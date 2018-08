Diamant, ki so ga zbrusili v slovenski šoli

19-letni Tadej Pogačar, študent menedžmenta v športu, je prvi slovenski zmagovalec etapne kolesarske dirke Tour de l'Avenir (Dirka prihodnosti), ki se je udeležujejo amaterski in polprofesionalni kolesarji in je dober pokazatelj perspektivnosti v svetu kolesarstva. Na dirki, kjer tekmovalci od leta 2008 branijo državne barve, ne klubskih, so zmagala številna znana imena. Leta 1982 Američan Greg LeMond, štiri leta pozneje Španec Miguel Indurain, leta 2010 pa se je med zmagovalce vpisal Kolumbijec Nairo Quintana.

Presegel je lastna pričakovanja

"Če sem povsem iskren, lahko rečem, da sem v Franciji presegel svoja pričakovanja. Razmišljal sem o uvrstitvi med najboljših pet ali morda v top tri, nazadnje se mi je izšlo za prvo mesto. Zelo sem vesel. Trenutno sem v najboljši formi v letošnji sezoni," je bil zadovoljen Tadej Pogačar, ki se je v rumeno majico skupnega zmagovalca na Tour de l'Avenir oblekel v 7. etapi, prvi alpski, ko je v cilj pripeljal kot tretji.

Tretji je bil tudi v 9. etapi s ciljem v mondenem smučarskem središču Val d'Isere. Skupno zmago z minuto in 28 sekundami prednosti pred Nizozemcem Thymenom Arsenmalom je ubranil tudi v zadnji, 8. etapi, kjer ga je zaradi napake zaneslo s ceste na travnati hrib.

"Pri spustu sem naredil napako. Zablokiralo mi je zadnje kolo in edina možnost je bila, da se zapeljem naravnost. Poskusil sem narediti, kar se je dalo. Priznam, bil sem precej živčen, a sem se skušal povsem osredotočiti na zadnji vzpon. Na koncu se je vse dobro izteklo."

Tretje mesto v skupni razvrstitvi je zasedel Švicar Gino Mäder (+1:35).

Foto: Vid Ponikvar

Iz ekipe Gusto Xaurum k Emiratom

"Zmaga na Tour de l'Avenir je največja dirka za kolesarje, mlajše od 23 let. Pravijo ji mali francoski Tour in pomeni zelo veliko. Verjetno tudi to, da so drugi pozorni na nas," razmišlja mladenič iz Komende, ki se za prihodnji dve sezoni seli k ekipi UAE Emirates, kjer ga čaka reprezentančni kolega Jan Polanc.

"Pričakujem predvsem to, da se bom v novi ekipi zelo veliko naučil, napredoval. Motivacije mi ne manjka," je napovedal Pogačar, ki je v Ljubljani treniral pod okriljem Janovega očeta Marka Polanca, prejšnji dve sezoni pa je nad njegovim razvojem bdel zdajšnji selektor članske reprezentance Andrej Hauptman.

Septembra ga čaka nastop na svetovnem prvenstvu



Pogačar bo septembra nastopil na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku, še pred tem pa ga čakata tridnevna dirka v Italiji in enodnevna v Avstriji (Judendorf).



"Svetovno prvenstvo bo zelo zahtevno, trasa mi sicer ustreza, bo pa to precej drugačna dirka in pričakujem, da bo zelo težko," se je dotaknil enega od vrhuncev te sezone, kjer ima velike ambicije tudi Primož Roglič.

Martin Hvastija je selektor slovenske reprezentance do 23 let. Foto: Vid Ponikvar

Prva slovenska zmaga na Dirki prihodnosti

Nad predstavo Pogačarja je bil navdušen tudi Martin Hvastija, selektor reprezentance do 23 let. "Ne morem sicer reči, kaj takšna zmaga pomeni, saj je to prva takšna zmaga za Slovenijo, je pa zelo pomembna," ni hotel ugibati o pozitivnih posledicah zmage.

"Dejstvo je, da takega fanta še nismo imeli. Če se nam je Primož Roglič 'zgodil', preskočil je vse mlajše kategorije, je Tadej produkt slovenske kolesarske šole od 11. leta. Odličen je v vožnji na klanec, če je potrebno, pa tudi v kronometru. Lahko smo zelo ponosni."

Foto: Facebook

Slovenska zmaga tudi v pokalu narodov

Slovenska reprezentanca, ki so jo poleg Pogačarja zastopali še Žiga Jerman, Izidor Penko, Jaka Primožic, Žiga Horvat in Nik Čemažar, je slavila tudi v pokalu narodov, čeprav individualno vidnejših rezultatov niso dosegli.

"Fantje so dali tisto, kar so v danem trenutku lahko. Žiga Jerman je bil dvakrat peti v šrintu, kar je zanj sicer povprečen rezultat, a kaže na to, da je bil blizu najboljšim, pa je potem odstopil, Penko je svoj delež prispeval na ekipnem kronometru (8. mesto), pa potem žal zbolel in odstopil, tako da so ostali še štirje, ki so na ravnini dobro nadzorovali položaj."

Jaka Primožic je zasedel 65. mesto (+40:53), Žiga Horvat (+1:20:36) je bil 117., Nik Čemažar (+1:45:44) pa 123.