Zlati slovenski selektor v ligi NBA dočakal svojih pet minut #video

V košarkarski ligi NBA je nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov po izjemnem drugem polčasu popeljal Phoenix do tretje zaporedne zmage. V New Yorku je zanj stiskal pesti tudi slovenski nogometni as Benjamin Verbič. Prvak Golden State pravkar gosti Memphis, Sacramento pa je bil po zmagi nad Dončićevim Dallasom povsem nemočen na gostovanju pri Minnesoti. Vroči zvezdnik Houstona James Harden je proti Utahu dosegel kar 47 točk.

V noči na torek v ligi NBA počivata oba kluba, pri katerih se dokazujeta slovenska legionarja. Dallas Luke Dončića bo prihodnjič na delu v noči na sredo na gostovanju v Denverju, Miami Gorana Dragića, ki se spopada z zdravstvenimi težavami, saj ga boli koleno, pa šele v noči na petek, ko bo gostil Houston.

Kako je Luka Dončić na treningu preigral soigralca Salaha Mejrija:

Kokoškov pred očmi Verbiča osvojil New York

Nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov, ki je lani poskrbel za podvig vseh podvigov, saj je slovensko izbrano vrsto na evropskem prvenstvu na krilih Dragića in Dončića popeljal do naslova prvaka, doživlja najlepše trenutke, odkar je prvi trener Phoenixa. Do nedavne tekme z Dallasom je imel prepričljivo najslabše razmerje zmag in porazov v ligi NBA (4-24), nato pa nanizal kar tri zaporedne zmage. V noči na torek je osvojil New York.

Izjemna predstava Devina Bookerja:

V legendarni dvorani Madison Square Garden, v kateri je za srbskega strokovnjaka stiskal pesti tudi slovenski nogometni reprezentant Benjamin Verbič, je visoko premagal Kratkohlačnike (128:110). Čeprav so Sonca izgubila prvi polčas (59:66), so v nadaljevanju povsem zasenčila gostitelje. Odločilna je bila tretja četrtina, ki so jo dobili z 41:17. "V drugem polčasu smo pokazali povsem drugačen obraz," je po visoki zmagi priznal Kokoškov.

Njegov branilec Devin Booker, ki se je v soboto vrnil na parket po šestih tekmah izostanka, je z 38 točkami izenačil najboljši strelski izkupiček v tej sezoni, T. J. Warren je dodal 26 točk, od tega jih je 17 dosegel prav v tretji četrtini, blestel je tudi novinec Deandre Ayton (21 točk in 13 skokov), s 14 asistencami pa je za dosežek kariere poskrbel 38-letni veteran Jamal Crawford. Pri gostiteljih, ki so pogrešali poškodovanega prvega strelca Tima Hardawaya Jr. (desna peta), se je najbolj izkazal Emmanuel Mudiay (32 točk, šest skokov in šest asistenc). Phoenix je prvič dobil tri zaporedne tekme po začetku marca 2017.

Še en nor strelski večer Hardna, sodniki zamižali na obe očesi Bradati zvezdnik Houston Rockets James Harden je še enkrat dokazal, zakaj je v tej sezoni najboljši strelec lige NBA. Na tekmo v povprečju dosega 31,5 točke, na domačem dvoboju z Utahom pa je svoji ekipi pomagal do zmage (102:97) s kar 47 točkami. Iz igre je metal 14/31, dodal šest skokov in pet asistenc ter dosegel slabo polovico točk za Houston. Kako je James Harden blestel proti Utahu: Drugi najboljši strelec zmagovale ekipe P. J. Tucker jih je dal 16. Pri gostih je bil najučinkovitejši Donovan Mitchell (23 točk, osem skokov, pet asistenc), z dvojnim dvojčkom pa sta se lahko pohvalila Francoz Rudy Gobert (18 točk in 13 skokov) ter Jae Crowder (14 točk in deset skokov). Po dvoboju se je veliko razpredalo o nedosojenih korakih Hardna. Ko se je rezultat lomil in je bila do konca manj kot minuta, se je vroči strelec v akciji, ko ga je pokrival Španec Ricky Rubio, spozabil in pred metom za tri točke storil več korakov, kot jih je dovoljeno. Rubio je nad njim storil prekršek, Harden pa je izvajal tri proste mete. Posnetki so pokazali, da je storil korake. "Ste videli? Kaj mislite o tem?" je odgovoril Rubio, ki ni hotel javno razpredati o sodnikih, saj bi ga v tem primeru doletela denarna kazen. "O tem ne bom govoril, a sem prepričan, da prav vsi vedo odgovor," je dodal Španec. "Kaj pa želite, da rečem? Naj rečem kaj proti sebi?" je o tem po dvoboju spregovoril Harden in s tem posredno dal vedeti, da se zaveda, da so mu sodniki pogledali skozi prste. Sporna akcija, po kateri so sodniki ostali tiho: "It looked like he did two step backs." 😂 pic.twitter.com/k0V0AQLStB — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 18, 2018 Houston je z novim uspehom izboljšal razmerje zmag in porazov. Po novem se lahko pohvali s pozitivnim izkupičkom (15:14).

