno poslovili od dolgoletnega kapetana Timija Maxa Elšnika, so tudi na Poljskem nadaljevali imeniten niz pod vodstvom novega trenerja Victorja Sancheza. Pod vodstvom Španca so v Evropi na prvi ugnali ukrajinski Žitomir (2:0), oba zadetka pa v Stožicah dosegli v drugem polčasu. Za zmaje sta bila prejšnji četrtek uspešna Raul Florucz in Diogo Pinto.

Povratno tekmo, ki so jo Ukrajinci gostili na Poljskem v Gliwicah, so domači odprli z zadetkom že v drugi minuti, natančen pa je bil Bogdan Kušnirenko. Tudi na tem srečanju, kot na tistem v Šiški, veselje nasprotnika ni trajalo dolgo. V 11. je bil še na drugi tekmi z Žitomirjem natančen Raul Florucz. Skoraj vse do konca srečanja se mreži nato nista zatresli in, zadnji žebelj v krsto Polisje pa je v 93. minuti zabil Ivan Durdov.

Maribor obdržal prednost s prve tekme

Dobro prednost z 2:0 je poleg Olimpije branil tudi Maribor. Vijolice so se po izpadu proti Botevu iz Plovdiva iz evropske lige preselile v konferenčno ligo, kjer so v Ljudskem vrtu po zadetkih Jana Repasa in Arnela Jakupovića z 2:0 premagale Universitateo iz Craiove.

Na povratni tekmi v Romuniji so gledalci videli nekaj priložnosti, a mreži se v prvem polčasu nista zatresli. Na uvodu v drugi polčas pa hladen tuš za Maribor. Po preigravanju na levi strani kazenskega prostora je natančno sprožil Alexandru Mitrita in v 53. minuti so Romuni prišli še ne gol zaostanka v skupnem seštevku. Kmalu zatem so domači v kazenskem prostoru zrušili Marka Božića, a sodniška piščalka je ostala nema. So pa to skorajda izkoristili nogometaši Craiove. Anzor Mekvabishvili je nevarno sprožil z razdalje, izkazal pa se je mariborski vratar Ažbe Jug. Božić je nato nevarno sprožil na drugi strani, a za las zgrešil cilj.

Arnel Jakupović je zabil za drugo izenačenje na tekmi. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V 68. minuti pa so Mariborčani lahko spet lažje zadihali. Po izjemnem prodoru je Jan Repas na koncu zaposlil Josipa Iličića na robu kazenskega prostora, ta pa je z natančnim strelom proti oddaljenejši vratnici izid poravnal. A Romuni se niso dali in v 72. minuti prek Gregoria Sierre, ki je z roba kazenskega prostora postrgal pajčevino z desnega zgornjega kota Jugovih vrat, ponovno povedli. S podobno mero je nato na drugi strani vrnil Arnel Jakupović, ki je v 82 minuti lepo sprejel dolgo podajo Ettiena Beugreja, preigraval proti sredini in neubranljivo sprožil ter zabil še drugi gol za vijoličaste. V 95. minuti je po kotu z glavo za Craiovo zabil še Elvir Koljić, a popoln preobrat Romunom ni uspel.

Olimpija z Moldavci, Maribor še čaka

S kom se bosta v tretjem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo udarila Maribor in Olimpija? Maribor še čaka slabšega iz dvoboja med nizozemskim Ajaxom in srbsko Vojvodino, na prvi tekmi je bil z 1:0 boljši nekdanji večkratni evropski prvak iz Amsterdama. Olimpija pa se bo pomerila s Šerifom iz Tiraspola, ki je tokrat z 2:0 izgubil z Elfsborgom. Švedi so že na prvi tekmi zmagali z 1:0.

Nekdanji trener Olimpije Zoran Zeljković je z latvijsko Audo v Evropi nanizal štiri zmage. Foto: www.alesfevzer.com

Ta teden bo v kvalifikacijah za konferenčno ligo nastopilo kar nekaj slovenskih legionarjev. Latvijska Auda, ki jo vodi Zoran Zeljković, je v sredo še drugič premagala Cliftonville in si zagotovila napredovanje. Izmed legionarjev so napredovali Blaž Kramer (Legia Varšava), Nejc Gradišar (Fehervar), Žiga Frelih (Spartak Trnava), izpadli pa Vito Plut (Sliema), Nik Prelec (Austria Dunaj) in Til Mavretič (Levadia). Matija Boben (Cluj) srečanje še igra.

