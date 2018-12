Goran Dragić: Dončić? Nič novega.

Skorajda ne mine dan, ko po svetovnem spletu ne bi zaokrožile izjave kakšnega uglednega košarkarskega imena, ki z izbranimi besedami govori o uspešnih prvih tednih Luke Dončića v severnoameriški poklicni ligi NBA. Še zdaleč ne gre za pogovore s slovenskimi novinarji, pred katerimi bi bili sogovorniki vljudni ali pokroviteljski, temveč za iskreno navdušenje nad enim najbolj nadarjenih evropskih košarkarjev v zgodovini lige NBA. Zdaj so v ZDA za rokav pocukali še tistega, ki 19-letnega Ljubljančana pozna daleč najbolje med vsemi v ligi NBA – Gorana Dragića.

Goran Dragić v primežu poškodb. Foto: Guliver/Getty Images "Mene ni presenetil. Nič novega."

"Izjemen je. Lahko pa rečem, da me ne preseneča. Poznam ga že od njegovih otroških let, nato sva bila skupaj še v reprezentanci. Nič novega. Kdor gleda njegove tekme, je res lahko navdušen. Vem, ljudje v ZDA so bili nekoliko skeptični, a zdaj je vsem dokazal, da so se motili," je o someščanu in enem od vročih kandidatov za novinca leta po nedavni tekmi med LA Lakers in Miamijem v pogovoru za Eurohoops dejal Dragić. Ta je Luko sprva spoznal kot sina soigralca pri Slovanu in Olimpiji Saše Dončića, nato kot obetavnega košarkarja in nazadnje leta 2017 tudi kot reprezentančnega soigralca.

Mentor

Prav Dragić je odigral izjemno vlogo pri Dončićevem igralskem vzponu in njegovi reprezentančni vključitvi. Ne le kot vzornik in leta 2017 kapetan reprezentance, temveč tudi ali pa predvsem kot mentor. Kot tisti, ki je brez kančka samovšečnosti, egoizma ali zaščite lastnega statusa mladeniču na široko odprl reprezentančna vrata. Še več, bil je njegov mentor. Izbral si ga je za hotelskega sostanovalca, obenem pa mu na parketu v pripravljalnem obdobju prepustil osrednjo vlogo. Ko je šlo na prvenstvu povsem zares, je na svoja pleča prevzel večino odgovornosti, Dončića pa spretno vključeval v igro ter mu namenil prostor za izkoriščanje njegove košarkarske domišljije in inteligence.

Dončić in Dragić sta že bila soigralca, a v tem primeru je bil to Saša. Foto: Vid Ponikvar

Lani ga je spraševal o ligi NBA

Pravljična zgodba leta 2017 se je končala s slovenskim zmagoslavje v finalu EuroBasketa in vključitvijo obeh zvezdnikov v najboljšo peterko prvenstva. "Že med tisto reprezentančno akcijo me je veliko spraševal o tem, kako je v ligi NBA. Poskušal sem mu nameniti koristne informacije. Zdaj ga je lepo gledati, ko igra na takšen način," se spominja Gogi in dodaja, da sta z rojakom še vedno v stiku. "Je pa zelo zaposlen," se je pošalil 32-letni organizator igre, ki bo moral na prvo srečanje z Dončićem še malce počakati. Miami in Dallas se bosta prvič v sezoni pomerila 13. februarja. Zanimivo, to bo prvi uradni dvoboj omenjenih dveh košarkarjev v zgodovini.

"Slovenija bi morala igrati na SP"

Dragić je že večkrat zatrdil, da je njegova reprezentančna zgodba končana. Sklenil jo je na najboljši mogoč način – z naslovom evropskega prvaka in nazivom najkoristnejšega igralca EuroBasketa. Na te dosežke je izjemno ponosen, obenem pa ne more biti ravnodušen ob spremljanju nadaljevanja zgodbe. Prepričan je, da je Slovenija velika žrtev novega kvalifikacijskega sistema. "Ne vem, kako naj komentiram. To ni pošteno. Slovenija bi morala biti neposredno uvrščena na svetovno prvenstvo, saj je evropski prvak. Smo majhna država. Če manjka nekaj igralcev iz evrolige in lige NBA, je to že večina ekipe. No, sreča v nesreči pa je to, da se bodo igralci lahko odpočili. Verjamem, da bodo zraven na naslednjem velikem tekmovanju," pravi nekdanji kapetan.

Foto: Infografika: Marjan Žlogar

V primežu zdravstvenih težav

V nadaljevanju kariere bo torej Goran le klubski igralec. Kljub namigom o selitvi še vedno v dresu Miamija, ki z 11 zmagami in 15 porazi trenutno zaseda deveto mesto vzhodne konference. Na kar 12 tekmah se je moral Miami znajti brez svojega organizatorja igre, ki je imel težave z nogo. "Težko mi je, saj sem prvič v takšnem položaju. Nikoli nisem imel resnih zdravstvenih težav. Sam sebi nalagam breme. Vem, da moram biti potrpežljiv. V veliko oporo mi je družina. Vem, da se bom kmalu povsem zares vrnil," o sezoni 2018/19 govori Dragić, ki v povprečju dosega dobrih 15 točk.