Dragićev mentor se je poklonil Dončiću, ki je z razlogom zamenjal superge

"Nisem igral dobro. In če ne igram dobro, potem zamenjam superge," je po tekmi razložil Luka Dončić, zakaj je ob polčasu zamenjal svoje obuvalo, ki je bilo v prvem polčasu rdeče, v drugem pa črno obarvano.

V prvem delu dejansko ni bil razpoložen za igro. Zato pa je bil ob koncu tekme, ko je v 112 sekundah igre dosegel 11 točk in popeljal Dallas do pomembne zmage proti Houston Rockets.

"Moja igra ni bila dobra, vendar sem imel v zaključku veliko samozavesti. Enostavno sem zadel nekaj metov in to je to," je še dejal Dončić, ki je dosegel 21 točk.

"To je noro. Zadel je veliko metov in sam pri sebi sem si govoril 'ne, ne, nemogoče.' Ampak smo videli že velikokrat, kako je zadeval. Vse skupaj je bilo tako hitro. Neverjetno. Ko igra tako, smo močni. Prevzel je odgovornost na svoja pleča in zadel pomembne mete, za katere se drugi ne bi odločili," je dejal center DeAndre Jordan, ki je bil z 12 točkami in 20 skoki prav tako razpoložen za igro, po mnenju trenerja Ricka Carlisleja ključen za zmago.

S pohvalami ni skoparil niti o Luki: "To je bilo nekaj posebnega. Več kot očitno je, da ima poseben dotik za takšne trenutke. Ne ustraši se ničesar. Česa takšnega ne vidiš vsak dan. Unikatne tri ali štiri minute je imel. Luka ima nenavadno ozadje. V Evropi je igral veliko profesionalnih tekem, na katerih se je naučil, da tekme ni konec, dokler se ne oglasi zvok sirene. In to je prednost nekaterih mednarodnih košarkarjev, ki so v ligi NBA."

Izpostavil ga je tudi trener Houston Rockets Mike D'Antoni: "Mislim, da smo dobro odigrali srečanje. Dobra novica ob takem porazu je, da smo igrali zelo uspešno in dovolj zavzeto, kar nam ob ponavljanju takega pristopa zagotavlja veliko zmag. Moram pa reči, da nas je na koncu pokopal Dončić."

Na družbenih omrežjih so deževale pohvale na Dončićev račun, oglasil pa se je tudi mentor Gorana Dragića pri Phoenix Suns. Steve Nash je bil navdušen nad Lukovo predstavo in je na kratko napisal "moj bog", zraven pa dodal video Lukovih zadnjih 11 točk.

In Dončićeva trojka pri 102:102 je bila prav tako uvrščena med najlepše poteze večera v ligi NBA. Uvrstili so jo kot tretjo po vrsti.

Na Twitterju je prav posebno izjavo zapisal novinar ESPN Mike Schmitz, ki se je spomnil Lukovih besed z lanskega evropskega prvenstva, na katerem je Slovenija osvojila zlato medaljo: "Imam občutek, da bi bil rad junak tekme, veš? Od začetka želim imeti žogo v svojih rokah."

In imel jo bo spet v noči na torek, ko bo gostil Orlando Magic.

Nekaj zapisov na Twitterju po predstavi Luke Dončića

Lil bro was in his bag tonight!! @luka7doncic https://t.co/Ain7wduSnZ — DeAndre Jordan (@DeAndre) December 9, 2018

Luka Doncic scores 11 straight @dallasmavs PTS in the 4th quarter to propel them to victory! #NBARooks pic.twitter.com/Lb27hk14TW — NBA (@NBA) December 9, 2018

imagine having a pick in the 2018 nba draft, seeing luka doncic available, and saying 'nah' — Tim Cato (@tim_cato) December 9, 2018

Luka Doncic is BIG TIME



Air strum for the celebration 🎸 pic.twitter.com/Y6BI9mE6nb — Bleacher Report (@BleacherReport) December 9, 2018

Luka Doncic showing superstar qualities by heating up late with a solo 11-0 run to win this game for the Mavericks after starting cold. Rare to see this from a teenage rookie. It won't be long until he's Luka Legend. pic.twitter.com/Rt8XMzicpT — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) December 9, 2018

I asked Doncic why he changed his shoes at halftime. "I wasn’t playing good. That’s my thing. If I don’t play good, I change shoes." — Brad Townsend (@townbrad) December 9, 2018

At Eurobasket in Helsinki during September of 2017 Luka Doncic told me: "I feel like I want to be the hero of the game, you know? Every time I wanted the ball in my hands, from the very beginning.” https://t.co/fNANDVDeSS — Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) December 9, 2018