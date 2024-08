Timi Max Elšnik bo s Crveno zvezdo lovil sanje o ligi prvakov proti Slovencu!

Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) so zaplesale kroglice. Znanih je vseh sedem parov zadnjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov, v katerih bo nastopilo tudi nekaj Slovencev. Srbski prvak Crvena zvezda, ki ga je nedavno okrepil donedavni kapetan Olimpije Timi Max Elšnik, bo preboj v ligo prvakov lovil proti boljšemu iz kvalifikacijskega obračuna med Jagiellonio in Bodo Glimtom, pri katerih se dokazujeta slovenska legionarja Dušan Stojinović in Nino Žugelj. V play-offu kvalifikacij bo še kako pestro.