Mariborčan postal spletna senzacija #video

Libero Maribora Alan Košenina poskrbel za akcijo, ki je do zdaj na odbojkarskih igriščih še nismo videli. Foto: OK Maribor

Na sredini povratni tekmi četrtfinala slovenskega pokala med Kamnikom in Mariborom smo bili priča izjemni intervenciji libera štajerske zasedbe Alana Košenine. Ta je po reševanju žoge Staša Vtiča igralca potegnil za noge in sprostil pot napadalcu Roku Možiču. S tem je najverjetneje preprečil Možičevo poškodbo, najverjetneje tudi Vtičevo. Posnetek, ki ga je na Facebooku objavil Matjaž Kramberger, je že zaokrožil po spletu. In to ne samo v Sloveniji.