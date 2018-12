Olimpiji hrbet obrnil še nekdanji trener

Nogometaši Olimpije imajo v zadnjem času veliko težav. V soboto jih je v Kidričevem ponižal Aluminij (2:6) in tako trenerju Zoranu Barišiću prizadejal prvi poraz. Za češnjo na torti je po tekmi poskrbel še predsednik Olimpije Milan Mandarić, ki je v javnem pismu močno okrcal svojo ekipo in napovedal igralski rez. Dogajanje okoli Olimpije so pokomentirali nekdanja igralca Olimpije Mladen Rudonja in Tonči Žlogar ter nekdanji trener Olimpije Branko Oblak.

Krog pred koncem jesenskega dela Prve lige Telekom Slovenije je Olimpija v izredno težkem položaju. Ljubljančani po 18 krogih za vodilnim Mariborom zaostajajo že devet točk, topi pa se tudi prednost pred zasledovalci. Nad stanjem pri aktualnih državnih prvakih so zaskrbljeni in razočarani tudi nekdanji igralci in trenerji Olimpije.

Zaskrbljenost nekdanjega Olimpijinega svetovalca

"Zagotovo je nedopustno, da s tekmecem, ki ga v finalu pokalnega tekmovanja 'pregaziš' s 6:1, čez nekaj mesecev izgubiš z 2:6. Nekaj se bo zagotovo moralo spremeniti. Potrebna bo temeljita analiza," je prepričan nekdanji nogometaš Olimpije Mladen Rudonja.

Mladen Rudonja je razočaran nad stanjem v Olimpiji. Foto: Vid Ponikvar V nedeljo je javnost z odprtim pismom presenetil tudi glavni mož Olimpije Milan Mandarić, ki je v klubu napovedal spremembe. "Olimpija je stvari vedno počela na način, ki je bil povsem drugačen od preostalih ekip. Gre za velik klub, in kadar je situacija v klubu slaba, skrivanja ni. V manjših klubih je takšne padce lažje zadržati znotraj ekipe," opaža nekdanji slovenski reprezentant.

"Če je predsednik svojo kritiko povedal javno, jo zagotovo vedo tudi igralci. Mislim, da ni zadeve najprej dal v medije, ampak je te stvari najprej povedal igralcem. Skrajni čas je že bil, da se nekatere stvari pove na glas in se jih nato razčisti. Samo ko nekaj razčistiš, gre namreč lahko na bolje," je prepričan Rudonja.

Nekdanji napadalec ne izključuje možnosti, da se bo Mandarić kmalu poslovil od predsedovanja ljubljanskemu klubu. "Mogoče je tudi, da je želel sporočiti, da se želi posloviti od kluba. A to je zagotovo vprašanje za predsednika Olimpije, saj samo on ve, kdaj bo tisti pravi trenutek za slovo. Mislim, da se še nekaj časa ne bo poslovil od ljubljanskega kluba, ampak zagotovo dogajanje, sredi katerega je zdaj Olimpija, ni hvaležno. Kot aktualni prvak bi morala v čim krajšem času popraviti trenutno situacijo in priti v normalen ritem," je še prepričan nekdanji nogometaš, ki je do pred kratkim pri Olimpiji opravljal tudi vlogo svetovalca pri kadrovskih odločitvah.

Branko Oblak: Vse skupaj je nemogoče Branko Oblak je razočaran nad dogajanjem v Olimpiji. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Povsem drugače misli Branko Oblak, ki dogodkov okoli aktualnih prvakov najprej sploh ni hotel komentirati. "Dogajanja pri Olimpiji nočem komentirati, saj ne hodim na tekme, ker mi res ne ustreza ta hitra menjava trenerjev. Hkrati ves čas prodajajo in kupujejo igralce, zato me situacija pri Olimpiji sploh ne zanima," razočarano pravi nekdanji trener Olimpije Branko Oblak.

Oblak si sicer želi, da bi bila Olimpija na prvenstveni lestvici višje in da bi osvojila naslov prvakov, ampak vidi resen problem v stalnem menjavanju trenerjev. "Sam sem bil večkrat trener Olimpije in vem, kako je to. Vse skupaj je nemogoče. Na daljši rok se takšno delovanje zagotovo ne obrestuje, potem pa je znova potrebnih nekaj let, da se situacija obrne na bolje. Vse trenutno dogajanje mi je kristalno jasno," stvari v nadaljevanju ni hotel komentirati nekdanji slovenski selektor.

Umazanega perila ni dobro prati v javnosti

Da umazanega perila ni dobro prati v javnosti, meni tudi nekdanji Olimpijin nogometaš Tonči Žlogar. "Zadeve sicer ne poznam podrobno, nekaj stvari sem izvedel le iz medijev. Vsekakor gre tu za zadeve, ki bi jih morali vodstvo Olimpije in nogometaši reševati znotraj ekipe. Takšnih kriz ni dobro reševati v javnosti, saj se potem ustvarijo dodatne zgodbe, ki zelo slabo vplivajo na podobo celotnega kluba," je prepričan nekdanji slovenski reprezentant, ki je za Olimpijo igral med letoma 2001 in 2004.

