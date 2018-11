Zdi se, da so udeleženci F4 že znani, a počakajmo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kamničani so z zmago v Mariboru z eno nogo že na zaključnem turnirju.

Kamničani so z zmago v Mariboru z eno nogo že na zaključnem turnirju. Foto: Klemen Brumec / Sportida

V odbojkarskem pokalu za moške bomo danes spremljali povratne obračune četrtfinala, ki bodo odločali o štirih polfinalistih. Favoriti so pokazali zobe že na prvih tekmah, a ni konec, ko ni zares konec.

Aktualni slovenski pokalni prvaki, odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana, na prvi tekmi četrtfinala niso imeli veliko težav s Šoštanjem Topolšico, gladko zmago pa v ljubljanskem taboru pričakujejo tudi na povratnem srečanju. Z izjemo drugega niza, ki so ga na gostovanju oddali tekmecem, so tudi odbojkarji Salonita Anhovo dokazali, da so močnejši nasprotniki od GEN-I Volleyja.

Zanimiv obračun se obeta v Kamniku, kjer bo Calcit Volley, sicer aktualni podprvak, gostil Maribor. Štajerci v prvenstvu igrajo zelo dobro in so bili tudi že na prvi četrtfinalni tekmi nevaren nasprotnik varovancev Aleša Hribarja.

Zadnji četrtfinalni par tvorita ekipi SIP Šempeter in Črnuče. Po prvi tekmi so v boljšem položaju Ljubljančani, ki so prvi obračun dobili s 3:1.

Pokal Slovenije, moški, četrtfinale:

Prve tekme: Torek, 6. november:

GEN-I Volley : Salonit Anhovo 1:3 (-16, 20, -11, -15) Sreda, 7. november:

ACH Volley Ljubljana : Šoštanj Topolšica 3:0 (22, 11, 16)

Maribor : Calcit Volley 0:3 (-21; -22; -18)

Črnuče : SIP Šempeter 3:1 (-19, 23, 13, 18)

Druge tekme: Sreda, 14. november:

19.00 SIP Šempeter - Črnuče

20.00 Šoštanj Topolšica - ACH Volley Ljubljana

20.00 Salonit Anhovo - GEN-I Volley

20.00 Calcit Volley - Maribor

Preberite še: