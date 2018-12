Zahović pohvalil NZS in se obregnil ob Hrvata

Maribor je prejšnji konec tedna v Prvi ligi Telekom Slovenije izkoristil hud spodrsljaj Olimpije, zmagal v Domžalah in krog pred koncem jesenskega dela prvenstva prednost pred Ljubljančani na vrhu lestvice povišal na devet točk.

"Zelo smo zadovoljni. Veseli dejstvo, da smo konstantni. V tej sezoni smo si privoščili samo dva slaba polčasa. Enega v Glasgowu in drugega na derbiju proti Olimpiji v Ljudskem vrtu. Se zgodi. Pomembno je, da fantje delajo in čutijo klub. Na slabe stvari, ki se vedno dogajajo, so se odzvali fantastično. Ponosen sem," je povedal Zlatko Zahović, ki je kot prelomnico prvega dela sezone označil pokalno zmago v Domžalah, kjer so Mariborčani do napredovanja takoj po bolečem porazu proti Olimpiji v prvenstvu prišli z golom tik pred koncem tekme.

"To je bil položaj, v katerem se enkrat, dvakrat na sezono znajde vsaka ekipa, ki lovi lovorike. V takih trenutkih je jasno, ali je ekipa prava. Mi smo imeli takrat tudi nekaj sreče, a to je bila prigarana sreča. Maribor ima v krvi to, da se bojuje do zadnjega. Fantje vedno verjamejo vase," je povedal športni direktor Maribora in se dotaknil tudi pestrega dogajanja pri Olimpiji po sobotnem porazu v Kidričevem z 2:6.

O porazu Olimpije:

Mandarić plačuje in ve, kaj dela

"Slovenska liga je zelo izenačena. Ne glede na to, da Maribor v zadnjem desetletju morda izstopa, gre za zelo izenačeno tekmovanje, v katerem ni lahko zmagovati. Slab dan se lahko zgodi vsakemu," je najprej povedal Zahović in nekaj besed menil tudi odzivu predsednika Olimpije Milana Mandarića, ki je po porazu proti Aluminiju napovedal korenite spremembe.

"Nogomet je tak šport, v katerem je veliko govoric. Težko komentiram odziv predsednika Olimpije. On najbolj ve, kaj je prav in kaj ne. On je lastnik kluba in plačuje vse. Njegova je prva in zadnja," je bil skop Zahović in opozoril, da prvenstvo še zdaleč ni odločeno. "Ne, o tem je nesmiselno govoriti. Nogomet je nepredvidljiv," je dejal.

O Milanu Mandariću:

Kek odlična izbira, sam bi moral biti prva in edina

Govoril je tudi o Matjažu Keku, ki se je prejšnji teden vrnil na klop Slovenije. Njegovo vrnitev na čelo najbolj pomembne slovenske nogometne ekipe je pozdravil. "Je sijajen strokovnjak. Njegovo imenovanje je odlična poteza Nogometne zveze Slovenije. Pomembno je tudi to, da je on večji od vseh igralcev v Sloveniji. To je zelo pomembno. Igralci smo in še živijo na poseben način. Potrebujejo avtoriteto," je svojega sokrajana pohvalil Mariborčan in nekaj besed namenil tudi žrebu kvalifikacijskih skupin za evropsko prvenstvo 2020, pri katerem je imela Slovenija precej sreče. Izžrebana je bila v skupino skupaj s Poljsko, Avstrijo, Izraelom, Makedonijo in Latvijo.

"Imamo skupino, v kateri lahko vsak igra z vsakim. Trenutno Slovenija ni favorit proti nikomur. Z dobrim delom, ki bo prišlo z novim selektorjem, z vero v svoj potencial, ki ga zagotovo imamo, je mogoče v tej skupini postoriti marsikaj. Slovenija ni favorit, a lahko igra proti vsakemu. Treba se je pripraviti na težka gostovanja, saj v Izraelu, Makedoniji in še kje ni lahko igrati," je Keka in reprezentante posvaril s 35 goli najboljši strelec v zgodovini Slovenije. "To je skupina po meri za nas. Pomembno je, ker lahko zmagujemo, zmage pa so pomembne za samozavest, ki je trenutno nimamo," je dodal.

Zahović je komentiral tudi govorice o tem, da je bil med kandidati za naslednika selektorja Tomaža Kavčiča. "Bil sem zelo presenečen. Ni bilo nobene osnove," je dejal. "Za zdaj za kaj takega ni potrebe. Če bi kdaj bila, pa bi moral biti prvi in edini kandidat," je jasno znamenje odgovornim v svojem slogu poslal Zahović.

O vlogi selektorja Slovenije:

Sam bi dal zlato žogo Francozu

Za konec je nekaj besed namenil tudi izboru za zlato žogo 2018, ki je šla v roke hrvaškemu zvezdniku Real Madrida Luke Modrića. Zahović bi je dal komu od Francozov, ki so osvojili naslov svetovnih prvakov.

"Očitno so se pri France Footbalu odločili, da bodo malce sforsirali drugo stran nogometa. Seveda je vrhunski igralec, ki je osvojil vse, ampak sam bi dal nagrado Kylianu Mbappeju ali Antoinu Griezmannu, komu od Francozov. Ima pa pri tem očitno prste vmes tudi Real Madrid, ki je največji lobi na svetu," je svoj pogled na izbor za najboljšega na svetu komentiral Zahović.

O zlati žogi 2018: