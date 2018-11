Goriške strele gladko v glavni del, slovo Formule

Odbojkarice GEN-I Volleyja so se brez težav uvrstile v glavni del evropskega pokala challenge. V povratni tekmi 2. kroga so še drugič s 3:0 (19, 13, 12) premagale slovaško Strabag Bratislavo. Manj uspešne so bile Rogožanke, ki si na Madžarskem zapravile prednost in se po izgubljenem zlatem nizu poslovile od nadaljnjenga tekmovanja.

Odbojkarice GEN-I Volleya nadaljujejo zmagovito serijo. V letošnji sezoni so še neporažene, sprehodile so se tudi prek drugega kola evropskega pokala, Strabag Bratislava ji ni bil enakovreden tekmec. Glavni del naloge so varovanke Vasje Samca Lipicerja opravile že v Bratislavi, kjer so se lahko prepričale o kakovostni premoči, kljub temu pa so tudi v svoji dvorani zaigrali resno in zmagale še bolj zanesljivo kot pred tednom.

Nekaj težav so imele le na začetku. Najbrž so jih presenetile dobro obiskane tribune novogoriške dvorane, zato je bilo opaziti nekaj treme. Posledica je bil zaostanek, a ta ni dolgo trajal, Lana Ščuka in kolegice so hitro ujele ritem, do konca niza niso imele težav, še bolj izrazita pa je bila njihova premoč v preostalih dveh nizih. S 15 točkami je bila najučinkovitejša igralka tekme Ščuka.

Goričanke so bodo v 1/16 finala, kjer se bodo v tekmovanje vključile tudi odbojkarice Calcita Volleyja, čez 14 dni merile s finsko Kangasalo.

Nesrečen izpad Formule

Rogožanke so končale evropsko sezono. Izločila jih je mednarodna pisana zasedba madžarskega Vasasa Obude, ki je v svoji dvorani pokazala precej boljšo predstavo kot pred tednom v Hočah. Z izjemo drugega niza so bile domače precej boljši tekmec in do zlatega niza prišle brez večjih težav. Za poraz Slovenk je kriva predvsem igra v napadu, solidnega sprejema niso znale izkoristiti. Gostiteljice so boljše izvajale tudi začetne udarce.

Formiske so na gostovanju zapravile prednost in se po zlatem nizu poslovile. Foto: CEV

V rednem delu tekme negotovosti ni bilo, vsi nizi so se končali s prepričljivo zmago ene izmed ekip. V "tie breaku" so domače povedle s 5:1, gostjam, ki so v odločilnih trenutkih tudi slabše sprejemale, je še uspelo izenačiti na 5:5, po izidu 8:7 pa so Madžarke dosegle sedem zaporednih točk in zmagale.

Z 22 točkami je bila najučinkovitejša igralka črnogorska reprezentantka Danijela Džaković, pri Vasasu jih je 21 dosegla Marija Kostelska.