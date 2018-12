Luka Dončić, zvezdniki, legende in podatek, ki se mu čudi ves svet

Po verjetno najbolj norem nastopu Luke Dončića v ligi NBA, izjemnih dveh minutah v zaključku tekme proti Houston Rockets, se košarkarski svet ne more načuditi novemu podvigu slovenskega najstnika v majici Dallas Mavericks. Na dan kapljajo nove takšne in drugačne informacije, ki govorijo o tem, kako dober je in predvsem o tem, da je najboljši, ko je to najbolj pomembno.

James Harden, z okroglimi 30 točkami na tekmo najboljši strelec lige NBA, je na sobotni tekmi pridno polnil mrežo Dallasa in pogosto zadeval prav prek Luke Dončića. Zdelo se je, da ga bo povsem zasenčil, a v zadnjih treh minutah se je zgodba zasukala v drugo smer.

Medtem ko je bradati zvezdnik NBA lige, ki v tem tekmovanju na svetu igra jubilejno deseto sezono, zgrešil dva od treh metov iz igre, oba za tri, je njegov slovenski kolega, ki je bil šele 23. na parketu v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, neusmiljeno zadeval.

Ko je bilo na semaforju nekaj manj kot tri minute do konca, izid pa je bil 94:102, je bil Dončić pri le desetih točkah ob katastrofalnem, komaj 23-odstotnem metu iz igre (3/13). Le 112 sekund pozneje je bilo že 105:102, Dončić pa je bil pri 21 točkah.

Poskrbel je za neverjeten niz 11:0 in velik preobrat, v tem času pa brez zgrešenega meta zadel tri mete za tri in enega za dve točki. Ob koncu tekme, ki jo je Dallas dobil s 107:104, je tako pristal pri spodobnem, 41-odstotnem metu iz igre (7/17), in postal junak večera, predvsem pa je vnovič dokazal, da je najboljši, ko je to najbolj potrebno.

Norih 112 sekund Luke Dončića na sobotni tekmi:

Pa čeprav je novinec v ligi in je najstnik, kar je podatek, ki se mu čudi ves svet. Da je res tako, potrjuje tudi statistika v tako imenovanih odločilnih minutah, ko gre zares. Po odstotku meta je v zadnjih petih minutah tekme celo veliko boljši, kot je sicer. Medtem ko je njegov met iz igre 43,6-odstoten, je v odločilnih minutah trenutno pri kar 63,6-odstotni uspešnosti. Po tej plati je med košarkarji, ki so v tej sezoni v zadnjih petih minutah na koš vrgli vsaj 15-krat, na vrhu skupaj z Victorjem Oladipom iz Indiana Pacers.

Odstotek meta igralcev v NBA v odločilnih trenutkih:



63,6 % - Luka Dončić (Dallas Mavericks), Victor Oladipo (Indiana Pacers)

60,0 % - Jarrett Allen (Bradley Beal), Bradley Beal (Washington Wizards), Tobias Harris (Los Angeles Clippers)

56,5 % - Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

56,3 5 - Derrick Rose (Minnesota Timberwolves)

...



* Upoštevani so samo košarkarji, ki so na koš vrgli vsaj 15-krat.

Družba okoli njega je vse bolj eminentna

Znašel se je v družbi zvezd in legend. Foto: Reuters Pa ne samo to, po bleščečih 11:0 na tekmi proti Houstonu se je v morju hvalnic na njegov račun znašlo še nekaj zanimivih podatkov o Dončiću.

V tej sezoni se lahko v ligi NBA s takšno serijo točk pohvalijo le še trije košarkarji. Ob Louju Williamsu iz Los Angeles Clippers samo še dva superzvezdnika, Steph Curry iz Golden State Warriors in Harden iz Houstona.

Zanimiv je tudi podatek o povprečju Dončića v tej sezoni. Trenutno je pri 18,2 točke, 6,5 skoka, 4,1 asistence in 1,1 ukradene žoge na tekmo. Le še legendarnim Michaelu Jordanu, Larryju Birdu, Magicu Johnsonu, Alvanu Adamsu in Grantu Hillu je v krstni sezoni v najmočnejši ligi na svetu uspelo v poprečju dosegati vsaj 18 točk, šest skokov, štiri asistence in ukradene žoge na tekmo.

Avtorjema himne je izpolnil sanje

Na kateri tekmi bo igral februarja?



Podatkov, ki dvigujejo v nebo Dončića in njegov sijajni učinek, pa je še kar nekaj. Da je brez dvoma prvi favorit za nagrado za najboljšega novinca leta v sezoni, je jasno že nekaj časa. Da so se pri Phoenix Suns, Sacramento Kings in Atlanta Hawks ušteli, ker so ga na letošnjem naboru prepustili Dallasu, prav tako.

Ob tem pa se v zadnjem času vse bolj omenja tudi možnost, da kot drugi Slovenec po Goranu Dragiću, ki mu je to uspelo v prejšnji sezoni, nastopi na tekmi All Stars. Tekma zvezd, na kateri se bo družilo najboljše, kar ponuja liga NBA, bo 17. februarja prihodnje leto v Charlottu. Kdo bo nastopil tam, bo znano že prihodnji mesec.

Če se bo Dončić znašel med izbranci, ki bodo nastopili v Severni Karolini, bo postal 46. novinec v ligi NBA, ki mu bo uspelo kaj takega. Nazadnje je tam kot novinec leta 2011 nastopil Blake Griffin, v tem tisočletju pa je to leta 2003 uspelo le še Kitajcu Yau Mingu.

Kako se bo odrezal ta teden, ko ga čaka tudi zanimiv obračun s Traejem Youngom? Foto: Reuters

Obračun proti novincu, s katerim so ga zamenjali

Skratka, izzivov za Dončića je ogromno, tekem, da prepriča, pa prav tako. Letos jih bo odigral še 11. Naslednja ga čaka v noči na torek, ko bo v Dallasu gostil Orlando Magic.

Dva dneva za tem bo serijo treh domačih tekem v nizu zaključil z zanimivim obračunom proti Atlanta Hawks, pri katerem igra Trae Young. Ob Dončiću eden glavnih kandidatov za naziv novinca leta. Košarkarja, ki je bil peti izbor na letošnjem naboru NBA in so ga pri Atlanti v poslu z Dallasom zamenjali za Dončića. Zanimivo bo …