Olimpija brez težav do obračuna z Rijeko, Ažbe Jug junak Maribora

Olimpija in Maribor sta se uvrstila v play-off kvalifikacij za konferenčno ligo. Ljubljančani so na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij z 1:0 premagali Šerif Tiraspol in napredovali s skupnim izidom 4:0.. Naslednji teden se bodo pomerili s hrvaško Rijeko. Maribor je v Bački Topoli proti novosadski Vojvodini branil minimalno prednost s prve tekme (2:1), po rednem delu v Srbiji je bilo 1:0 za domače, tudi po podaljšku se to ni spremenilo, zato so odločali streli z enajstih metrov, pri teh pa se je z dvema obrambama izkazal Ažbe Jug in vijolicam priboril napredovanje.

Četrtek, 15. avgust:

Nogometaše Olimpije za uresničitev evropskih želja, dolge jeseni v konferenčni ligi, čaka le še ena ovira, hrvaška Rijeka, s katero se bodo pomerili v play-offu. Zeleno-beli so danes v Tiraspolu branili prednost treh zadetkov (3:0) s prve tekme tretjega kroga kvalifikacij, pa Šerif premagali še v gosteh in napredovali s skupnim izidom 4:0. V četrtek, 22. avgusta se bodo v gosteh pomerili z Rijeko, ki jo je iz kvalifikacij za evropsko ligo izločil švedski Elfsborg.

Prvi polčas tekme v Tiraspolu je bil bolj ali manj uspavanka, Olimpija ni kazala pretirane vneme, da bi dosegla zadetek, Šerif pa ni imel moči, da bi resneje ogrozil vrata Matevža Vidovška. Pred koncem prvega polčasa je udarec prejel 19-letni vezist Dino Kojić in ljubljanski strateg Victor Sanchez ga je preventivno vzel iz igre ter na zelenico poslal Nemanjo Motiko. Po 45 minutah igre je bil izid 0:0.

Ljubljančanom se ni bilo treba pretirano truditi niti v drugem polčasu, v 87. minuti pa je v kazenskem prostoru Šerifa Motiko zrušil še albanski branilec Alesio Mija in sodnik je pokazal na belo točko. Za vodstvo zmajev z 1:0 je zadel kar Motika sam. Domači so sicer napadli z vsemi močmi, zadeli tudi vratnico ljubljanskih vrat, a je ostalo pri zmagi Olimpije, ki v tej sezoni sploh še ne pozna poraza.

Mariborčani šele po enajstmetrovkah

Mariborčani so v Bački Topoli, kjer novosadska Vojvodina v tej sezoni igra domače dvoboje, branili minimalno prednost iz Ljudskega vrta, kjer so zmagali z 2:1. Na povratni tekmi pa se je mreža Maribora zatresla v 25. minuti, ko je Ažbeta Juga s strelom z glavo premagal nekdanji nogometaš ljubljanske Olimpije Đorđe Crnomarković in Vojvodino popeljal v vodstvo z 1:0.

Akcija domačih je bila malce sporna, izvajali so prosti strel, izgledalo je, da je Crnomarković celo v prepovedanem položaju, a je glavni sodnik srečanja Gustavo Correia tudi po ogledu videoposnetka odločil, da je bil zadetek čist. Trener vijoličnih Ante Šimundža se s tem ni strinjal, po glasnih protestih pa je bil izključen in je nadaljevanje tekme spremljal s tribune stadiona TSC Arena.

Ažbe Jug je junak mariborske zmage. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V 35. minuti je predčasno igrišče zapustil še Josip Iličić, ki je staknil poškodbo in se po nekaj minutah truda in šepanja po igrišču le predal in zahteval menjavo. Na igrišču ga je nadomestil Arnel Jakupović. Pri 1:0 za domače je ostalo vse do konca rednega dela tekme, zato se zdaj igra podaljšek, saj je skupni izid neodločenih 2:2. Tudi po dodatnih 30 minutah igre spremembe izida ni bilo, odločale so tako enajstmetrovke, pri teh pa se je izkazal mariborski vratar Ažbe Jug, ki je ustavil poskusa Lazarja Nikolića in Mihaila Ivanovića ter vijoličnim priboril napredovanje.

Mariborčane zdaj v play-offu kvalifikacij čaka spopad s švedskim Djurgardnom.

Gradišar izpadel, preostali Slovenci na delu danes

Nejc Gradišar, ki je v začetku leta dosegel zadetek za zmago z 1:0 na reprezentančni tekmi v ZDA, kje s Fehervarjem sklenil evropsko sezono. Foto: Reuters V sredo je Fehervar brez Nejca Gradišarja, nekdanji napadalec Rogaške ni kandidiral za srečanje, doma izgubil proti ciprski Omonii (0:2) in s skupnim rezultatom 0:3 izpadel iz Evrope.

Preostali Slovenci so na delu danes. Pri Spartaku iz Trnave, ki bi lahko v kratkem ostal brez Mihe Kompana Breznika, redno nastopata Adrian Zeljković in Žiga Frelih. Slovaški klub bo branil prednost (3:1) proti poljski Wisli iz Krakova.

Pri varšavski Legii je v imenitni formi Blaž Kramer. Na zadnjih petih tekmah je dosegel tri zadetke, ob zmagi na Danskem (3:2) proti Brondbyju pa je prispeval dve asistenci. Cluj Matije Bobna bo branil tesno prednost (1:0) proti Maccabiju Petach Tikvi Luke Štora, Alen Korošec, ki je z Botevom v kvalifikacijah za ligo Europa izločil Maribor, pa bo branil prednost (1:0) proti Zrinjskemu, ki je v 2. krogu izločil Bravo.

Konferenčna liga, kvalifikacije, 3. krog (povratne tekme):

Torek, 13. avgust:

Sreda, 14. avgust:

Četrtek, 15. avgust: