Uspehov toliko, da zaboli glava, olimpijski medalji pa nad vsemi

V kratkem pregledu najodmevnejših uspehov slovenskega športa v letu 2018 preprosto ni mogoče zajeti vseh navdušujočih dosežkov slovenskih šporntic in športnikov, tovrstni seznami pa so vselej tudi malo subjektivni. Olimpijski medalji smo postavili nad vse, na seznam urstili tudi kakšno manj znano ime, vas, spoštovane bralke in bralci, pa vabimo, da nam svoj izbor predstavite v komentarjih pod člankom.

Foto: Urban Urbanc/Sportida Najprestižnejše odličje v letu 2018 je Sloveniji priboril biatlonec Jakov Fak. Na februarskih olimpijskih igrah v strupeno mrzlem Pjongčangu v Južni Koreji je bil srebrn na najdaljši biatlonski preizkušnji na 20 kilometrov.

S popolnim strelskim izkupičkom je premoč priznal le fenomenalnemu Norvežanu Boeju, s svojo drugo olimpijsko medaljo (leta 2010 je bil bronast v Vancouvru, a takrat še kot član hrvaške reprezentance) pa se je po dveh letih nenehnih in raznovrstnih zdravstvenih težav tudi simbolično vrnil v svetovni biatlonski vrh.

Po vseh težavah presenetil

Foto: Urban Urbanc/Sportida Tudi naš drugi dobitnik olimpijskega odličja iz Pjongčanga, tržiški deskar Žan Košir, se je v zadnjem obdobju spopadal s skrivnostnimi zdravstvenimi težavami, hudimi bolečinami v hrbtu in frustracijami, ker njihovega izvora ni bilo mogoče odkriti in odstraniti.

V Južno Korejo je odpotoval kot nepopisan list, saj pravega preizkusa v svetovnem pokalu ni imel, njegova bronasta medalja s paralelnega veleslaloma pa je bila izjemno lepo presenečenje in pravi obliž na rano.

Rogličeva pomlad in poletje

Pomlad in poletje v Sloveniji je zaznamovalo kolesarstvo in z njim naš prvi zvezdnik tega športa Primož Roglič. Bil je četrti v skupnem seštevku največje med vsemi kolesarskimi dirkami na svetu, znamenitega Toura, in na francoski pentlji dobil spektakularno etapo. Ob tem je v letu 2018 dobil tudi tri težke in prestižne dirke.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Že v začetku aprila je konkurenco pokoril na šestih etapah Dirke po Baskiji, nato konec meseca zmagal še na Dirki po Romandiji v Švici (pet etap), junija pa kraljeval tudi na slovenskih cestah, ko je na dirki Po Sloveniji premagal tako slavne tuje tekmece, kot sta Kolumbijec Rigoberto Uran in Poljak Rafal Majka, kot tudi domače izzivalce Mateja Mohoriča, Tadeja Pogačarja in Janeza Brajkoviča.

Julijski Tour de France je bil poslastica, Rogla se je po robu pogumno postavil imenom, kot so Chris Froome, Tom Dumoulin in Geraint Thomas, na koncu pa osvojil četrto mesto prav za omenjenimi velikani in sezono sklenil na 11. mestu lestvice UCI.

Janja se poigrava s konkurenco

Foto: Sportida Odlična slovenska plezalka in športnica leta 2018 Janja Garnbret je še tretje leto zapored zavladala v svetovnem pokalu, ob tem pa s svetovnega prvenstva v Innsbrucku prinesla dva naslova prvakinje, in sicer v balvanskem plezanju in olimpijski kombinaciji (skupku hitrostnega, balvanskega in težavnostnega plezanja, ki bo leta 2020 v Tokiu doživel svoj olimpijski debi).

Dodala jima je naslov svetovne podprvakinje v težavnostnem plezanju, s tem pa postala prva Zemljanka s tremi naslovi svetovne prvakinje v treh različnih plezalnih disciplinah.

Je meja nebo?

Foto: Vid Ponikvar Neverjetno leto je tudi za najboljšo slovensko boksarko Emo Kozin, ki je v ring stopila štirikrat. Že marca je v Oklahoma Cityju v Združenih državah Amerike premagala Madžarko Evo Bajic in osvojila naslove svetovne prvakinje srednje kategorije po različicah GBC, Wiba in WBF.

Te je julija ubranila proti isti tekmici, nato pa septembra proti Mehičanki Irais Hernandez doživela sploh prvi remi v profesionalni karieri.

Hernandezovi je oktobra v Münchnu vrnila z zanesljivo zmago, takrat celo v kategoriji višje, super srednji, in v zbirko dodala še en šampionski pas Wiba. Leto je na lestvici portala boxrec.com končala na prvem mestu ženske supersrednje kategorije, leto 2019 pa ji prinaša možnost za boj za naslov svetovne prvakinje po zelo prestižni verziji WBO.

Hčeri vetra

Foto: Uros Kekus Kleva Photography Slovenska ekipa leta 2018 sta postali jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol, ki sta na evropskem prvenstvu v razredu 470 v Burgasu v Bolgariji osvojili zlato medaljo in ponovili uspeh iz leta 2015. V regati najboljše deseterice za medalje, ki šteje dvojno, sta bili drugi in prepričljivo osvojili naslov.

To je bil za Primorki vrhunec sezone, sta se pa močno razveselili tudi desetega mesta na svetovnem prvenstvu v Aarhusu na Danskem. S tem sta izpolnili normo za olimpijske igre, ki jih bo leta 2020 gostil Tokio. Tam bosta eni od naših adutinj za odličje.

Prihodnost ni le svetla, prav blešči se

Foto: Urban Urbanc/Sportida Medtem ko slovenske članske rokometne reprezentance na svetovnem prvenstvu ne bo - po petih letih bo prvič izpustila eno od velikih januarskih tekmovanj -, so za najlepšo rokometno zgodbo leta 2018 poskrbeli mladi slovenski rokometaši do 20 let.

Ti so na julijskem prvenstvu v Celju postali evropski prvaki, potem ko so v dramatičnem finalu v polnem Zlatorogu premagali favorizirano Francijo z 31:30 in pokazali, da je prihodnost slovenskega rokometa svetla.

Gomboc nekoliko zasenčil Trstenjakovo

Foto: Sportida Za največji slovenski judoistični uspeh leta je poskrbel Adrian Gomboc, ki je postal evropski prvak. Na prvenstvu v Tel Avivu je bil v kategoriji do 66 kilogramov nepremagljiv. V finalu se je pomeril z Italijanom Matteom Medvesom in zmagal z iponom. Gomboc je bil lani na EP v Varšavi drugi.

S tem je Gomboc nekoliko zasenčil zadnja leta našo najboljšo judoistko Tino Trstenjak, ki pa je spet osvojila medalji na obeh največjih tekmovanjih, na evropskem prvenstvu je bila druga, na svetovnem pa tretja.

Kralj Kauzer

Z novim naslovom evropskega prvaka se lahko pohvali tudi Peter Kauzer. Najboljši slovenski kajakaš se je dosežka veselil v Pragi, to pa je bil njegov drugi evropski naslov. Kapsl je prvič postal evropski prvak leta 2010 v Bratislavi, kjer je njegova najljubša proga.

Foto: Vid Ponikvar

Večni navdih

Nenehen vir navdiha je zagotovo tudi plavalec Darko Đurić, ki je na evropskem prvenstvu v plavanju za invalide v Dublinu osvojil zlato medaljo. Najboljši slovenski paraplavalec je bil najhitrejši na 50 metrov prosto v kategoriji S4, prvo mesto pa si je razdelil s Čehom Arnoštom Petračkom.

Foto: Grega Valančič Sportida

Ni se brezglavo podala v lov na rekord

Foto: Daan Verhoeven Če večina športnikov posega po zvezdah, je potapljačica Alenka Artnik njihovo nasprotje. Ona išče dno. Potapljanje na vdih je pri nas dokaj eksotičen in neznan šport, ki navdušuje ljubitelje filmske uspešnice Globoka modrina francoskega režiserja Luca Bessona iz leta 1988, a Artnikova to spreminja.

V letu 2018 je na Bahamih izboljšala svetovni rekord v disciplini potop s konstantno obremenitvijo z monoplavutjo (CWT), a njenih 105 metrov ni trajalo dolgo. V tem ekstremnem športu je pokazala tudi veliko razuma in se ni brezglavo podala v lov na novo znamko, ki je eno od njenih tekmic skorajda stal življenje. S svetovnega prvenstva je prinesla dve srebrni odličji, v prihodnje pa napoveduje nove naslove in rekorde.

In potem je Luka Dončić

Vseh uspehov slovenskih športnikov je veliko preveč, da bi jih lahko našteli v pregledu leta, praktično ne mine teden, da ne bi nekaj velikega in odmevnega uspelo vsaj enemu od naših junakinj in junakov, a tukaj vendarle ne moremo brez omembe naših zvezd svetovnega formata, ki nas s ponosom navdajajo vsak dan.

Foto: Reuters Govorimo seveda o košarkarskem fenomenu Luki Dončiću, ki je v letu 2018 naredil življenjski korak. Slovenski športnik leta je kot igralec madridskega Reala osvojil Evroligo in postal njen najkoristnejši igralec (MVP), nato pa kot tretji nabor prestopil v najmočnejšo ligo na planetu in začel pisati novo poglavje svojega športnega epa.

Čeprav so njegov prihod "med velike fante" pospremili številni dvomi o dejanski kakovosti "fanta iz Evrope", jim je Ljubljančan hitro zaprl usta in to, za kako nadarjenega košarkarja gre, pokazal na igrišču.

Z nizom izjemnih predstav (rekorde postavlja vsak teden na novo) je dvignil svoj novi klub Dallas Mavericks, ki se zdaj bojuje za končnico lige NBA. Je košarkar, zaradi katerega košarka veliko bolj zanimiva, zabavna in spektakularna. Pa šele spoznava novo okolje. Kaj bo šele, ko zraste?

Dragić, Oblak, Kavtičnik …

V ligi NBA je leta 2018 priznanje dobil tudi še kapetan zlate slovenske reprezentance iz EuroBasketa 2017 Goran Dragić, ki je kot prvi Slovenec zaigral na tekmi vseh zvezd. Iz tedna v teden v dresu madridskega Atletica navdušuje tudi naš reprezentančni vratar (?) Jan Oblak, ki se je maja veselil zmage v Ligi Europa.

Foto: Getty Images

Na vrhu stare celine se je znašel tudi kapetan slovenske rokometne reprezentance Vid Kavtičnik, ki je s svojim klubskim delodajalcem francoskim Montpellierjem osvojil ligo prvakov.

Slovenski kanuisti Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič so na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah osvojili srebrno kolajno v ekipni tekmi, plavalec Peter John Stevens je z bronastimj odličjem na EP v Glasgowu v disciplini 50 m prsno dokazal, da je eden najboljših plavalcev prsnega sloga na svetu, … Spisek gre lahko v neskončnost.

