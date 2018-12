Luka Dončić je dopolnil zbirko priznanj

Ko športnika leta postaneta najstnika, natančneje dva 19-letnika, se za prihodnost slovenskega športa res ni treba bati. Spomnimo, plavalka Metka Sparavec in atlet Gregor Cankar sta leta 1999 postala športnika leta. To je bilo tudi leto, v katerem sta se rodila Luka Dončić in Janja Garnbret, ki sta, leto oziroma dve po prejeti nagradi za najbolj obetavno športno osebnost, z današnjo slovesnostjo v ljubljanskem Cankarjevem domu postala najboljša še v članski konkurenci. Za oba je to prvo tovrstno priznanje. Podobno pa velja tudi za jadralki Tino Mrak in Veroniko Macarol, ki sta bili s svojo jadrnico 470 izbrani za ekipo leta.

Fotogalerija s slavnostnega dogodka v Cankarjevem domu (foto: Vid Ponikvar):

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Sanjsko leto, ki se kar ne konča …

Trenutno prvi zvezdnik slovenskega športa v letu 2018 še ni rekel zadnje besede. Je pa zato pred zadnjimi tekmami iztekajočega se sanjskega leta prejel še eno priznanje, ki ga do danes ni imel v svoji zbirki. Potem ko je bil lani za športnika leta izbran Goran Dragić, ga je v tej vlogi nasledil Luka Dončić, ki trenutno navdušuje v dresu Dallasa, leta 2018 pa se bo spominjal tudi po sanjskem slovesu od dresa madridskega Reala.

Od evropske košarke se je poslovil tako, da je osvojil vse, kar se osvojiti da. S španskim klubom je postal zmagovalec evrolige, sam pa je ob tem postal najkoristnejši košarkar rednega dela in zaključnega turnirja. Ob nadvse uspešnem prehodu v ligo NBA je to zadostovalo, da je po Anžetu Kopitarju in Dragiću postal šele tretji predstavnik ekipnih športov s priznanjem za športnika leta.

Janja Garnbret - plezalna kraljica in športnica leta. Foto: Vid Ponikvar

Prva, ki je priplezala na vrh. Dobesedno.

Že lep čas prva violina sveta športnih plezalk Janja Garnbret je zadnja tri leta najbolj pogosta gostja odra Gallusove dvorane Cankarjevega doma, ko beseda nanese na podelitve nagrad športnikom leta. Od tretjega mesta in najbolj obetavne športne osebnosti je lani preplezala do druge stopničke, letos pa se je oprijela vrha zmagovalnega odra.

Za Korošico je novo leto izjemnih dosežkov na mednarodnih tekmovanjih najvišje kakovostne ravni. Devetnajstletnica je edina na svetu, ki ima v vitrinah nagrade za tri naslove svetovne prvakinje v treh različnih disciplinah. Vrhunec je septembra dočakala na svetovnem prvenstvu v Innsbrucku. Najprej je postala prvakinja v balvanih, nato se je v zgodovino vpisala še kot prva zmagovalka v novi disciplini, olimpijski kombinaciji. Še tretjič zapored se je veselila zmage v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnostnem plezanju in kombinaciji.

Leto 2018 je Veroniko Macarol in Tino Mrak preizkusilo, pred svetovnim prvenstvom je morala prva na operacijo, a sta na SP kljub temu prijadrali do vstopnice za olimpijske igre 2020. Foto: Vid Ponikvar

Prebrodili nemirno morje

Za dvojcem Tina Mrak - Veronika Macarol je leto preizkušenj, v katerem sta jadralki prišli do naziva najboljše športne ekipe leta.

Za Primorki se je leto 2018 začelo z zmago na svetovnem pokalu v Miamiju, maja pa sta v bolgarskem Burgasu v razredu 470 ponovili uspeh iz leta 2015 in postali evropski prvakinji.

Mesec pozneje je prišla neprijetna, prvi trenutek šokantna novica, flokistka Macarolova je morala pred avgustovskim svetovnim prvenstvom na operacijo kolena. Okrevanje je spremenilo načrt treningov pred SP, ne pa tudi velikih želja. Na Danskem sicer nista posegli po želenem odličju, sta pa uspešno prijadrali do vstopnice za olimpijske igre v Tokiu leta 2020.

Priznanje za izstopajočo mlado športno osebnost leta je pripadlo Tadeju Pogačarju. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Izstopajoča mlada športna osebnost leta: Tadej Pogačar

Društvo športnih novinarjev Slovenije je vnovič podelilo tudi priznane za izstopajočo mlado športno osebnost leta. Tokratni prejemnik je 20-letni kolesar Tadej Pogačar, ki se z novo sezono seli na najvišjo tekmovalno raven. "Tadej Pogačar je v tej sezoni še enkrat pokazal svoj razkošni kolesarski repertoar. Bil je ključni del slovenske reprezentance mlajših članov, ki je slavila v pokalu narodov, sam pa je bil prvi skupno na Dirki miru in najprestižnejši etapni dirki v tej kategoriji Tour de l'Avenir. Vmes se je Čriček, kot so mu nadeli ime vrstniki iz Kolesarskega kluba Rog, enakovredno boril z zvezdniki dirke po Sloveniji in sam končal na četrtem mestu. Vsi dosežki so mu prinesli prestop v svetovno serijo v ekipo UAE Emirates, za katero bo debitiral že januarja v Avstraliji," so v obrazložitvi zapisali pri DŠNS.

Preberite še: