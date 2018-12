Dončić živi najstniške sanje, legenda lige NBA več kot očarana #video

To ni več naključje. Nabor mojstrskih potez, s katerimi spravlja 19-letni Luka Dončić na noge občinstvo v Dallasu, ne pozna meja. Proti Orlandu ga je met z razdalje pustil na cedilu, a se je izkazal v drugih prvinah košarkarske igre. Soigralcem je nesebično in spretno podelil devet asistenc, pod košem pa ujel žogo kar 11-krat.

S tem se je podpisal pod dva osebna rekorda, hkrati pa pomagal klubu do tako prepričljivega vodstva po treh četrtinah, da ga trener Rick Carlisle v zadnjem delu tekme sploh ni več poslal v igro. Če bi ga, če bi na parket stopil vsaj še za nekaj minut, bi bil na dobri poti, da doseže prvi trojni dvojček v ligi NBA, tako pa je bila njegova končna statistika (v zgolj 26 minutah!) izražena s sedmimi točki, 11 skoki in devetimi asistencami.

Vrhunci Luke Dončića proti Orlandu:

Dokazal je, kako široka je njegova paleta košarkarskih veščin, s katerimi si rad privošči tekmece. Prav mu je prišel tudi počitek, saj se obeta naporen teden. V četrtek se bo doma pomeril z Atlanto, ko bo v središču zanimanja obračun z novincem Traejem Youngom, nato pa se bo udaril še s Phoenixom in Sacramentom. Usoda je tako hotela, da se bo ta teden pomeril s tremi klubi, ki bi lahko na letošnjem naboru izbrali Dončića, a tega niso naredili.

Na družbenih omrežjih je iz tedna v teden zaslediti več nezadovoljnih navijačev omenjenih klubov, ki opozarjajo vodstvo, da so s tem naredili veliko napako. Vedno več pa je tudi evforičnih izrazov podpore, zadovoljstva in zahval navijačev Dallasa, presrečnih, da je prišlek iz majhne evropske države v njihovem mestu poskrbel za odmevno Lukamanijo.

Dončića krasi visok IQ

V noči na torek je Lukamanijo občutil tudi 45-letni Jason Kidd. Legendarni branilec, ki se lahko pohvali z vrhunsko kariero, v zadnjem času pa se posveča trenerskim izzivom, si je srečanje med Dallasom in Orlandom ogledal v družbi lastnika kluba Marka Cubana. Predstava Dončića, oplemenitena z rekordnim številom skokov in asistenc, ga ni pustila ravnodušnega.

Jason Kidd enjoying his time watching Luka Doncic up close pic.twitter.com/1okkE6u1Cx — Isaac Harris (@IsaacLHarris) December 11, 2018

"Noro, Luka zna odlično podajati. Je izvrsten igralec. Je mnogo več, kot so ponavadi 19-letni košarkarji. Njegov občutek, zbranost, osredotočenost. Povsem razume igro in ima visok košarkarski inteligenčni kvocient," je nekdanji zvezdnik lige NBA popihal na dušo novincu, ki bo šele čez dva meseca dopolnil 20 let.

Četrti najboljši vseh časov in edini novinec leta v dresu Dallasa

V taboru Dallasa vlada sproščenost. O tem priča tudi pozdrav Luke Dončića in soigralca Jalna Brundona. Foto: Reuters Če bi trener Carlisle, njegov dobri znanec, poslal najmočnejšo postavo Dallasa v ogenj tudi v zadnji četrtini, bi lahko Dončić dosegel prvi "triple-double", ki nosi v košarkarskem svetu posebno veljavo. Kidd dobro pozna občutek, kako težko ga je doseči.

V tem je bil pravi mojster, saj jih je zbral kar 107. V zgodovini košarke je več trojnih dvojčkov dosegla le trojica. Neprekosljivi Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138) in Russell Westbrook (109), zdajšnji as Oklahoma Cityja, ki še zdaleč ni rekel zadnje in lahko svojo zbirko v prihodnosti še izdatno dopolni.

Ko je Kidd spremljal Dončićevo predstavo, ga je nekdanji čudežni deček madridskega Reala spomnil nanj, ko si je pred 24 leti utiral pot med največje igralce v ligi NBA. In to ne po slogu igre, ampak predvsem po zagnanosti, želji za igro. To je zaupal v pogovoru za The Ticker. V sezoni 1994/95 je tako blestel, da si je zagotovil priznanje za najboljšega novinca leta. Takrat je bil na naboru izbran kot drugi. Dončić je na dobri poti, da ga nasledi. Če se pozna dan po jutru, odigrana je bila šele četrtina sezone, bi lahko postal drugi košarkar Dallasa s priznanjem za najboljšega novinca sezone.

Poskakovanje, ki je očaralo vse

Dončić je proti nemočnemu Orlandu blestel z raznovrstnimi podajami. Pogosto je z njimi hranil centra DeAndreja Jordana. Orjaški silak je v začetnih minutah zapravil nekaj priložnosti za zabijanja, ko pa ga je dobre tri minute pred koncem prve četrtine mladi Slovenec zaposlil z všečno podajo brez pogleda (v košarkarskem žargonu No Look Pass), si je dal duška in po živalskem zabijanju proslavil koš z velikim navdušenjem.

Kako je Luka Dončić očaral predstavnike lige NBA?

V proslavljanju pa ni bil edini. Uspešne akcije s srečnim koncem se je morda še bolj iz srca razveselil Dončić. Sledile so sekunde, ki so postale spletna uspešnica, saj je Dončić poskakoval na mestu z dvignjenima rokama in čakal, da čestita Jordanu. "Dončić se je obnašal kot najstnik, kar nenazadnje tudi je," so simpatično zapisali pri The Ticket.

Dokaz, da je pri tem neznansko užival:

Center Jordan je bil sprva obrnjen s hrbtom, ko pa je videl razigranega Ljubljančana, je sledil čustven pozdrav z dlani. "Všeč mi je bilo, ko je Jordanu takrat le uspelo doseči koš. Bil je zelo navdušen nad tem. To je zelo zelo kul. Dončić je res dober," kar ni mogel nehati s podajanjem pohval na račun vročega košarkarja Dallasa s številko 77.

Vez med Dončićem in Jordanom vse trdnejša

Luka Dončić bo prihodnjič na delu v noči na četrtek proti Atlanti. Foto: Reuters To je bila ena najlepših potez na srečanju, ki je podaljšalo imenitno domačo statistiko Dallasa. Telički so dobili že deseto tekmo zapored v dvorani American Airlines Center, ki postaja ena najtežje osvojljivih trdnjav v ligi NBA.

Navijače Dallasa še bolj veseli dejstvo, da med Dončićem in Jordanom vlada vse močnejša vez. Pred tedni si je orjak prislužil kar nekaj negativnih točk, ko je Ljubljančanu ukradel skok, nato pa pojasnjeval, da je pač takšen njegov nagon in se kot zbiralec skokov poda po vsako žogo, ki jo vidi pod košem.

Da zaupa in spoštuje Luko, je dokazal že na predzadnji tekmi proti Houstonu, ko je v trenutkih slabše igre in predvsem zgrešenih strelov stopil do njega in mu dejal, naj ne obupa, ampak še naprej verjame sebi. Rečeno, storjeno. Dončić je poskrbel za epski zaključek, v norih 112 sekundah dosegel 11 točk in Lukamanijo. Naslednjič bo na delu v noči na četrtek, ko bo Dallas gostil Atlanto. Kakšno presenečenje iz bogatega menija pripravlja gostom?