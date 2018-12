Poseben večer za Dončića, ki je zaklenil dvorano #video

Luka Dončić in njegov tekmec v boju za naziv novinec leta Trae Young sta v dvoboju med Dallas Mavericsk in Atlanta Hawks uprizorila lepi predstavi, a je imel na koncu več razlogov za veselje slovenski košarkarski dragulj. Dallas je namreč enajstič zapored ostal nedotaknjen na domačih tleh. Luka je med polčasoma prejel nagrado za najboljšega novinca meseca, povrhu vsega pa dobil zadoščenje, ko je blokiral prav Younga. Goran Dragić je počival ob visokem porazu Miamija proti Utahu.

Dallas in Atlanta sta se v tej sezoni že pomerila, ko je slednja po visokem zaostanku 20 točk po prvi četrtini preobrnila tekmo sebi v prid. Od takrat naprej je Dallasovo razmerje zmag in porazov 13-9, Atlantino pa 4-19.

Učinek Luke Dončića proti Atlanti: 24 točk (met za 3 2/6, za dve 3/8, prosti meti 12/15), 10 točk, 6 asistenc, ukradena žoga, blokada in 4 izg. žoge v 35 min. Povprečje v sezoni: 18,0 točke, 6,8 skoka, 4,4 asistence, 1,1 ukradene žoge, 0,4 blokade in 3,5 izgubljene žoge.

In košarkarji iz Teksasa tokrat niso pustili, da bi gostje presenetili. S 114:107 so slavili zmago, ki je bila prva nad Atlanto po 30. oktobru 2013. Že enajstič zapored so Telički neporaženi na domačih tleh in tako dobesedno zaklenili trdnjavo American Airlines Center, kar je drugi najdaljši niz po sezoni 2007/08, ko so nanizali dvanajst domačih zmag.

Prvi strelec dvoboja je bil s 25 točkami sicer Harrison Barnes, a so bile oči uprte v novinca Luko Dončića in Traeja Younga. Na letošnjem naboru sta bila izbrana kot tretji in peti. Atlanta je izbrala Dončića, Dallas Younga, nato pa je sledila menjava, ki so jo želeli pri Mavericks.

Vrhunci igre Luke Dončića

In oba sta tudi ob Deandreju Aytonu najbolj razpoložena novinca v sezoni ter bila za oktober in november izbrana za novinca meseca na vzhodu in zahodu. Luka je nagrado prejel ponoči ob polčasu, potem ko je približal svoje moštvo na 51:52.

Tekmo je končal pri dvojnem dvojčku – 24 točk in 10 skokov, asistenc pa je imel šest. Dvojnega dvojčka se je veselil tudi Young, ki je imel zelo podobne številke kot njegov slovenski vrstnik. Ob 24 točkah se je lahko pohvalil še z 10 asistencami.

Edini novinec s takšnim dosežkom

Dončić je tako 13. v sezoni presegel mejo 20 točk, kar ni v tej sezoni uspelo nobenemu novincu, prav posebej pa mu bo ostala v spominu obrambna akcija, v kateri je dodelil blokado prav Youngu, ki je prodiral pod koš.

Domači navijači tudi tokrat niso dočakali, da bi na parket stopil veteran Dirk Nowitzki, so pa videli izključitev trenerja Ricka Carlisleja v tretji četrtini, potem ko je prejel dve hitri tehnični napaki. Četrtič zapored je manjkal tudi Dennis Smith Jr.

Zanj je bil večer poseben, saj je tudi v roke prejel nagrado za novinca meseca oktobra in novembra. Foto: Getty Images

Dallas bo naslednjo tekmo odigral v noči na petek, ko bo gostoval pri Phoenixu. Tako se Luka Dončić vrača v Arizono, kjer se bo pomeril proti nekdanjemu selektorju slovenske izbrane vrste Igorju Kokoškovu. Tam je tudi debitiral v ligi NBA.

Nowitzki prvič v tej sezoni pod ''vprašajem'' Izkušeni Nemec Dirk Nowitzki v tej sezoni po operaciji levega gležnja še ni stopil na parket. Da se njegova vrnitev vendarle bližja, dokazuje podatek s srečanja med Dallasom in Atlanto, na katerem je bil 40-letni zvezdnik prvič na seznamu nastopajočih pod ''vprašajem''. Pred tem je bilo vedno navedeno, da zaradi zdravstvenih težav ne bo igral, zdaj pa se trenutek, ko se bo vpisal v zgodovino, saj bo postal prvi košarkar v ligi NBA, ki bo v dresu enega kluba aktivno nastopal v 21 zaporednih sezonah, nezadržno bliža. Najverjetneje se bo pripetila še v tem koledarskem letu.

Miami nemočen brez Dragića

Na klopi pa je prav tako obsedel kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić, ki ima v tej sezoni težave z desnim kolenom. Izpustil je dvanajsto tekmo, njegov Miami pa je na gostovanju pri Utahu doživel visok poraz (84:111). Ob njem je manjkal še prvi center Hassan Whiteside, kar je bil dodaten udarec za Vročico, ki v vzhodni konferenci za zmago zaostaja za mestom, ki pelje v končnico.

Vrhunci dvoboja v Salt Lake Cityju:

Bistveno bolj razburljivo bo verjetno v boju za končnico na zahodu, kjer denimo sedmi Dallas in trinajsto Minnesoto ločita zgolj dve zmagi.

Miamiju je največ težav povzročal razigrani Donovan Mitchell (21 točk), ki ne skriva, da je eden izmed njegovih največjih vzornikov v ligi NBA Dwayne Wade. Dragićev zvezdniški soigralec je bil deležen velikega zanimanja. Občinstvo je veteranu namenilo velik aplaz, saj je zadnjič v karieri gostoval v Salt Lake Cityju. Po koncu sezone se bo posvetil drugim ciljem in končal kariero. Proti Utahu je dosegel šest točk. Miami bo naslednjo tekmo odigral v noči na soboto, ko bo gostoval pri Memphisu.

Festival košev v Sacramentu

V tej noči je bilo zelo napeto v prestolnici ZDA, kjer je Boston po podaljšku ugnal Washington (130:125). Pri zmagovalcih je z 38 točkami izstopal Kyrie Irving, pri gostiteljih pa je bil najbolj razigran v napadu John Wall. Prispeval je 34 točk in 13 asistenc.

Največ košev je padlo na srečanju v Sacramentu, kjer so kralji v večeru brez učinkovitih obramb z 141:130 odpravili Minnesoto. Pri Sacramentu je kar sedem igralcev doseglo vsaj 13 točk, največ jih je zbral Srb Nenad Bjelica (25), ki si je skupaj s Kanadčanom Andrewom Wigginsom (Minnesota) delil naziv prvega strelca dvoboja.

Preberite še: