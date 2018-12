Dončić bo končno dočakal Nowitzkega, ki bo takoj poskrbel za rekord

Ob koncu prejšnje sezone je moral Dirk Nowitzki na operacijo. Po prvotnih predvidevanjih naj bi bil za začetek nove sezone pripravljen, a je okrevanje trajalo malce dlje, tako da je 40-letni Nemec na prvih 25 tekmah Dallas Mavericks in Luko Dončića, ki navdušuje pri njih, gledal samo s tribun.

Nowitzki bo, ko bo na tekmi proti skromnim Phoenix Suns (4 zmage in 24 porazov), ki jih s klopi vodi nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov, takoj poskrbel za rekord. Takrat bo namreč tudi uradno začel z 21. sezono v majici Dallasa in kar 21. leto igral za en in isti klub, kar v ligi NBA do zdaj ni uspelo nikomur.

Nowitzki je bil do zdaj na vrhu s Kobejem Bryantom, ki je kot član Los Angeles Lakers prebil 20 sezon.

Z Luko Dončićem sta že pred začetkom sezone stkala prav posebne vezi. Foto: Reuters

Sicer pa se navijači Dallasa, ki so po 15 zmagah in 11 porazih v prvih 26 tekmah navdušeni, nadvse veselijo njegove vrnitve, saj so prepričani, da se bo z Dončićem, ki ga je javno že večkrat pohvalil, odlično ujel.

Nowitzki je legenda najmočnejše košarkarske lige na svetu. Že 13-krat je nastopil na tekmi All Star, leta 2011, ko je Dallas osvojil do zdaj edini naslov prvaka v klubski zgodovini, pa je bil najkoristnejši igralec finala. Pohvali se lahko tudi z nagrado za najkoristnejšega igralca lige NBA leta 2007.

Število NBA-sezon košarkarjev v isti ekipi:

20 – Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks: od 1998 do danes), Kobe Bryant (Los Angeles Lakers: od 1996 do 2016).

19 – John Stockton (Utah Jazz: od 1984 do 2003), Tim Duncan (San Antonio Spurs: od 1997 do 2016)

18 – Reggie Miller (Indiana Pacers: od 1987 do 2005)

16 – Udonis Haslem (Miami Heat: od 2003 do danes), Manu Ginobili (San Antonio Spurs: od 2002 do 2018), John Havlicek (Boston Celtic: od 1962 do 1978)

…