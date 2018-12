Dončić razočaran glede reprezentance, v ZDA ga legende hvalijo

V tem tednu je Luka Dončić prejel priznanje za najboljšega novinca za oktober in november v ligi NBA, o njem tako v ZDA vse pogosteje govorijo. Nad njegovimi igrami sta navdušena tudi Isiah Thomas in Kevin McHale, ki vesta, kako je osvojiti šampionski prstan. A Luka ne razmišlja le o NBA, temveč tudi o slovenski reprezentanci. Ne more verjeti, kako Slovenija kot evropski prvak naslednje leto ne bo nastopila na svetovnem prvenstvu na Kitajskem.

Slovenski košarkar Luka Dončić navdušuje z igrami v ligi NBA. V najmočnejše klubsko tekmovanje se je hitro vklopil in že na začetku sezone pokazal, da misli pustiti pečat tudi v ZDA.

Rad pa bi ga tudi še s slovensko košarkarsko reprezentanco. Lani se je že veselil evropskega naslova, potem ko je nasploh prvič oblekel članski dres izbrane vrste. A je videti, da še nekaj časa ne bo igral za Slovenijo, zlasti ker se ni uvrstila na svetovno prvenstvo na Kitajsko 2019.

"Ne razumem, zakaj so spremenili sistem"

Skupaj z Goranom Dragićem sta popeljala Slovenijo do naslova evropskih prvakov. Foto: Vid Ponikvar "Zelo sem razočaran. Težko je, ker si evropski prvak in ne boš del svetovnega prvenstva. Ne vem, zakaj so spremenili sistem," je Dončić s prstom pokazal na odgovorne na Mednarodni košarkarski organizaciji FIBA, ki so se odločili za nov sistem kvalifikacij, v katerem v večini evroligaški in NBA igralci sploh ne nastopajo. In to je velik udarec za našo majhno državo, ki nima velikega bazena kakovostnih košarkarjev.

V preteklosti je veljalo pravilo, da je evropski prvak dobil neposredno mesto na svetovnem prvenstvu, kakor tudi še nekaj ekip. A se je sistem spremenil, Slovenija kot evropski prvak pa dobila močan udarec.

Kljub vsemu Dončić optimistično gleda v reprezentančno prihodnost, katere del želi biti. Sanje vsakega košarkarja so nastopiti na olimpijskih igrah in Tokio 2020 je Lukov cilj, če bo Slovenija kot evropski prvak povabljena v kvalifikacije, oziroma bo gostila eno od kvalifikacijskih skupin: "Olimpijske igre, naslednje evropsko in svetovno prvenstvo … Vsakič bi rad igral za reprezentanco, ko bom na voljo. Če ne bo poškodb, bom igral."

Zato pa igra v dresu Dallas Mavericks in navdušuje. Oktobra in novembra je bil izbran za najboljšega novinca na zahodni konferenci. Vse več je takšnih, ki pogledujejo proti njegovim igram, in vse več takšnih, ki o njem tudi veliko govorijo ter razpredajo.

"Ena stvar, ki jo moraš imeti rad pri njem, je ta, da enostavno rad igra košarko."

Dennis Rodman in Isiah Thomas sta skupaj z Detroit Pistonsi osvojila ligo NBA. Foto: Getty Images "Ko je bil v Evropi, ga nismo videli tedensko, kaj šele dnevno. Videli smo le posnetke in si rekli: 'Pa poglejmo, kaj bo naredil.' Pameten je. Ena stvar, ki jo moraš imeti rad pri njem, je ta, da enostavno rad igra košarko. Ne dela tega zaradi denarja, da bi se bahal v življenju, ampak zato, ker ima enostavno rad košarko. To se vidi v njegovi igri," je o Luki spregovoril legendarni Isiah Thomas, ki je z Detroit Pistonsi. dvakrat osvojil ligo NBA.

Trener Dallas Mavericks Rick Carlisle je izpostavil, da je bilo ključno, da so dali Luki poleti prosto, kar se igranja v poletni ligi tiče: "Pečeni bi bili, če bi ga poleti dali igrati. V živo sem ga prvič videl igrati v začetku septembra. Takoj smo videli, da ima izjemen občutek za igro. Ima vse atribute. Vedno gleda na soigralce. Luka je eden od igralcev, ki bolj uživa, če vključi v igro ekipo in poda, kot zadane koš. Sezono je začel dobro, prav tako zadeva dobro. Odličen organizator igre je. Zadovoljni smo. Luka se nenehno uči. Glede na to, da je bil v Evropi že nekaj časa profesionalni košarkar, mu je to pomagalo pri prehodu v ligo NBA."

"Njegov IQ je zelo visok"

"Rad ga imam. Že pred sezono sem se odločil zanj, da bo postal novinec leta. Njegova prednost je bila, da je igral člansko košarko. Ljudje gledajo z viška evroligo, vendar je bistveno bolj kakovostna kot naša univerzitetna košarka. Bistveno boljša," pravi Kevin McHale. Foto: Getty Images Prav igranje proti članskim košarkarjem v Evropi je po mnenju legende lige NBA in člana zmagovitega Bostona v osemdesetih letih prejšnjega stoletja Kevina McHala treba izpostaviti: "Rad ga imam. Že pred sezono sem se odločil zanj, da bo postal novinec leta. Njegova prednost je bila, da je igral člansko košarko. Ljudje gledajo z viška evroligo, vendar je bistveno bolj kakovostna kot naša univerzitetna košarka. Bistveno boljša. Najboljše ekipe v evroligi bi se znesle nad univerzitetnimi."

V Ameriki so se pred sezono in tudi zdaj se še nekateri obregnejo ob njegove fizične sposobnosti. A nima težav niti v boju s hitrimi košarkarji. To pa po mnenju McHala rešuje na poseben način: "Njegov IQ je zelo visok. V Evropi ni igral v srednješolski, univerzitetni ligi, torej proti svojim vrstnikom, ampak že pri 16 letih s člani. Prav zaradi tega ga fizična igra v naši ligi ni zmotila. Eno vprašanje se mi je porajalo glede njegove obrambe in hitrosti v tem delu igre, a je zelo pameten v obrambnih nalogah in je na pravem položaju. Če si pameten in se znaš pravilno postavljati, potem ti ni treba biti odličen atlet in si kljub temu še vedno pred košarkarjem."

Na njegovo novo predstavo jima ne bo treba dolgo čakati, saj bo aktiven že ponoči. Ob točno polnoči bo namreč s soigralci Dallasa gostil Houston Rockets.