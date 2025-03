Koprčanke zadnje polfinalistke

Odbojkarice Calcita Volleyja, OTP banke Branika in Sip Šempetra so se v polfinale državnega prvenstva uvrstile že po dveh tekmah, medtem ko je bila v seriji med Luko Koper in novogoriškim Gen-I Volleyjem potrebna tretja. Ta se je danes končala z zmago Koprčank s 3:0 (16, 26, 20).

Obračun med Luko Koprom in Gen-I Volleyjem je bil edini, ki je končne zmagovalke četrtfinala dobil po treh tekmah. Koprčanke so nekoliko nepričakovano izgubile sredin drugi dvoboj v Novi Gorici, tokrat pa so ponovile zgodbo s prve tekme in zanesljivo zmagale.

Se pa bi lahko tekma odvila tudi drugače, če bi Novogoričanke dobile drugi, najbolj izenačen niz. Potem ko so bile v prvem bolj ali manj nemočne, so v drugem imele priložnost. Vodile so s 23:22, nato pa dovolile domačim, da si priigrajo prvo zaključno žogo, tretjo so te izkoristile. Tretji niz je bil nato povsem pod nadzorom domačih igralk.

Pri zmagovalkah je Naja Kukman dosegla 17 točk, pet z bloki, Nina Đukič jih je dodala 15, Špela Smrekar se je izkazala s štirimi asi in tremi bloki. Pri Novogoričankah je 15 točk dosegla Žana Godec.

1. DOL, ženske, četrtfinale, tretja tekma:

Sobota, 29. marec