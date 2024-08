"Kar nekaj časa sem iskal klub, v katerega bi želel investirati. Imel sem nekaj pogovorov z Aleksandrom Čeferinom in mu predstavil svojo vizijo. Želel sem si okolja, ki je naklonjeno nogometu. Naposled sem se na podlagi njegovih nasvetov odločil za Maribor, saj ima zelo zveste navijače, pa tudi mesto je zelo lepo," je v Ljudskem vrtu zbranim novinarjem dejal Acun Ilicali.

Dodal je še, da si želi, da bi bil Maribor uspešen, a da bo za to najprej potreben napredek. "Ne morem spremeniti vsega, a menim, da sem tip lastnika, ki ga Maribor potrebuje, saj imam nogomet zelo rad. Vsekakor pa tukaj nisem samo zaradi denarja," je svojo primernost za lastništvo najuspešnejšega nogometnega kluba v Sloveniji pojasnil Ilicali. Ob tem je še povedal, da če bi na vso stvar gledal samo z ekonomskega vidika, se mu ta zagotovo ne bi izplačala. "Ko vložiš denar v nogometni klub, si kratkoročno gotovo izgubil, a se ti to nato lahko z uspehi povrne."

Pismo o nameri je podpisano, kako naprej glede sodelovanja? "Menim, da bomo v septembru uredili zadeve. Počakati je treba še na vso papirologijo, a smo že zadolženi za številne klubske operacije. Ponosen sem, da sem tukaj. Vem, kako organizirati zadeve, da bi klub bil uspešen." pic.twitter.com/WwjK5yrmdl — NK Maribor (@nkmaribor) August 8, 2024

Ilicali je posredno nakazal tudi, da želi imeti vpliv na samo kadrovanje moštva. "Naš cilj ni pripeljati zvezdnike in nato izgubiti ekipni duh. Stvari želim izpeljati na dolgi rok. Več kot bo uspehov, več bo tudi zvezdnikov," se je o morebitnih kadrovskih spremembah v moštvu razgovoril Ilicali.

"Navijačem lahko zagotovim, da so moji nameni dobri"

Turek je sicer že vpet v lastniško strukturo angleškega drugoligaša Hull City in turškega velikana Fenerbahče, v katerem opravlja vlogo podpredsednika, zato se med navijači že pojavlja bojazen, da bo Maribor zanj le razvojni klub za preostala dva kluba. "Razumljivo je, da so ljudje zaskrbljeni, toda vsem navijačem lahko zagotovim, da so moji nameni dobri. Menim, da Hull City in Maribor nista podobni zgodbi, saj si s slednjim želim predvsem uspeha v Evropi. Moja naloga je, da klub dobro organiziram," je bojazen nekaterih navijačev komentiral Ilicali.

Ilicali je v domovini znan kot lastnik in ustanovitelj televizijske mreže Acunmedya, ki je znana po predvajanju resničnostnih šovov in mu je prinesla bogastvo. Pred tem je opravljal poklic športnega novinarja. V tej vlogi je leta 1997 prvič prišel v štajersko prestolnico, saj je poročal s tekme drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov med Mariborom in Bešiktašem, ki so jo Turki dobili s 3:1.