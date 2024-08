Celjani z minimalno prednostjo na Irsko

Kvalifikacije za ligo Europa, 3. krog (prve tekme):

Slovenski državni prvak Celje evropsko sezono po izpadu v kvalifikacijah za ligo prvakov (Slovan iz Bratislave je izločil Celjane s 5:0 in 1:1) nadaljuje v kvalifikacijah za evropsko ligo. V tretjem krogu bo skušal izločiti irskega prvaka Shamrock Rovers. Če bi Celjani preskočili otoško oviro, bi postali četrti slovenski klub, ki bi zaigral v Evropi do konca jeseni. To je že uspelo Mariboru (trikrat v ligi prvakov, trikrat v ligi Europa), Muri in Olimpiji (enkrat v konferenčni ligi). To bo tudi prva možnost za Alberta Riero, da po vrnitvi na vroči celjski stolček dočaka zmago s klubom iz knežjega mesta. Za zdaj je doživel dve razočaranji. Na Slovaškem je izgubil z 0:5, na gostovanju v 3. krogu 1. SNL v Murski Soboti pa z 0:1.

Shamrock Rovers so za razliko od Celja že dvakrat nastopali v Evropi do pozne jeseni. V sezoni 2011/12 so zaigrali v skupinskem delu lige Europa, pred tem pa presenetili beograjski Partizan. V sezoni 2022/23 so nastopili v skupinskem delu konferenčne lige, kjer so osvojili dve točki. Remizirali so proti Gentu in Djurgardnu. V tej evropski sezoni so v kvalifikacijah za ligo prvakov najprej izločili islandski Vikingur (2:1 in 0:0), nato pa priznali premoč praški Sparti (0:2 in 2:4).

Minimalna zmaga za pot na Irsko

Na prvi zadetek na tekmi in prvega, ki so ga Celjani zabili po vrnitvi Alberta Riere na trenersko mesto, je bilo treba počakati do 34. minute, ko je bil natančen Luka Menalo. Po preigravanju na robu kazenskega prostora se je vanj prebil po desni strani ter neubranljivo sprožil proti oddaljenejši vratnici. Drugi polčas ni ponudil veliko priložnosti in Celje se je veselilo minimalne zmage pred gostovanjem na Irskem.

Ajax ugnal Panathinaikos

Andraž Šporar in druščina se bodo v četrtek pomerili z Ajaxom. Foto: Guliverimage Nastopilo je tudi veliko slovenskih legionarjev. Adam Gnezda Čerin, Andraž Šporar in Benjamin Verbič so se s Panathinaikosom spoprijeli z nizozemskim Ajaxom in izgubili z 0:1. Gnezda Čerin je igral do 76. minute, Šporar je obsedel na klopi, Verbiča pa ni bilo v kadru Grkov.

Rijeka z Dejanom Petrovićem je remizirala s švedskim Elfsborgom z 1:1, Petrović pa je igral do 73. minute. Poraženec tega obračuna bi se lahko v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo pomeril z Olimpijo, če bodo Ljubljančani pred tem izločili Šerif.

Lepa priložnost za dolgo evropsko jesen se ponuja latvijskemu prvaku RFS, pri katerem je obrambni steber slovenski legionar Žiga Lipušček. Klub iz Rige je namreč z 2:0 v gosteh ugnal prvaka Andore UE Santa Colomo, Lipušček pa je, s kapetanskim trakom na roki, odigral celotno srečanje.

Prvak BiH Borac Banja Luka, pri katerem je Aleks Pihler igral od 65. minute, je na Ferskih otokih z 2:1 izgubil s starim znancem Olimpije, KI Klaksvikom.

