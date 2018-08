Darko Đurić na evropskem prestolu!

Slovenec in Čeh sta v cilj priplavala s časom 40,40, bron je šel v Francijo, osvojil ga je David Smetanine (40,93).

Za 29-letnega Radovljičana je današnja medalja prva na letošnjem prvenstvu, v svoji zbirki pa ima večkratni udeleženec paraolimpijskih iger dve odličji s prejšnjega evropskega prvenstva leta 2016, ko je bil srebrn na 100 metrov prosto in bronast na 200 metrov prosto.

Odplaval svojo dirko

"Počutim se super, svoje sem oddelal, zadovoljen sem! Že včeraj sem bil na 100 m prosto v igri za medalje, lovil sem Francoza, a sem v zadnjih 30 metrih zmrznil. Zablokiral sem. O vsem sem se pogovoril trenerjem Gregorjem Nahtigalom, ki me spremlja na EP. Odločen sem bil, da danes na 50 m prosto odplavam svojo dirko, z drugimi se ne obremenjujem. Uspelo mi je. Še enkrat se je izkazalo, da je bila prava odločitev, da odidem na trening na Nizozemsko. Moja naloga je, da na tej točki nadaljujem. EP še ni končano, sproščeno grem na tekmi na 200 m prosto in 50 m delfin," je o zlatu in tekmi dejal Đurić.

V Dublinu je Đurić nastope na EP začel s petim mestom na 100 m prosto. Po današnjem uspešnem nastopu bo imel zdaj dva prosta dneva, do konca tekmovanja pa ga čakata še dve tekmi: v petek, 17. avgusta bo plaval na 200 metrov prosto, evropsko prvenstvo pa bo sklenil 19. avgusta na 50 metrov delfin.