Noro, kaj počnejo Španci s ponosom Ljubljane

Med Olimpijo in španskimi strategi se je spletla prav posebna vez. To je dobitna kombinacija, saj prinaša rezultate in ustvarja zadovoljstvo med navijači. Albert Riera je v sezoni 2022/23 osvojil dvojno krono, imenitno pa gre tudi njegovemu rojaku Victorju Sanchezu. Če se dan pozna po jutru, čaka Olimpijo zelo uspešna sezona. Španec namreč ne zna drugega kot zmagovati. In kmalu bi lahko padel rekord kluba!

Marcel Ratnik je užival pri Olimpiji pod vodstvom Alberta Riere. Zdaj sodeluje s še enim španskim strategom, to je Victor Sanchez del Amo, s katerim dosega imenitne rezultate. Foto: Grega Valančič/Sportida Olimpija in španski strateg? To je kombinacija, ki prinaša uspeh. Vsaj tako pravi statistika. "Očitno je pri nas v Olimpiji resnično tako, da nam španski trenerji postavijo zelo dobro taktiko. Dobro nas postavijo na igrišče. Vsi smo zadovoljni, dobro sodelujemo v slačilnici. Smo sproščeni in nam to še toliko bolj pomaga," je dobitno kombinacijo, ko nogometaše Olimpije vodi španski strateg, predstavil kapetan Marcel Ratnik.

Izpostavil je tudi motivacijske prijeme, ki igralce močno spominjajo na obdobje, ko jih je zelo uspešno vodil še en Španec, zdajšnji trener Celja Albert Riera. "Deležni smo podobne motivacije. Naša miselnost je zmagovalna, kar nam je bilo povedano že na prvem treningu. Tega se tudi držimo," uživa v sodelovanju z Victorjem Sanchezom, ki se je vsaj na začetku sezone izkazal za popoln zadetek v polno, kar se tiče izbora stratega za Olimpijo, enega najmočnejših slovenskih klubov, ki v vsako sezono vstopi s ciljem, da bi osvojil čim več lovorik.

Elšnik se je zahvalil navijačem

Navijaška skupina Green Dragons se je poklonila Timiju Maxu Elšniku. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com V Stožicah je tako v četrtek žarela posebna energija. Na tribunah se ni zbralo veliko gledalcev, na največji slovenski nogometni stadion bi jih lahko prišlo še trikrat več, a so tisti, ki so se odločili za ogled prve tekme 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo med Olimpijo in Šerifom, izkazali toliko pozitivnih vibracij in glasne podpore, da je bilo vzdušje na dvoboju fantastično. Dvoboj so si ogledali najbolj zvesti navijači, tisti, ki jim je mar za ljubljanski klub in so v delu Victorja Sancheza prepoznali začetek morebitnega zelo uspešnega projekta, pri katerim naj ne bi izstopali le ugodni rezultati, ampak tudi všečen nogomet.

Četrtkov dogodek se je začel veličastno. Navijaška skupina Green Dragons se je spomnila na donedavnega kapetana in ljubljenca tribun Timija Maxa Elšnika, ki je po odmevnih predstavah na Euru le zapustil Slovenijo in se odpravil v tujino. Izbral je ponudbo beograjske Crvene zvezde, ljubljanski navijači pa so mu zaželeli veliko sreče in se mu za vse, kar je storil za Olimpijo, zahvalili s posebno koreografijo. Štajerec z zeleno-belim srcem se jim je od srca zahvalil prek socialnih omrežij.

Hvala vam dragi Green Dragonsi! Eden od vas🐉💚👏🏼 pic.twitter.com/JEOdBW5x3z — Timi Max Elsnik (@Timi_Elsnik) August 8, 2024

Ratnik: Srečni in zadovoljni

Mladi slovenski reprezentant Marcel Ratnik po odhodu Timija Maxa Elšnika pri Olimpiji nosi kapetanski trak. Odkar je kapetan, zmaji zgolj zmagujejo. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com To je bil uvod v srečanje med zmaji, ki v tej sezoni premagujejo vse ovire kot po tekočem traku, in Šerifom, bogatim klubom iz Moldavije, ki se je znašel na zanimivem razpotju. Letos po dolgem času ni bil prvak svoje države, igralski kader pa je postal malce bolj osiromašen in manj konkurenčen kot sicer. A da ne bo pomote. Šerif ima še vedno obilico obetavnih in zanimivih posameznikov, za kaj več pa mu manjkata uigranost in usklajenost. V Stožicah ju ni bilo.

