Zvezda, ki se otepa zvezdništva

Janja Garnbret je že nekaj let stalnica izbora za najboljšega športnika in športnico leta. Leta 2016 je bila izbrana za obetavno športno osebnost leta in tretjo najboljšo športnico Slovenije, lani je bila v izboru za športnico leta druga, letos pa se je zavihtela na sam vrh.

Janja Garnbret je zbirki vseh mogočih nazivov in lovorik, med katerimi je najbolj ponosna na naslov svetovne prvakinje v balvanskem plezanju, kar je septembra letos pokazala z izjemno čustvenim odzivom, dodala še naziv športnice Slovenije leta 2018. Kaj športniku, ki ima v svoji zbirki že vse, razen olimpijske medalje, ker možnosti zanjo pred olimpijskimi igrami v Tokiu pač sploh še ni bilo, tako priznanje sploh pomeni?

"Ogromno. Tega sem si vedno želela: v taki močni konkurenci, kot jo imamo v Sloveniji, postati najboljša športnica Slovenije. S tem sem odkljukala še enega od ciljev na seznamu svojih želja in tega sem res vesela," odgovarja 19-letnica iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, ki je prva predstavnica športnega plezanja, ki je postala zmagovalka v izboru za športnico leta.

Člani Društva športnih novinarjev Slovenije so ji namenili 276 glasov, prva zasledovalka, judoistka Tina Trstenjak, jih je zbrala 59 manj, tretje mesto je osvojila teniška igralka Kaja Juvan s 40 glasovi.

Koga bi Janja Garnbret postavila na prestol? "Uf, res ne vem. Mislim, da si vsak športnik zasluži spoštovanje. Športi so zelo različni, v vsakem vlada drugačna konkurenca in veljajo drugačna pravila, zato je težko izpostaviti, kdo je najboljši. Če bi mogla zdaj izbrati? Res ne vem, če sem povsem iskrena, preostalih športov niti ne spremljam tako poglobljeno, si pa Luka Dončić ta naziv letos vsekakor zasluži.

Nepozabno športno leto z maturo za češnjo na torti

Garnbretova ima za seboj izjemno leto. Uspešno je prestala zrelostni izpit na velenjski gimnaziji in septembra v osrčju Tirolske dosegla svoj rezultatski vrhunec.

Na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku je osvojila naslov svetovne prvakinje v balvanskem plezanju in olimpijski kombinaciji (skupku hitrostnega, balvanskega in težavnostnega plezanja, ki bo leta 2020 v Tokiu doživela svoj olimpijski debi) ter jima dodala naslov svetovne podprvakinje v težavnostnem plezanju. S tem je postala prva Zemljanka s tremi naslovi svetovne prvakinje v treh različnih plezalnih disciplinah. Vladarica težavnosti je postala že leta 2016 v Parizu. Takrat je imela komaj 17 let.

Dve leti pozneje, pri 19 letih, je že branila naslov. To smo izpostavili tudi v naslovu sobotnega intervjuja s Korošico, ki je izjavila, da je noro, da nima niti 20 let, pa že nekaj brani.

Raje v plezalkah in z magnezijem na rokah

V Innsbrucku se je morala braniti medijske pozornosti - prevladovali so predvsem japonski mediji -, v sredo v Cankarjevem domu pa fotografske. Nagrado je prevzela v čudoviti temnomodri čipkasti kreaciji, kar ni ostalo neopaženo ne pri ženskem ne pri moškem spolu. "Ne, ne počutim se ravno najbolj udobno v taki obleki, nisem ravno vajena, se pa seveda tudi jaz rada uredim," je o svojem elegantnem videzu dejala Garnbretova, ki je bolj vajena športne opreme, plezalk in magnezija na rokah.

Namigi o olimpijski medalji so zanjo (pre)veliko breme

V pogovoru z voditeljem prireditvi ob izboru športnika leta Sašo Jerkovičem je še enkrat poudarila, da ji s pripisovanjem olimpijske medalje, kot da je povsem samoumevno, da jo bo v Tokiu osvojila, nalagamo preveliko breme. "To poskušam odklopit in raje samo plezam," je sporočila medijem in javnosti.

Eksotični odklop ...

Po kratkem dopustu na Maldivih, kjer sta si s fantom Domnom Škoficem, tudi športnim plezalcem, letos tretjim v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnosti, odpočila in nabrala zalogo energije, se zdaj vrača v novo trenažno obdobje. Plezala v nasprotju s preostalimi dopusti nista, saj zaradi nizke nadmorske višine in odsotnosti umetnih sten te možnosti ravno ni bilo. "Se je pa še kako prijalo malo odklopiti," je priznala zdaj (spet) svetlolasa športnica, ki zagotavlja, da se klub nagradam ne počuti kot zvezda. Upa, da se tudi nikoli ne bo.

"Ne maram biti v središču pozornosti oziroma stalno na očeh, razen kadar sem v središču zaradi rezultatov, takrat mi to godi," je dejala. Kaj pa na Japonskem, kjer je plezanje zelo priljubljeno? Vsaj če sklepamo po zanimanju Japoncev zanjo na svetovnem prvenstvu, je tam zvezda. "Da, tam me kar prepoznavajo, predvsem v plezalnih centrih, in si zaželijo skupne fotografije, sicer pa sta tam največji zvezdi športni plezalki Miho Nonaka in Akiyo Noguchi.

Janja zagotavlja, da ji motivacije in ciljev še dolgo ne bo zmanjkalo in da na treningu skoraj vedno uživa. Seveda so tudi dnevi, ko je težje. Na primer zdaj, ko se z Domnom po počitnicah vračata med oprimke. "Obupno je, res se ne počutim prav dobro," je razložila v smehu.

... in težka vrnitev

Njen prvi cilj je torej, da bi se na treningih spet počutila kot doma, da bi v plezanju spet začela uživati, da bi se vrnila v ritem in "se spet počutila kot jaz", je dodala. "Pridejo dnevi, ko te peče koža, ko te vse boli in na treningu ne uživaš tako, kot bi lahko. Takrat se moram prepričati, da je v treninge vredno vlagati toliko truda, saj se ti to na koncu poplača."

Kako se ji bo poplačalo trenažno obdobje, bo pokazala že prva tekma masters Studia Block v marcu, še večji preizkus pa jo čaka aprila, ko se bo zavrtelo tudi kolesje svetovnega pokala. "Takrat se bo pokazalo, kam spadam znotraj konkurence".

Prihodnjo sezono jo čakajo še eno svetovno prvenstvo (Tokio) in kvalifikacije za uvrstitev na olimpijske igre. "Ciljev ne bi rada naglas razlagala, saj bi bila, če mi jih ne bi uspelo doseči, preveč razočarana. Seveda pa pogledujem tudi proti olimpijskim igram," dodaja.

Prispevek s prireditve Športnik leta na Planet TV:

Z mislimi je tudi pri plezalnemu centru, ki ga skupaj s Škoficem gradita v neposredni bližini družinske hiše Škofičevih v Vrbnjah pri Radovljici. Plezalni ranč naj bi zaživel že prihodnje leto, če bo šlo vse po načrtih. A tudi o tem je Garnbretova raje bolj zadržana.

Plezalni ranč, nov plezalni center Janje Garnbret in Domna Škofica, naj bi zaživel v prihodnjem letu.