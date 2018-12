Dallas izgubil proti najslabši ekipi v ligi NBA, atraktivno zabijanje Dončića #video

Učinek Luke Dončića: 13 točk (met za 3 1/5, za dve 5/12, prosti meti 0/2), 5 skokov, 6 asistenc, 2 ukradeni žogi in 4 izg. žoge v 31 min.

Pri domačih košarkarjih je bil najboljši T.J. Warren, ki je gostom natresel 30 točk. Jamal Crawford je prispeval 17 točk, Josh Jackson pa jih je dodal 14. Pri Dallasu, ki je proti Phoenixu izgubil še sedmič zapored, je bil s 15 točkami najbolj razpoložen Harrison Barnes, DeAndre Jordan je prispeval 14 točk in 15 skokov.

Foto: Gulliver/Getty Images Tekmo so bolje začeli domači košarkarji, ki so prvo četrtino dobili z izidom 25:21. Tudi v drugi četrtini je bil boljši Phoenix. Ta jo je dobil z izidom 25:19, tako da je imel Dallas ob polčasu zaostanek 10 točk (50:40). Luka Dončić je v prvem polčasu za svojo ekipo dosegel pet točk.

Zabijanje Luke Dončića v tretji četrtini

V tretji četrtini so se Telički domačim košarkarjem približali na tri točke. Za to je poskrbel prav naš košarkar, ki je v obrambi prestregel podajo, sam stekel proti košu in v slogu največjih košarkarjev zabil. Po tistem so Dončić in druščina znova izgubili stik s Phoenixom, ki je imel po tretji četrtini vodstvo 78:67. Dončić je imel do takrat na svojem računu 11 točk.

Luka Doncic deflects Deandre Ayton's pass and dunks! (via @dallasmavs) pic.twitter.com/VUKCgDwAIQ — The Render (@TheRenderNBA) December 14, 2018

Tudi v zadnji četrtini košarkarji Dallasa nikakor niso ujeti domače košarkarje. Ti so skozi vso četrtino držali razliko in na koncu zasluženo slavili. To je za Igorja Kokoškova in njegove varovance šele peta zmaga v sezoni (5-24), medtem ko je Dallas do zdaj zbral 15 zmag in 12 porazov. Za Teličke je bil to po treh zaporednih zmagah prvi poraz in v zahodni konferenci zasedajo sedmo mesto.

Dirk Nowitzki igral šest minut in prišel do rekorda

Po dolgem času se je na igrišča vrnil nemški veteran pri Dallasu Dirk Nowitzki. Legendarni Nemec je moral kar nekaj časa počivati zaradi poškodbe. Ta je na tekmi proti Phoenixu igral šest minut in dosegel dve točki. Štiridesetletnik je tako zaigral v svoji še 21. sezoni po vrsti v vrstah Dallasa in tako postal prvi igralec, ki je preživel največ sezon v enem klubu. Pred tem je bil izenačen s Kobejem Bryantom, ki je 20 sezon igral v majici Los Angeles Lakers.

Vse tri zmage so ostale doma

V noči na petek so bile na sporedu še tri tekme, James Harden in Houston Rockets so se merili z LeBronom Jamesom in LA Lakers in zmagali z izidom 126:111. San Antonio Spurs so gostili LA Clippers in jih visoko premagali. Tekma se je končala s 125:87. Orlando Magic pa je doma premagal Chicago Bulls (97:91).

Liga NBA, 13. december:

Lestvici: