Shaq dregnil v bolečo točko: Luka, ne vidim tvojega očeta

17,8 točke, 6,8 skoka in 4,5 asistence je po 26 tekmah v ligi NBA statistika Luka Dončića, ki dokazuje več kot uspešen prehod iz Evrope v ZDA, obenem pa tudi Američane sili, da 19-letnemu Ljubljančanu namenjajo nemalo medijske pozornosti. Skorajda ne mine dan, ko ne bi njegovih predstav komentiral kakšen znan obraz, ali v luči "kandidature" za najboljšega novinca lige ali skozi prizmo primerjav z zgodovinskimi velikani v njihovih krstnih sezonah.

Shaq: Young je 8, Dončić pa 10

Nekaj besed je slovenskemu novincu v ligi namenil tudi eden od najboljših centrov in predvsem eden od največjih zvezdnikov v zgodovini lige Shaquille O'Neal. V četrtkovi spletni pogovorni oddaji "The Big Podcast with Shaq" je spregovoril predvsem o primerjavi Trae Young – Luka Dončić, torej o košarkarjih, ki sta bila na junijskem naboru vključena v menjavo med Atlanto in Dallasom. "Če je Luka desetica, je Young osmica. Niso veliko zgrešili," je dejal 46-letni upokojeni zvezdnik, sicer tudi novinec leta 1993.

Dallas je pravo okolje

Shaq ob tem tudi svari pred preuranjenimi ocenami, saj poudarja, da so mladci še v razvojnih stopnjah, pomembno vlogo pa pripisuje tudi klubskemu okolju. Medtem ko za Young pravi, da v Atlanti nima pomoči, pa z bolj izbranimi besedami govoru o Dallasu. Teksaško okolje naj bi bilo za Dončića pravo. "Trener Rick Carlisle je potrpežljiv. V Dallasu imajo radi Evropejce. Tudi Dirk Nowitzki je potreboval nekaj let, da je postal igralec, kakršnega smo poznali. A v Dallasu so bili potrpežljivi," pravi O'Nela in za slovenskega najstnika pravi, da je impresiven.

Kaj pa mama?

V omenjenem podcastu so se v šaljivem slogu dotaknili tudi Dončićeve mame, Mirjam Poterbin, ki je ameriško pozornost plenila že med naborom. O'Neal je priznal, da je še ni videl, na prigovarjanje sogovornikov pa je kar med pogovorom zajadral na splet in po videnem v smehu pripomnil: "O, moj bog?! O, da … Dragi Luka, vidim fotografije tebe in mame. Očeta ne vidim. Zato predvidevam, da je mama samska. Če je, poznam nekoga zanjo."

Boleča točka

O'Neal je s tovrstnim šaljivim "ponujanjem" sicer poskrbel za salve smeha, a je nehote dregnil tudi v bolečo točko, o kateri Luka, njegova mama in oče Saša Dončić ne želijo javno govoriti. Javna skrivnost je namreč, da odnosi po ločitvi staršev niso prav zgledni, zaradi česar si oče, sicer nekdanji košarkar in zdaj trener ljubljanske Ilirije, v živo v ZDA ni ogledal še niti ene sinove tekme.