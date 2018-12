Oblak na 25. mestu, komu zlata žoga?

Danes bodo ob 20.45 v Parizu podelili Zlato žogo, nagrado za najboljšega nogometaša leta na svetu. Po desetletni vladavini Lionela Messija in Cristiana Ronalda se najbolj prestižno individualno priznanje v nogometnem svetu nasmiha Hrvatu Luki Modriću. Pri France Footballu, ki je avtor te podelitve, odštevajo do najboljšega. Jan Oblak je pristal na 25. mestu.

Po tem, ko je septembra dobil že nagrado Fifa The Best, ki jo najboljšemu nogometašu leta na svetu podeljuje Krovna svetovna nogometna organizacija, je Luka Modrić glavni favorit tudi v izboru za zlato žogo, ki jo že od leta 1956 podeljuje priznana francoska nogometna revija France Football.

Prvič po letu 2007, ko je bil najboljši Brazilec Kaka, se bo najverjetneje torej zgodilo, da najboljši ne bo kdo od dvojca Cristiano Ronaldo – Lionel Messi, ki svetovnemu nogometu zdaj vladata že desetletje. Portugalec in Argentinec sta si v zadnjem desetletju namreč razdelila vsak po pet nagrad.

Modrić je v izboru sodelujoče izbrane novinarje z vsega sveta prepričal predvsem z odličnim nastopom na svetovnem prvenstvu v Rusiji, kjer je s Hrvaško osvojil srebro, in seveda tudi z novim evropskim naslovom, do katerega je prišel v majici madridskega Reala.

Izjemno priznanje za Jana Oblaka

Pri France Footballu, pri katerem so 30 kandidatov za zlato žogo, med katerimi se je znašel tudi Jan Oblak, razkrili že pred časom, sicer iz minute do minute od 30. mesta navzgor razkrivajo lestvico najboljših v letošnjem izboru.

Vratar Atletica Madrida, ki v zadnjem času ne igra za Slovenijo, je pristal na 25. mestu skupaj s Hrvatom v majici Juventusa Mariom Mandžukićem in brazilskim vratarjem Liverpoola Alissonom Beckerjem.

Zlata žoga 2018:

11. mesto: N'Golo Kante (Chelsea, Francija)

12. mesto: Neymar (PSG, Brazilija)

13. mesto: Luis Suarez (Barcelona, Urugvaj)

14. mesto: Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgija)

15. mesto: Paul Pogba (Manchester United, Francija)

16. mesto: Sergio Agüero (Manchester City, Argentina)

17. mesto: Gareth Bale (Real Madrid, Wales), Karim Benzema (Real Madrid, Francija)

19. mesto: Ivan Rakitić (Barcelona, Hrvaška), Firmino (Liverpool, Brazilija), Sergio Ramos (Real Madrid, Španija)

22. mesto: Edinson Cavani (PSG, Urugvaj), Sadio Mane (Liverpool , Gana), Marcelo (Real Madrid, Brazilija)

25. mesto: Jan Oblak (Atletico Madrid, Slovenija), Alisson Becker (Liverpool, Brazilija), Mario Mandžukić (Juventus, Hrvaška)

28. mesto: Diego Godin (Atletico Madrid, Urugvaj)

29. mesto: Isco (Real Madrid, Španija) in Hugo Lloris (Tottenham, Francija)

Vsi dobitniki zlate žoge:

5 – Cristiano Ronaldo, Portugalska (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) in Lionel Messi, Argentina (2009, 2010, 2011, 2012, 2015);3 – Michel Platini, Francija (1983, 1984, 1985), Johan Cruyff, Nizozemska (1971, 1973, 1974) in Marco van Basten, Nizozemska (1988, 1989, 1992);2 – Franz Beckenbauer, Nemčija (1972, 1976), Ronaldo, Brazilija (1997, 2002), Alfredo Di Stefano, Španija (1957, 1959), Kevin Keegan, Anglija (1978, 1979), Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981);1 – Luis Suarez, Španija (1960), Eusebio, Portugalska (1965), Bobby Charlton, Anglija (1966), Raymond Kopa, Francija (1958), Gerd Müller, Nemčija (1970), Zinedine Zidane, Francija (1998), Gianni Rivera, Italija (1969), Ruud Gullit, Nizozemska (1987), Lothar Matthäus, Nemčija (1990), Roberto Baggio, Italija (1993), Hristo Stoičkov, Bolgarija (1994), Kaka, Brazilija (2007), Andrij Ševčenko, Ukrajina (2004), George Best, Severna Irska (1968), Allan Simonsen, Danska (1977) in Ronaldinho, Brazilija (2005).