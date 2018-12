Zoran Barišić do sobote ostaja trener Olimpije. Za zdaj.

"Ni se zgodilo nič takšnega, kar bi morali sporočiti javnosti. V mislih vseh je zdaj predvsem sobotna tekma proti Gorici," nam je zgodaj popoldne povedal tiskovni predstavnik Olimpije Izidor Kordič, podobne informacije pa smo dobili tudi drugje.

Danes dopoldne so nogometaši Olimpije normalno trenirali. Na treningu sta bila tudi Rok Kronaveter in Branko Ilić, ki naj bi na sobotni tekmi v Novi Gorici oba kandidirala za nastop. Toda bolj kot to navijače državnih in pokalnih prvakov zanima, ali bo na zadnji tekmi v letošnjem letu na klopi sedel Zoran Barišić. Čeprav je včeraj kazalo, da bo danes postal že enajsti nekdanji trener Olimpije v treh letih in pol Milana Mandarića ter četrti v tej sezoni, se trenutno zdi bolj verjeten scenarij, po katerem bo trener Ljubljančanov še do sobote.

Lahko ostane tudi dlje?

Kaj bo naredil Milan Mandarić? Foto: Žiga Zupan/Sportida S predsednikom se Barišić še ni sestal, morda pa se bo danes popoldne zgodilo tudi to, a na tem sestanku še naj ne bi dokončno in uradno potrdili njegovega odhoda. Oboji naj bi se bolj nagibali k scenariju, po katerem bi se od Olimpije poslovil po sobotni tekmi, seveda pa se lahko zgodi vse. Tudi to, da Ljubljani v slovo pomaha še prej, morda pa se zgodi celo, da ostane dlje.

Nikoli se ne ve, pri Olimpiji sploh ne, toliko bolj ne zato, ker je jasno, da je ljubljanska nogometna javnost na strani Barišića. To je Mandarić v dneh, odkar je znano, da s trenerjem nista na isti valovni dolžini, dokončno spoznal. Konec sodelovanja s trenerjem, ki je v 14 tekmah izgubil samo enkrat, bi bila absurdna odločitev, ki bi zagotovo še bolj zamajala zaupanje navijačev.

Na klopi Olimpije, na kateri je osemkrat zmagal, petkrat remiziral in le enkrat izgubil, bo verjetno sedel le še v soboto. Foto: Morgan Kristan / Sportida

K odhodu se nagiba (tudi) sam

Toda kot smo pisali že včeraj, bi bil scenarij, po katerem bi Barišić ostal, vseeno presenetljiv, saj je njegov pogled na prihodnost kluba nekoliko drugačen od predsednikovega. Veliki rezi v ekipi se bodo namreč pozimi zagotovo zgodili, začrtana predsednikova smer pa ni tista, po kateri bi rad hodil Barišić.

Ta je v teh dneh spoznal tudi, kako negotova je usoda trenerjev Olimpije v zadnjem obdobju. To prav tako ni nekaj, kar bi ga prepričalo o tem, da bi se tudi čez zimo in potem spomladi ubadal z vsemi težavami ter pritiski, ki jih prinaša služba trenerja nogometnega kluba Olimpija.

Eden bivši po treh letih, drugi po treh mesecih?