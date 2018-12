Vročica brez Dragića slavila pri Memphisu, izjemen večer Grka

Košarkarji Miami Heat so po dveh porazih dosegli zmago. Na gostovanju pri Memphis Grizzlies so slavili s 100:97. Že 11. od zadnjih 13 tekem Miamija je zaradi poškodbe kolena izpustil Goran Dragić.

Gledalci v dvorani FedExForum v Memphisu so videli precej izenačen obračun, v katerem so domači vodili v prvi četrtini, nato pa so večji del tekme vodstvo držali košarkarji Miamija. Sredi drugega dela so povedli za 11 (46:35), a se je gostom do polčasa uspelo približati zgolj na dve točki zaostanka. V začetku tretje četrtine so povedli, na koncu pa športno segli v roke deveti ekipi vzhodne konference, ki je slavila s 100:97.



Miami se je moral tudi tokrat, že 11. na zadnjih 13 tekmah, znajti brez Gorana Dragića, ki mu poškodba kolena ovira vrnitev v tekmovalni ritem. Najbolj razpoložen ob zmagi je bil z 18 točkami Josh Richardson, dodal je še pet skokov in sedem asistenc, pri 18 se je ustavil tudi Kelly Olynyk. Pri domačih, držijo se šestega mesta zahoda, je Mike Conley vknjižil 22 točk.

Antetokounmpo izenačil strelski rekord

Izjemen večer je za Grkom Giannisom Antetokounmpom, ki je s 44 točkami izenačil svoj strelski rekord in Milwaukeeju izdatno pomagal do zmage pri skromnih podprvakih. Grk je v statistiko vpisal dvojnega dvojčka, dodal je še 14 skokov in osem asistenc. Milwaukee vztraja na drugem mestu vzhoda.

Giannis Antetokounmpo je s 44 točkami izenačil osebni strelski rekord. Foto: Reuters

Precej bolje gre branilcem naslova, ki so si zmago priigrali v zadnjih treh minutah tekme, ko so z delnim izidom 17:2 v slabo voljo spravili Sacramento. Stephen Curry je k zmagi prispeval 35 točk, Kevin Durant 33, Draymond Green je dosegel dvojni dvojček (14 skokov, 10 asistenc).

Še naprej gre odlično četrtemu moštvu vzhoda Boston Celtics, ki je doma visoko odpravilo Atlanto in vknjižilo osmo zaporedno zmago. Precej bolj vroče je bilo med moštvoma Charlotte Hornets in New York Knicks. Drugo je v zadnji četrtini zaostajalo za 16, izničilo prednost domačih in po podaljšku končalo črn niz porazov.

Šestič zapored so slavili člani Indiane, ki so iz Philadelphie, pri kateri je s 40 točkami blestel Joel Embiid, odpeljali zmago s 113:101. Uspešno je bilo tudi vodilno moštvo zahoda Denver, ki je na kolena spravilo Oklahomo, spodrsnilo pa je vodilnemu v ligi Torontu, ki je padel pri Portlandu.

