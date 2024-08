Neverjeten niz Španca z Olimpijo, kaj še potrebuje za rekord?

Odkar je Olimpija na položaj glavnega trenerja postavila španskega stratega Victorja Sancheza, so zeleno-beli nedotakljivi. Odigrali so sedem tekem. Štiri prijateljske v pripravljalnem obdobju, tri, ki so bile že tekmovalnega značaja, pa v 1. SNL in Evropi. In kaj je značilno za vse? Zmaji so zadeli čarobno sedmico. Zmagali so na vseh sedmih tekmah, pri tem pa se je njihova mreža zatresla le enkrat! Danes bodo na Poljskem branili lepo prednost proti ukrajinski Polisji (2:0), navijači pa bi lahko dočakali nove razloge za zadovoljstvo. Kakšen pa je sploh rekord, kar se tiče zaporednih zmag brez prejetega zadetka ob začetku dela trenerja pri Olimpiji? Odgovor smo poiskali pri statističnem guruju OptaŽabarju.

Če vodi Španec nogometaše Olimpije, to očitno predstavlja dobitno kombinacijo. Albert Riera je zmaje v sezoni 2022/23 popeljal do dvojne krone, v tej sezoni pa je zmagoviti ritem z ljubljanskim klubom ujel njegov rojak Victor Sanchez del Amo. Sedemkrat je vodil tekmo in sedemkrat proslavljal zmago, skupna razlika v zadetkih pa znaša 14:1! Če je treba pripravljalne dvoboje vzeti z rezervo, pa lahko navijače Olimpije toliko bolj navdušuje dejstvo, kako so Zmaji na začetku sezone 2024/25 dobili oba dvoboja v 1. SNL (2:0 in 1:0), hkrati pa na prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Stožicah premagali še ukrajinsko Polisjo iz Žitomirja z 2:0.

Želi ohraniti zmagovalno miselnost

Zmaji so prejšnji teden v Stožicah premagali Ukrajince z 2:0. Zadetka sta dosegla Raul Florucz in Diogo Pinto. Foto: www.alesfevzer.com Bi se lahko niz nadaljeval tudi danes? Olimpijo čaka najtežji izziv, saj se bo na Poljskem v Gliwicah, na stadionu Piasta, kjer je pred leti blestel nekdanji slovenski reprezentant in branilec Olimpije Uroš Korun, pomerila z motiviranim tekmecem iz Ukrajine. Vložek je velik, saj se bo odločalo o napredovanju v 3. krog kvalifikacij, tekmec pa bo slabši iz spopada kvalifikacij za ligo Europa med švedskim Efsbjorgom in moldavskim Šerifom. Cilj Olimpije je jasen. Ne le napredovanje, ampak tudi nova zmaga.

"Popolnoma smo motivirani in prepričani, da bo to zelo zahtevna tekma. Imamo lepo prednost, vendar želimo to tekmo izkoristiti za nadaljevanje zmagovalne miselnosti in poskusili bomo doseči dober rezultat," sporoča 48-letni Španec, ki je izpostavil odlično vzdušje v slačilnici Olimpije. Ljubljanski klub je v sezono 2024/25, katero želi za razliko od prejšnje končati z lovoriko, vstopil imenitno. Igralci so polni samozavesti, zmagovalna miselnost jim je pomagala tudi do vodilnega položaja v 1. SNL.

Rekorderja Olimpije? Razdrh in Elsner. Andrej Razdrh je pred dobrim desetletjem dobil uvodnih sedem tekem kot trener Olimpije. Njegov rekord bi skoraj izenačil Luka Elsner, ki se je nekaj let pozneje ustavil pri šestih. Foto: Vid Ponikvar Kar se tiče absolutnega rekorda v številu zaporednih zmag ob začetku vodenja Olimpije, je na vrhu lestvice Andrej Razdrh. Zvesti kronist statističnega dogajanja v zgodovini NK Olimpija OptaŽabar nam je potrdil, kako je pred 12 leti, ko je prevzel vodenje zmajev, zmagal na sedmih zaporednih tekmah, razlika v zadetkih pa je znašala 18:3. Šestkrat je zmagal v prvenstvu, enkrat v pokalu. Kar pa se tiče zaporednih zmag brez prejetega zadetka, se je do zdaj v zgodovini Olimpije najbolj izkazal Luka Elsner. Ko je pred osmimi leti postal trener Olimpije, je dobil uvodnih pet tekem, pri tem pa se mreža Olimpije ni zatresla niti enkrat! Enkrat je bil uspešen v pokalu, štirikrat v prvenstvu. Victor Sanchez je za zdaj pri treh takšnih zmagah. Eni v Evropi, dveh pa v prvenstvu. Bo danes še podaljšal niz?

Prijateljska, pokalna, evropska ... Vseeno!

Olimpija bo na Poljskem deležna tudi podpore zveste navijaške skupine Green Dragons. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Španec ima bogato nogometno kariero, zato dobro ve, kako prednost dveh zadetkov ne sme uspavati njegovih varovancev. "Prednost pomeni le, da smo na prvi tekmi opravili dobro delo in nič več kot to. Na drugi tekmi moramo nadaljevati z istimi vzorci, enako osredotočenostjo, odnosom in trudom ter ne smemo zanemariti morebitnih napak. Če bomo to storili, bomo nadaljevali v pravi smeri. Zato se ne smemo sprostiti. Vemo, da bo težko. Zagotovo je Polisja prepričana, da ima svoje možnosti in bodo poskušali pritisniti stoodstotno ali še bolj," napoveduje boj na novo zmago. Že osmo zapored, odkar je prevzel vodenje Olimpije.

"Ni pomembno, ali je tekma prijateljska, pokalna, prvenstvena ali evropska, želimo zmagati in biti najboljši na vsaki tekmi," v vsako tekmo vstopa z največjim ciljem. Nič drugače ne bo tudi danes, ko se bo povratna tekma 2. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Gliwicah začela ob 18. uri.