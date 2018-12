Dončić vesel mentorja, ki je koše polnil že pred njegovim rojstvom

Košarkarji Dallasa na gostovanju pri Phoenixu niso imeli rezultatskega razloga za zadovoljstvo, saj so klonili proti najbolj skromni ekipi lige NBA (89:99). A to je bila prva tekma, na kateri je lahko Rick Carlisle na parket poslal tako Luko Dončića kot tudi Dirka Nowitzkega.

Dallas Mavericks so v noči na petek pokvarili uspešen rezultatski niz, saj so z nekakovostno predstavo Phoenixu odprli pot do šele pete zmage v sezoni. Moštvo Igorja Kokoškova sicer ostaja najslabše v ligi in predvsem prikovano na dno lestvice zahodne konference. Po drugi strani pa Dallas s 15 zmagami na 27 tekmah ostaja v prvi polovici in s tem med "potniki" v končnico.

A tekma v Arizoni je bila za moštvo Luke Dončića, ki je tokrat v dobrih 31 minutah dosegel 13 točk (met za tri točke 1:5, za dve točki 5:7, prosti meti 0:2), pet skokov in šest asistenc, posebna tudi zaradi težko pričakovane vrnitve svojega veterana. Dirk Nowitzki je v prvem nastopu v sezoni v šestih minutah dosegel dve točki, a se je vendarle vpisal v zgodovino. Kot prvi igralec v zgodovini lige NBA ima namreč v svoji biografiji zapisano: 21. sezona v enem klubu.

S tekaške steze med 20-letnike

"Lepo ga je videti na parketu," je ob tem dejal Luka, vesel vrnitve svojega mentorja na treningih. Prikimal mu je tudi 40-letni Nemec, ki je v igro vstopil že ob koncu prve četrtine, s prvim košem po več kot polletni odsotnosti pa navdušil predvsem lastnika kluba Marka Cubana. "Lepo se je vrniti, a vem, da me čaka še veliko dela. Tek na tekaški stezi pač ni primerljiv s hitrostjo, s kakršno igra gruča dvajsetletnikov," je vtise zbiral 213 centimetrov visok krilni center iz Würzburga.

Vrnil se je: Dirk Nowitzki. Foto: Getty Images

Poraz proti Phoenixu je resda pokvaril vrnitev, a trener Rick Carlisle, ki je tokrat lahko po štirih tekmah na parket poslal tudi Dennisa Smitha (v prvi peterki je začel skupaj na branilskem položaju z Dončićem), je vendarle javno pohvalil Nemčevo, tokrat bolj stransko vlogo. "Če upoštevamo vse okoliščine, je dobro opravil svoje delo," je dejal 59-letni trener teksaškega moštva.

Spoštovanja vredna vrnitev

"Videl sem, kaj vse je storil in koliko je vložil, da bi se vrnil pod koše. To je vredno vsega spoštovanja. Je pa to za Dirka velik izziv. Potrebuje nekaj časa, da se znova prilagodi na pravo igro," je o legendarnem veteranu Dallasa še dodal Carlisle, prepričan o tem, da mu bo lahko nekaj minut namenil tudi v noči na ponedeljek, ko se bo Dallas pomeril s Sacramentom.

Spomnimo, Nowitzki je aprila prestal operacijo levega gležnja, a je že tedaj namignil, da košarkarskih čevljev ne namerava obesiti na klin. Še več, s klubom je poleti na lastno pobudo prekinil pogodbo, s tem posledično sprostil proračun, zaradi česar je lahko ekipo okrepil DeAndre Jordan, nato pa podpisal novo pogodbo, a za nižji znesek.

V Phoenixu je Dirk Nowitzki vstopil v svojo 21. sezono v najmočnejši ligi na svetu. Toliko sezon so onstran Atlantika vknjižili tudi Robert Parish, Kevin Willis in Kevin Garnett, a nihče v le enem klubu. Kobe Bryant (LA Lakers) je sicer v enem klubu odigral 20 sezon, John Stockton (Utah Jazz) in Tim Duncan (Spurs) pa 19. Zdaj je Nowitzki postavil nove meje zvestobe.

Foto: Dirk Nowitzki - od nemškega "zelenca" do rekorderja v Dončićevi družbi

V ZDA se je preselil leta 1998, a je moral zaradi zaklenjene lige (lock-out) na debitantski nastop čakati več mesecev. Foto: Getty Images

Prvi koš v ligi je dosegel 5. februarja 1999 na tekmi proti Seattlu. Foto: Getty Images

Luka ob Dirkovih prvih tekmah v ligi NBA še ni bil rojen, zato pa je v dresu Laškega tedaj na sinovo rojstvo čakal Saša Dončić. Foto: Reuters

Do Dončićevega rojstva (28. 2. 1999) je Nowitzki v ligi NBA odigral 14 tekem in dosegel 92 točk. Foto: Getty Images

Američane je hitro prepričal o tem, da zna igrati. Foto: Getty Images

Kaj pa Luka? Pod koši je že dokazoval, da ima v sebi nekaj več. Foto: Srečo Bester - osebni arhiv

Nowitzki je bil medtem že zvezda. Dobesedno. Zbral je kar 13 nastopov na tekmah zvezd (all star). Foto: Getty Images

Kljub slavi (leta 2007 je bil tudi MVP lige) je vedno igral tudi za reprezentanco. Večkrat tudi proti Sloveniji. Foto: Getty Images

Vrhunec NBA-kariere. Sezona 2010/11. Dallas je postal prvak, Dirk Nowitzki pa MVP finalne serije. Foto: Reuters

Svojega junaka je pozdravil tudi Würzburg. Foto: Getty Images

"Dobrodošel," je Dončiću le nekaj minut po letošnjem naboru lige NBA sporočil Nowitzki. Foto: Getty Images

Zaradi zdravstvenih težav je prvi del sezone spremljal le s klopi. Foto: Getty Images

Zdaj se je vrnil. Foto: Gulliver/Getty Images

Zgodba se nadaljuje ... Foto: Reuters