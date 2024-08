Nogometni četrtek v mestu ob Dravi se bo začel ob 17. uri, ko se bo hospitality prostorih stadiona Ljudski vrt pod tribuno Marcos Tavares predstavil Acun Ilicali. Turški poslovnež je s podpisom Pisma o nameri naredil prvi korak k namenu, da postane strateški partner NK Maribor. Tokrat bo spregovoril o nadaljnjih korakih in vprašanju, ki najbolj zanima Slovenijo, kakšna bo prihodnost mariborskega kluba.

Šimundža: Znova moramo biti na visoki ravni

Ante Šimundža je zadovoljen, da bo lahko danes računal tudi na pomoč Svena Karića Šoštariča. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Nogometno dogajanje v Ljudskem vrtu se bo nadaljevalo v večernih urah, ko bo Maribor ob 20.15 gostil srbsko Vojvodino. To bo prva tekma 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo, v katero vstopajo vijolice s pozitivnim spoznanjem, kako lahko trener Ante Šimundža računa na najmočnejšo zasedbo.

"Vsi fantje so okej. Karić Šoštarič je oddelal zadnja treninga in bo na voljo za nastop. Iličić je imel v torek manjše težave s prstom, a gre za zanemarljivo zadevo. Soudani trenira s polno obremenitvijo, prav tako Vrhovec in vseh 23 igralcev, ki bo v kadru, bo tudi pripravljenih za igranje od prve minute. Ob razširitvi kadra pride posledično tudi do dviga kakovosti. V našem primeru gre za vrnitev igralcev po poškodbah, ko so znova z nami trije tako pomembni igralci, to pomeni avtomatično več rešitev v igri," ne skriva zadovoljstva strateg vijolic, ki bo skušal po romunski Universitatei iz Craiove preskočiti še oviro iz Srbije.

Mariborčani želijo po Universitateti iz Craiove, ki so jo v Ljudskem vrtu premagali z 2:0, izločiti še Vojvodino. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Moramo biti znova na visoki ravni, če si želimo priigrati napredovanje. Gre za 3. krog kvalifikacij, za dvoboj dveh resnih, tekmovalnih ekip. Vemo, da imamo opravka z zahtevnim nasprotnikom in se zavedamo, da moramo biti čvrsti, tekmovalni, pokazati kakovost. Vojvodina je zelo resna ekipa, kot sta bila tudi Craiova in Botev. V državnem prvenstvu so si priborili nastop v evropskem tekmovanju, kar potrjuje njihovo kakovost. Nekoliko so sicer spremenili moštvo v primerjavi s prejšnjo sezono, mi pa si bomo prizadevali, da jih onemogočimo pri njihovih poskusih in poskrbimo, da bomo na igrišču v čim boljši podobi," je 52-letni Mariborčan spregovoril o tekmecu iz Novega Sada, ki bo prihodnji četrtek na povratni tekmi pričakal najtrofejnejši slovenski klub v Bački Topoli.

V Ljudski vrt bo danes prišla tudi večja skupina navijačev novosadskega kluba. Foto: Guliverimage

Z Vojvodino sicer sodeluje tudi 85-letni ameriški poslovnež srbskih korenin Milan Mandarić, nekdanji predsednik Olimpije. V klubu je podpredsednik, a je nadaljnje sodelovanje z novosadskim klubom vprašljivo. Več bo znanega po sestanku s klubsko upravo, ki bo sredi meseca.

Današnji dvoboj v Ljudskem vrtu bo sodil Poljak Daniel Stefanski, zmagovalec slovensko-srbskega obračuna pa se bo v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo udaril z boljšim iz finsko-švedskega spopada med Ilvesom in Djurgardnom.