Fox blestel proti Dončiću, nato je sledil potop

Dvajsetletni De'Aaron Fox je bil v noči na ponedeljek prvi junak Sacramenta ob zmagi v Dallasu, dan pozneje pa je proti Minnesoti ostal brez točke in asistence. Foto: Reuters Kralji iz Sacramenta so po zmagi nad Dončićevim Dallasom doživeli hud poraz. Na gostovanju pri Minnesoti so izgubili s 132:105, ključen pa je bil prvi polčas, v katerem so jih nasprotniki nadigrali s kar 74:44. Za goste je kar 21 točk v tem obdobju dosegel Buddy Hield. Zaostanek je bil tako velik, da trener Sacramenta Dave Joerger v drugem polčasu v ogenj ni poslal niti enega člana začetne peterke.

Mladi as De'Aaron Fox, ki je Dallasu povzročal izjemne težave s hitrimi prodori in 28 točkami, se tako v Minneapolisu sploh ni vpisal med strelce. Na parketu je prebil le šest minut, vpisal ni niti ene asistence, iz igre pa zgrešil vse štiri mete. Pred to tekmo je imel povprečje 18,5 točke in 7,5 asistence na tekmo. Brez točk je dvoboj končal tudi Srb Nemanja Bjelica, njegov rojak Bogdan Bogdanović pa je prispeval zgolj pet točk.

Gostje iz Kalifornije so se na krilih rezervnih igralcev v drugem polčasu približali na 12 točk zaostanka, za kaj več pa je zmanjkalo moči in znanja. Pri gostiteljih ni bilo izrazito vročega strelca, ki bi izstopal, je pa kar devet košarkarjev preseglo mejo desetih točk. Največ jih je dosegel Andrew Wiggins (17).

Že 111. trojni dvojček Westbrooka

Zvezdnik moštva Oklahoma City Thunder Russell Westbrook je proti Chicagu (121:96) dosegel že 111. trojni dvojček v ligi NBA in se na večni lestvici še bolj utrdil na tretjem mestu. Prispeval je 13 točk, 16 skokov in 11 asistenc, izkazal pa se je tudi s petimi ukradenimi žogami.

Raznovrstni učinek Russlla Westbrooka:

Prvi strelec Oklahome je bil Paul George (24 točk in osem skokov), pod košema pa je kraljeval Novozelandec Steven Adams (19 točk in osem skokov).

Pri gostih iz vetrovnega mesta je edini dvojni dvojček dosegel Finec Lauri Markkanen (16 točk in 15 skokov). Prvič v karieri se je v dveh kategorijah povzpel na(d) številko 15.

Curry presegel mejo 15 tisoč točk Branilci naslova Golden State Warriors so v domači dvorani Oracle Arena premagali Memphis (110:93). Pri zmagovalcih je zvezdniški trojček Durant-Curry-Thompson ponovno prispeval več kot polovičen delež točk. Trojka, s katero se je Curry vpisal v klub "15.000": 15,000 for @StephenCurry30. pic.twitter.com/aVNqvVhfwO — Golden State Warriors (@warriors) December 18, 2018 Kevin Durant je dvoboj končal pri 23 točkah, Stephen Curry jih je z zanj ne preveč natančnim metom (šest od 16) prispeval 20, Klay Thompson pa 16. Curry in Thompson sta na tekmi dosegla nova mejnika, saj sta v ligi NBA presegla 15 tisoč oziroma 11 tisoč točk. Curry je postal šele peti košarkar v zgodovini Bojevnikov z vsaj 15 tisoč doseženimi točkami.

