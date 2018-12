Za zdaj ima še nekaj dvomov o Luki Dončiću

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ne mine dan, ko v ligi NBA ne bi govorili o Luki Dončiću. Razlog je povsem razumljiv - njegove predstave v ligi NBA. Večino navdušuje s svojimi igrami in potezami. Grant Hill je nad njim navdušen, se mu pa porajajo vprašanja, ko pogleda v prihodnost. Sprašuje se, ali je res iz pravega testa, da bo on tisti glavni košček mozaika zmagovalnega moštva.

Od novincev je v ligo NBA najbolje vstopil prav slovenski košarkar Luka Dončić. Pri Dallas Mavericks je nosilec moštva, v ključnih trenutkih prevzema odgovornost na svoja pleča in dobro polni statistične stolpce.

Pomemben delež je prispeval tudi pri zadnji zmagi nad moštvom Atlanta Hawks, ki mu je natresel 24 točk. Z desetimi skoki se je veselil dvojnega dvojčka, ob tem pa imel še šest asistenc.

Na drugi strani igrišča mu je nasproti stal tekmec v boju za naziv novinec leta Trae Young. Tudi mladi košarkar Atlante se je na koncu zaustavil pri 24 točkah, dvojnega dvojčka pa zaokrožil z desetimi asistencami.

Vrhunci igre Luke Dončića proti Atlanti

Luka popihal na Youngovo, Atantin novinec pa na Dončićevo dušo

"Vidi se, da je med profesionalci že dalj časa. Zelo pameten košarkar je, odlično igra. Kar dela z Mavericks, je super," je dejal Young.

Prav tako je Luka na kratko spregovoril o košarkarju Atlante: "Odličen igralec je, zaželel sem mu vse najboljše in naj še naprej igra tako."

Luka je na tekmi z Atlanto veliko časa prebil na črti, ki označujejo proste mete. V ligi NBA jih ni še nikdar na eni tekmi na koš vrgel petnajst.

Zadel jih je dvanajst, kar je njegov rekord v najmočnejši ligi na svetu. "Navajen sem na to. V Evropi se je to velikokrat zgodilo in tudi tu se bo," pravi Dončić.

"Naredi, kar znaš, Luka!"

Luka Dončić uživa v ligi NBA. Foto: Reuters Po zmagi je njegovo predstavo in vključitev v ligo NBA pokomentiral legendarni Isiah Thomas, ki se lahko z Detroit Pistons pohvali z dvema lovorikama.

"Leta smo poslušali o evropskem fenomenu Luki. Bil je MVP v evroligi, ampak nismo vedeli, ali bo lahko igral v NBA. V NBA je prinesel vse iz Evrope in ovrgel vse dvome. Zdaj smo videli vse. Prav tako nismo vedeli, ali lahko vodi ekipo, kot jo je v Evropi. Proti Houstonu smo videli, da je na tekmi stvari vzel v svoje roke. Ni le dosegel zadnjih osmih točk, ampak so mu dali žogo v ključnih trenutkih. Ne vemo veliko o njem, a se sproti učimo. Veselimo se, da bo rasel v ligi. Naredi, kar znaš, Luka," se je ob koncu zasmejal Thomas.

O njem je spregovoril tudi nekdanji soigralec Gorana Dragića pri Phoenix Suns. Grant Hill je navdušen nad njim, se mu pa poraja kar nekaj vprašanj: "Rad imam njegov talent. Bomo videli, kam lahko napreduje. Zagotovo bo postal boljši zaradi izkušenj. Ali lahko naredi velik korak in v prihodnosti postane del elite? Kako bo čez štiri ali pet let? Verjamem, da bo pomemben del zmagovalnega moštva, vendar za zdaj še nisem prepričan, da bo on tisti glavni košček mozaika."