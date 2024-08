V pestrem športnem obdobju, ko v Parizu pleni pozornost vročica olimpijskih iger, se v Ljubljani obeta prav poseben nogometni praznik. Mladi klub Bravo bo danes ob 17. uri odigral največjo evropsko tekmo v zgodovini. Proti Zrinjskemu bo branil prednost s prve tekme v Mostarju (1:0) in si skušal zagotoviti napredovanje v tretji krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Dvoboj bo poln čustev, saj bodo izbranci Aleša Arnola v slovo pomahali stadionu Žak. Na njem bodo odigrali zadnjo tekmo, o tem, s kako pomembnim obračunom imajo opravka, pa dovolj zgovorno priča podatek, kako bi lahko pošle vse vstopnice. To se je do zdaj zgodilo le enkrat! V Ljubljano prihaja tudi 200 vročekrvnih navijačev Zrinjskega, tako da bo v Šiški še zelo bučno.

Sezona 2024/25 prinaša marsikaj novega za Bravo. Ne samo da se bodo dokončno preselili v Stožice, kjer že igrajo domače tekme 1. SNL, saj se bo stadion Žak v Spodnji Šiški, potem ko bodo na njem zabrneli gradbeni stroji, sčasoma prelevil v atletskega lepotca, ampak nastopajo tudi prvič v Evropi! Ker lahko v uvodnih dveh krogih kvalifikacij računajo na pomoč domačega igrišča prav v Šiški, bo danes na znamenitem stadionu, ki leži tik od železniški progi, še kako zanimivo. Bravo se bo od objekta, na katerem je dosegal največje uspehe in paral živce številnim favoritom, poslovil danes.

Že letos bi lahko v Šiški zabrneli gradbeni stroji, kar bi pomenilo začetek projekta Atletski center Ljubljana. Foto: Mestna občina Ljubljana

Projekt Atletski center Ljubljana zajema prenovljen stadion s 4777 pokritimi sedeži, ki bo namenjen tako atletiki kot tudi nogometu, atletsko dvorano z 200-metrsko krožno stezo s 1648 sedeži in pomožni atletski stadion, pod katerim naj bi bila kletna etaža s parkirnimi prostori, s 315 sedeži. Načrtujejo tudi gradnjo dvorane za mete, ureditev zelenih površin in namestitev solarnih panelov, stroški prenove pa znašajo več kot 94 milijonov evrov.

To bo storil na tekmi, na kateri bi pisal zgodovino. To je namreč njegova največja tekma v Evropi. Skupno šele četrta v kratki zgodovini kluba, na njej pa si lahko priigra napredovanje v tretji krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Je na odlični poti, saj je prejšnji četrtek v vroči Hercegovini utišal glasne navijače Zrinjskega in zmagal z 1:0. Tako Bravu za napredovanje zadošča že neodločeni rezultat, v tem primeru bi se v tretjem krogu kvalifikacij pomerili s slabšim iz kvalifikacijskega dvoboja evropske lige med "slovenskim" Panathinaikosom in bolgarskim Botevom, ki je bil nedavno v Evropi usoden za Maribor.

Tako je bilo le še pred petimi leti

Bravo bo danes odigral zadnjo tekmo na stadionu Žak. Foto: Bojan Puhek Zaradi izjemne pomembnosti srečanja ne čudi veliko zanimanje za nakup vstopnic. Okrog 11. ure jih je v prodaji na voljo le še dobrih sto! Šele drugič v zgodovini kluba bi lahko bile tribune na dvoboju Brava v Ljubljani polne do zadnjega mesta. Tako je bilo za zdaj le 14. julija 2019, ko je Bravo prvič zaigral v prvi ligi in ljubljanski obračun na stadionu Žak izgubil z Olimpijo z 0:2.

Dvoboj si je ogledalo 1800 gledalcev, za Šiškarje pa je takrat nastopilo kar nekaj zanimivih igralcev. Med drugim tudi dolgoletni slovenski reprezentant Andraž Kirm, prihodnji reprezentant in udeleženec Eura 2024 David Brekalo, prihodnji najboljši strelec 1. SNL, zdajšnji napadalec Celja Aljoša Matko in poznejši ljubljenec navijačev Olimpije Mustafa Nukić. To je bil prvi ljubljanski prvoligaški spopad po desetih letih.

Tokrat bo drugače. Tokrat bo Bravo poskrbel za največjo tekmo v Evropi, odkar je leta 2013 začel nastopati s člansko ekipo. Čeprav ima opravka z neugodnim tekmecem iz Bosne in Hercegovine, za katerega nastopajo tudi številni znanci 1. SNL Nardin Mulahusejnović (Maribor, Koper, Mura), Besart Abdurahimi (Bravo), Ivan Posavec (Olimpija), Tomislav Kiš (Zavrč) in Josip Ćorluka (Domžale), si je s tesno zmago v Mostarju (1:0) zagotovil pomembno prednost.

Zrinjski je že zmagal v Ljubljani

Zrinjski Mostar bo četrtič gostoval v Sloveniji. Pred desetimi leti se je prvič predstavil na slovenskih tleh, ko je v Ljudskem vrtu z Mariborom izgubil z 0:2. Tri leta pozneje je v Mariboru remiziral z 1:1, a so vijolice napredovale zaradi prejšnje zmage v Mostarju (2:1).

Zrinjski je dvakrat gostoval v Ljudskem vrtu in vselej izpadel proti Mariboru. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po dveh zaporednih slabših izkušnjah z Mariborom je Zrinjski le dočakal prvo slavje v Sloveniji. Leta 2020 je v Stožicah zadal boleč udarec Olimpiji. Takrat so zaradi pandemije koronavirusa odigrali le eno tekmo, klub iz Mostarja pa je, čeprav je še sedem minut pred koncem zaostajal z 1:2, v Ljubljani zmagal s 3:2 in izločil zmaje.

Tako je Zrinjski leta 2020 v praznih Stožicah proslavljal zmago nad Olimpijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bi lahko tokrat prekrižal načrte še Bravu, mlademu ljubljanskemu klubu, ki ima bistveno manj evropskih izkušenj in igra šele četrto tekmo v Evropi v kratki klubski zgodovini?

Arnol umirja konje: Nismo še ničesar naredili

Aleš Arnol bo lahko na največjem evropskem izzivu v karieri računal tudi na pomoč Mateja Poplatnika. Foto: www.alesfevzer.com Trener Aleš Arnol je v ponedeljek proti Primorju (4:0) odpočil nekaj prvokategornikov in nastopil s kombinirano, pomlajeno zasedbo, katere povprečna starost je znašala zgolj 21,3 leta. S tem je le še potrdil filozofijo in usmerjenost kluba, ki ne prinaša le rezultatov, ampak s prodajo najboljših igralcev tudi polni blagajno in olajšuje delovanje. Arnol je tako v ponedeljek odpočil tudi najboljšega strelca Mateja Poplatnika, ki je imel prej nekaj težav z zdravjem, a je zadnja treninga opravil s polno močjo in dokazal, da bo lahko danes branil barve Brava.

Strateg Šiškarjev se zaveda, da bo za napredovanje proti Zrinjskemu, ki si je prejšnji četrtek doma priigral kar nekaj zrelih priložnosti, a ni znal zatresti mreže Ljubljančanov, treba pokazati še več. "Zavedamo se, da je zdaj pred nami še težji izziv in da bomo za pozitiven izid potrebovali popolno tekmo. Ponuja se izredna priložnost, zgodovinska priložnost za klub, da doma zaključimo to, kar smo začeli v Bosni in Hercegovini. Je pa dejstvo, da pričakujemo še boljšega nasprotnika, še bolj natančnega nasprotnika. Imamo solidno izhodišče, nismo pa še ničesar naredili," sporoča mladi trener, ki se je z Bravom navezal na stadion Žak, zdaj pa se bo od njega za določen čas poslovil.

Priložnost za zgodovinsko domačo zmago v Evropi

Bravo bo lovil še eno zgodovinsko priložnost. Ko je prvič zaigral v Evropi, je proti predstavniku Walesa kljub številnim zapravljenim priložnostim ostal brez razlogov za zadovoljstvo. Connah's Quay je v Ljubljani zmagal z 1:0, tako da Bravo danes ne bo lovil le prvega domačega zadetka v Evropi, ampak tudi prvo, zgodovinsko zmago. In kako sladko bi jo bilo doseči ravno na dvoboju, na katerem bodo nogometaši v rumenem pomahali v slovo stadionu Žak, ta pa jih bo za nameček pozdravil še s polnimi tribunami?

Ko je Zrinjski nazadnje gostoval v Ljudskem vrtu, ga je leta 2017 bodrilo ogromno navijačev. Okrog 200 jih tudi danes prihaja v Ljubljano! Foto: Grega Valančič/Sportida

"Verjetno se še ne zavedamo povsem, kaj vse nam je že uspelo. O zgodovinskih mejnikih kluba se bomo lahko pogovarjali po opravljenem. Ritem dogodkov je trenutno tako močan, da je naša osredotočenost na regeneraciji in na dobrih predstavah na vsaki naslednji tekmi," poudarja Mark Španring, ki je v ponedeljek proti Primorju odigral vso tekmo in pomagal klubu do prepričljive zmage s 4:0.

Bravo je tako ob uspehu v Mostarju nanizal dve zmagi brez prejetega zadetka. Če bi ohranil nedotaknjeno mrežo tudi danes, bi si zagotovil nov evropski spektakel, saj bi se prebil v tretji krog kvalifikacij! Pred Bravom je tako zgodovinska priložnost, ki je ne namerava zapraviti. Porodne krče ob krstnem igranju za Evropo so občutili 11. julija, ko so izgubili z Valižani, danes pa vstopajo v obračun z močnim Zrinjskim že bogatejši za dragocene izkušnje. Te pa bi jim lahko na dvoboju, na katerem bi lahko odločale malenkosti, še kako koristile.