Novi trener, Hrvat Mislav Karoglan, ki je začel spoznavati ekipo šele v ponedeljek, ni imel sreče. Naletel je na razigrano Olimpijo, ki se je zoperstavila tekmecu z igro, v kateri sta se zlahka prepoznala rep in glava. Zmaji že dolgo niso ponudili tako popolne predstave, s katero bi na evropski tekmi tako nadigrali nasprotnika, ki ne spada med malčke. Na koncu so zmagali s 3:0, glede na število zapravljenih priložnosti, med njimi je bila tudi vratnica, pa je bil veliko bližje končni rezultat 4:0 kot pa denimo 3:1.

Ljubljanski klub je nadigral tekmeca iz Moldavije in ga premagal s 3:0. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

"Vsi smo srečni in zadovoljni. Naša predstava je bila tako kot v prvenstvu zelo zanesljiva. Dominirali smo, imeli posest in kontrolo nad tekmo. To je dokazal tudi rezultat. Šerif je dobra ekipa, a smo bili veliko boljši od njih na igrišču. Zato smo tudi zmagali. Hvala vsem navijačem, brez njih nam ne bi uspelo. Upam, da jih bo na naslednji tekmi čim več," je po dvoboju ponosno izpostavil mladi kapetan Olimpije Marcel Ratnik.

Ponovila se je zgodovina izpred 24 let

Mrežo gostov iz Tiraspola je z natančnim izvajanjem najstrožje kazni v izdihljajih prvega srečanja kot prvi zatresel Pedro Lucas. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Kako so padali zadetki? Najprej je v polno z bele točke v izdihljajih prvega polčasa zadel Pedro Lucas, sodnik pa je dosodil najstrožjo kazen po prekršku nad 19-letnim Ljubljančanom Dinom Kojićem. V drugem polčasu sta mrežo Šerifa zatresla Agustin Doffo in David Sualehe.

Argentinec je zadel za Olimpijo šele drugič, odkar nastopa v Ljubljani. Pred tem se je na seznamu strelcev znašel le leta 2022 na gostovanju v Luksemburgu, po katerem je sledila znamenita zamudna, a toliko bolj povezovalna vrnitev z avtobusom. Takrat je Olimpijo še vodil Riera. Tudi Portugalec Sualehe ne dosega veliko zadetkov, a jih ponavadi prihrani za večje tekme.

Končalo se je s 3:0, z enakim rezultatom je Olimpija ugnala Šerif tudi pred 24 leti, a še za Bežigradom. Takrat se je igralo v pokalu Uefa. Tokrat je nadigrala moldavski klub v Stožicah in si zagotovila bolj sproščeno pot na povratno tekmo v Tiraspol.

Španski strateg Victor Sanchez je vodil Olimpijo na desetih tekmah. Zmagal je na prav vseh! Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

"Ni bilo lahko, Šerif ima dobro ekipo, ki se je po prihodu novega trenerja osredotočila na obrambo. Zadnjo vrsto je sestavljajo pet igralcev. V zvezni vrsti so bili štirje, napadalec le eden. Želeli so biti čvrsti, kompaktni. Proti taki ekipi si je težko priigrati priložnosti, nam pa je to uspelo. Igrali smo pametno, potrpežljivo, pomembno je bilo tudi, kdo je dosegel prvi zadetek na tekmi," je bil španski strateg Sanchez vesel, da je to uspelo Olimpiji. Gostje razen nekaj polpriložnosti v zadnjih minutah niso resneje ogrozili vrat Vidovška.

Zdaj so podobni kot pod vodstvom Riere

Ljubljančani pod vodstvom Sancheza zmagujejo in zelo redko prejemajo zadetke. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Zmaji so znova navdušili in vknjižili novo zmago brez prejetega zadetka. To ni več naključje. Trener Victor Sanchez je v prvenstvu in Evropi nanizal že šest zmag, na vseh tekmah pa prejel le en zadetek. Vratar Matevž Vidovšek je znova skoraj nepremagan. Dogaja se podobno, kot je bilo v jesenskem delu nepozabne sezone 2022/23, ko je Olimpija pod vodstvom Alberta Riere hitro ušla konkurentom in nizala zmage. Zdaj to uspeva še enemu Špancu.

"Na dobri poti smo. Podobno kot smo bili pred dvema letoma, le da smo zdaj še bolj dominantni. Prejemamo zelo malo zadetkov, kar nam daje dodaten zagon. Vsako tekmo smo dobili, treba iti naprej," sporoča 20-letni obrambni steber Ratnik.

Vodstvu kluba, ki se je po odhodu Zorana Zeljkovića znašlo v težavah in sprva sploh ni moglo najti primernega kandidata za novega trenerja, je tako uspel nov podvig. Podobno kot v stresnih obdobjih po odhodu Roberta Prosinečkega je tudi tokrat čarobno našlo primernega kandidata, znova Španca, ki je dvignil Olimpijo, igralcem pa vcepil zmagovalno miselnost. To dokazujejo tudi rezultati. Vključno s pripravljalnimi tekmami je 48-letni Sanchez, nekdanji nogometaš madridskega Reala in Deportiva, z obema je postal španski prvak, hkrati pa je podobno kot svojčas Riera nosil tudi dres španske izbrane vrste, dobil z Olimpijo vseh deset tekem. Deset od deset.

Olimpija, nogometni ponos Ljubljane, je na zelo dobri poti, da po ukrajinski Polissji izloči še moldavskega Šerifa. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

To je neverjeten podatek, ki še bolj napeljuje k temu, kako španski strategi predstavljajo idealno kombinacijo za nogometni klub Olimpija. "Rad bi se zahvalil igralcem, da tako uspešno vpijajo zahteve in želje. Če je tako, gre vse lažje. Zadovoljen in vesel s tem, kako igrajo. Zelo dobri smo v obrambi, dominiramo v posesti in si ustvarjamo priložnosti, hkrati pa lahko napadamo tekmeca na različne načine. Imamo potencial, zdaj moramo še nadaljevati z delom, da bi bili še boljši," si želi postopne rasti kakovosti igre.

Španec lahko v nedeljo izenači rekord Olimpije

Victor Sanchez, nekdanji španski reprezentant, je na dobri poti, da v nedeljo izenači rekord Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com Lahko pa se postavijo tudi novi mejniki. Če bodo zmaji konec tedna premagali še Domžale, ki v tej sezoni niso v prvenstvu osvojile še niti ene točke, bo Sanchez na večni klubski lestvici izenačil rekord po številu zaporednih zmag po začetku trenerskega dela pri Olimpiji, ki ga za zdaj s sedmimi zmagami drži Andrej Razdrh. Dosegel ga je pred dobrim desetletjem, Sanchez pa je na odlični poti, da njegov dosežek izenači.

Za zdaj je pri šestih zmagah na uradnih tekmah, pri čemer je potrebno dodati, kako je imel opravka tudi z Evropo, in to z vse prej kot nenevarnima tekmecema iz Ukrajine in Moldavije. Zato je njegov dosežek vreden še večjega spoštovanja kot tisti, ki je leta 2012 uspel Razdrhu. "Želimo igrati takšen nogomet, da bi bili navijači ponosni na nas in se poistovetili z nami. Zdaj smo dobili 10 od 10 tekem, gremo še po enajsto," želi ohraniti zmagoviti ritem in konec tedna z Olimpijo, nogometnim ponosom Ljubljane, premagati še Domžalčane.

Navijači Olimpije, ki so se v četrtek odločili za obisk Stožic, so stadion zapuščali zadovoljni. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Dvoboj na stadionu ob Kamniški Bistrici bo v nedeljo ob 17.30. Morda bo takrat lahko Sanchez računal tudi na Raula Florucza, ki je dvoboj proti Šerifu izpustil zaradi zdravstvenih težav.