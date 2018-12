"To nima smisla! Poglejte Slovence …"

Zanimivo je v zadnjem obdobju spremljati hrvaške medije, ki nikakor niso prezrli izjemnosti Luke Dončića, čeprav imajo v ligi NBA zelo pestro zasedbo. Del nje je že štiri leta tudi 203 centimetre visoki krilni košarkar Bojan Bogdanović, ki je pod ameriškimi koši sprva igral v dresu Brooklyna in Washingtona, od jeseni 2017 pa blesti v dresu Indiane. Na zadnji tekmi je nekdanjemu delodajalcu iz ameriške metropole natresel 22 točk, v celotni sezoni pa njegovo povprečje znaša 16,6 točke, 3,9 skoka in 1,4 asistence, pri čemer pa ne gre spregledati, da je s 17 zmagami na 27 tekmah njegov klub v prvi četrtini najboljših ekip vzhodne konference.

"To nima nobenega smisla"

Priznani košarkarski spletni medij Eurohoops pa je Bogdanovićev nasmeh spremenil v bolj mrk obraz z vprašanjem o hrvaški reprezentanci in predvsem novem sistemu kvalifikacij za SP 2019, v katerem so za nastope za izbrane vrste ob igralcih iz lige NBA večinoma prikrajšani tudi evroligaši. "Ta sistem je nesmiseln. Poglejte Slovenijo, ki je evropski prvak, pa nima več možnosti za uvrstitev na prvenstvo. V težkem položaju je še nekaj velikih reprezentanc. Res nima nobenega smisla igrati na takšen način," kritike ne skriva Bogdanović.

Bojan Bogdanović: s Hrvaško vendarle na SP 2019? Foto: Vid Ponikvar

Sosedje še upajo, toda …

Bogdanovićevih besed ne gre razumeti le kot objektivne kritike ali sosedskega sočutja, temveč tudi kot prizadetost oziroma osebno razočaranje. Tudi nekdanjim olimpijskim podprvakom namreč v boju za preboj na Kitajsko ne kaže najbolje. Pred zadnjim kvalifikacijskim oknom v skupini J zasedajo peto mesto (štiri zmage - šest porazov). Litovci, ki so si že zagotovili SP 2019 (9-1), in Italijani (7-3) so zanje nedosegljivi. V boju za tretje mesto pa zaostajajo tudi za Poljaki (6-4) in Madžari (5-5). Z omenjenima reprezentancama se bodo pomerili februarja. Madžare ob tem čakajo še Italijani, Poljake pa že odpisani Nizozemci.

Reprezentance, ki so si že zagotovile SP 2019



Španija, Turčija, Litva, Francija, Češka, Grčija, Nemčija, Argentina, Venezuela, Kanada, ZDA, Tunizija, Angola, Nigerija, Avstralija, Nova Zelandija, Južna Koreja in Kitajska.

Čakal bo na dobre vesti

"Res smo daleč od Kitajske. Še upamo, da si bomo zagotovili mesto med potniki na prvenstvo. Bo pa zelo težko," pravi 29-letni košarkar iz Mostarja, ki je v teh kvalifikacijah hrvaške barve branil na štirih tekmah in v povprečju dosegel 19,5 točke. Februarja seveda ne bo na voljo selektorju Draženu Anzuloviću. Ta seveda ne bo mogel računati niti na Daria Šarića, Maria Hezonjo, Ivica Zubca, Dragana Benderja, Anteja Žižića … Mimogrede, za Hrvaško je v kvalifikacijah za SP nastopilo že 32 igralcev, kar je celo osem več kot Slovencev.