Izjemna predstava Luke Dončića, a nov poraz Dallasa #video

Slovenski košarkar Luka Dončić je v noči na ponedeljek znova blestel na parketu domače dvorane, a mladi Ljubljančan ni imel veliko razlogov za veselje. Sacramento Kings so namreč Dallasu prekinili niz enajstih zaporednih zmag v domači dvorani.

Učinek Luke Dončića: 28 točk (met iz igre 9/15 met za 3 1/5, prosti meti 9/14), 6 skokov, 9 asistenc, ukradena žoga in 5 izg. žoge v 35 min.

Pri teličkih je bil v ekipi edina svetla izjema Luka Dončić. Ljubljančan je v svojo statistiko vpisal 28 točk, kar je blizu njegove rekorda. Luka je v ligi NBA do zdaj ne eni tekmi največ dosegel 31 točk. Poleg tega je v svojo statistiko vpisal še 9 asistenc in 6 skokov. S tem izkupičkom pa je bil tudi najboljši igralec Dallasa, saj od ostalih soigralcev nihče ni dosegel več kot 15 točk. DeAndre Jordan je ob osmih točkah dosegel 23 skokov, kar je izenačenje njegovega rekorda v sezoni.

Košarkarjem Dallas ni šel met za tri točke. Od 35 poskusov so jih zadeli le 9, kar pomeni, da so imeli le 26-odstotni mat izza črte za tri točke. Igrali pa so tudi nekoliko oslabljeni, potem ko sta v ekipi manjkala Dennis Smith Jr in J.J. Barea. Oba sta poškodovana.

Po dolgem času je pred domačimi navijači na igrišče stopil tudi Dirk Nowitzki. Legendarni nemški košarkar je igral osem minut in dosegel tri točke. Dallas ima tako na svojem računu 15 zmag in 13 porazov. S tem izkupičkom pa so na lestvici na devetem mestu zahodne konference.

De'Aaron Fox je dosegel 28 točk, ob tem pa še prispeval 3 skoke in 5 asistenc. Foto: Gulliver/Getty Images

Pri gostujočih košarkarjih sta bila zelo dobro razpoložena Buddy Hield in De'Aaron Fox. Oba sta za kralje dosegla po 28 točk. Sacramento je bil praktično skozi celo tekmo boljši nasprotnik. Prvo četrtino so dobili za tri točke (31:34), druga pa se je končala z izidom 27:27. Kot kaže je bila odločilna tretja četrtina, ki so jo gostujoči košarkarji dobili za sedem točk (25:32). Kralji te prednosti do konca tekme niso zapravili in na koncu tudi zasluženo slavili. Zadnja četrtina se je končala z izidom 30:27 za Dallas.

Miami boljši v gosteh

Miami Heat je tokrat brez Gorana Dragića v gosteh premagal New Orleans Pelicans. Za Vročico je bila to trinajsta zmaga v sezoni in druga zaporedna. Najboljši njihov košarkar na zadnji tekmi pa je bil Josh Richardson, ki je dosegel 22 točk.

