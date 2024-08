Maribor pripeljal mladega branilca

Slovenski nogometni prvoligaš Maribor je ekipo okrepil z mladim 18-letnim danskim branilcem Adamom Rasheedom, so sporočili iz kluba. Dosedanji član mlajših selekcij Torina, ki igra za mlajšo izbrano vrsto Iraka, je na Štajersko prišel kot prost igralec. Maribor je z mladeničem sklenil pogodbo do poletja 2026 z možnostjo podaljšanja še za eno leto.

Mariborčani so sicer v poletnem prestopnem roku pripeljali še Karola Borysa, Bradleyja M'Bondoja, Orpheja Mbino.

Štajerce v četrtek čaka prva tekma 3. kroga kvalifikacij konferenčne lige proti Vojvodini, v domači ligi so doslej odigrali dve tekmi in imajo zmago in neodločen izid. V nedeljo jih čaka obračun z Muro.