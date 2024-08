Riera znova ni videl tistega, kar si želi

Po dveh zaporednih porazih (0:5 v Bratislavi in 0:1 v Murski Soboti) je povratnik Albert Riera na vroči celjski stolček končno dočakal zmago. Slovenski prvaki so v prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo Europa ugnali irski Shamrock Rovers z 1:0, a španski strateg po tekmi ni bil preveč zadovoljen. Opozoril je na številne pomanjkljivosti v igri Celja in dodal, da trenutno niso ekipa, ki bi lahko presenetila tekmeca. Celjani si lahko sicer prihodnji četrtek na Irskem že zagotovijo dolgo evropsko jesen.

Tako rezultat, kot tudi igra. Oboje bi bilo lahko po mnenju Alberta Riere, ki mu ni šla na roko niti slabša pripravljenost travnate površine na celjskem stadionu Z'dežele, bolje. Celjani so resda dobili prvo tekmo 3. kroga kvalifikacij za evropsko ligo proti irskemu prvaku Shamrock Rovers (1:0), a s svojo izvedbo niso navdušili stratega. Španec je bil lani, ko je vodil Celjane tudi v Evropi, vajen boljših predstav varovancev. Kaj vse ga je zmotilo proti Ircem?

"S tekmo nisem zadovoljen. Moramo biti boljši, moramo delati še več. Danes znova na igrišču nisem videl tega, kar si želim. V veliki meri nam je igro oteževala zelenica. Zadovoljen nisem niti s prvim niti z drugim polčasom. Morali bi igrati veliko bolje. Slabo smo igrali z žogo. Ko nismo imeli žoge, smo bili zelo mehki. Na ta način bomo trpeli proti vsakemu nasprotniku. Trenutno smo še premehki in ne pritisnemo dovolj močno na nasprotnika, da bi mu takoj odvzeli žogo, ko jo izgubimo. Želim si igralce, ki so lačni žoge in igre. Trenutno nismo ekipa, ki bi lahko presenetila nasprotnika," je Riera spregovoril brez zadržkov, jasno in glasno o tem, kaj ga je tokrat zmotilo v igri Celja.

Skupaj z igralci je šele en teden

Celjani so v četrtek le izkoristili prednost domačega igrišča. Foto: www.alesfevzer.com Vseeno mu zmaga z 1:0 prinaša dokaj ugodno popotnico za povratno srečanje na Irskem. Če bi Celjani zadržali prednost, bi uresničili sanje klubskega vodstva s predsednikom Valerijem Kolotilom na čelu in poskrbeli za dolgo evropsko jesen. S tem bi se namreč uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za ligo Europa, tako da bi imeli v najslabšem primeru že zagotovljen nastop v ligaškem delu konferenčne lige.

Riera se tega zaveda, a želi obenem tudi dvigniti raven igre. Trenutna po njegovem mnenju za zdaj ne zadošča za večje evropske podvige. "Pred nami je veliko dela, a ne pozabite, skupaj smo šele en teden. Vemo, da se veliko pričakuje od nas, ampak tudi mi potrebujemo čas," je dal vedeti, da se v nogometu v tako kratkem obdobju ne more pričakovati čudežev.

Celjanom je zagotovil prednost Luka Menalo. Foto: www.alesfevzer.com

To so bile tudi besede, po katerih je še bolj jasno tveganje, kakršnega si je privoščilo vodstvo kluba, ko je le nekaj dni pred gostovanjem na Slovaškem prekinilo sodelovanje s prejšnjim trenerjem Damirjem Krznarjem. Njegov naslednik šele spoznava ekipo, za katero je verjel, da bi lahko pokazala več. Pogreša igralce, ki so lačni žoge in igre. Kar se tiče prednosti pred irskimi prvaki, pa pred povratno tekmo sporoča: "Ne poznamo njihovega igrišča in ne vemo, kakšna bo tam tekma. Naša prednost z današnje tekme ni dovolj visoka. Moramo se izboljšati, a gremo na Irsko s samozavestjo in prepričanjem, da bomo zmagali in napredovali," ostaja optimist, kar se tiče nadaljevanje evropske sezone.

Če mu bo uspelo, se bodo Celjani v zgodovini slovenskega klubskega nogometa pridružili Mariboru, Muri in Olimpiji, ki so že imeli opravka s sladkimi izzivi dolge evropske jeseni. Pred tem čaka grofe še nedeljski spopad v 1. SNL proti Radomljanom.