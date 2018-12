Tudi to je NBA: Srba hotel blokirati kar s čevljem! #video

Košarkarji Minnesote so v noči na torek v ligi NBA nadigrali Sacramento (132:105), za najbolj nenavaden trenutek srečanja pa je poskrbel domači košarkar Taj Gibson. Izkušeni Newyorčan je v enem izmed uspešnih napadov ostal brez enega košarkarskega čevlja, ga nato prijel in z njim skušal blokirati Nenada Bjelico. Bil je prekratek, je pa Srbu z atraktivno blokado prekrižal načrte Karl-Anthony Towns.

Dvoboj med Minnesoto in Sacramentom je ponudil pripetljaj, ki bi lahko spodbudil debato o tem, kaj je med košarkarsko tekmo dovoljeno na parketu in kaj ne. Gostitelji so v Minneapolisu v prvem polčasu povsem nadigrali razglašene goste iz Kalifornije. Prvi polčas so dobili kar s 74:44, že po nekaj minutah pa so vodili z 11:4. Takrat je Taj Gibson dosegel koš za gostitelje, pri tem pa ostal brez čevlja.

Taj Gibson out here playing defense with his shoe 😂 pic.twitter.com/HRqrqYj9R4 — Steven Candelaria (@StevoCandelaria) December 18, 2018

Ko se je vračal v obrambo, ga je prijel, nato pa se z njim v roki postavil v obrambno vrsto. Proti njemu se je zapodil Nemanja Bjelica. Srbski legionar je prodrl proti košu, Gibson, na nogah je imel le en košarkarski čevelj, pa ga je skušal zaustaviti. V želji, da bi ustavil Bjelico, je bil tako zagrizen, da se je poslužil prepovedanega sredstva.

V rokah je imel čevelj in z njim skušal blokirati košarkarja Sacramenta. Bil je prekratek, a ga je v akciji ''rešil'' soigralec Karl-Anthony Towns. Bjelici je prilepil silovito ''banano'', navdušil domače občinstvo in omogočil gostiteljem naskok na še višje vodstvo.

Kaj bi dosodili sodniki?

Poraja se vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi Gibson s čevljem resnično ustavil met Bjelice. V tem primeru bi se zagotovo oglasili sodniki, iznajdljivega Newyorčana, ki igra v ligi NBA že devet let, do zdaj pa je nosil dres Chicaga, Oklahoma Cityja in Minnesote, pa bi doletela kazen. Ker pa je bil prekratek, delivci pravice niso čutili potrebe po prekinitvi igre.

Minnesota je na koncu premagala Sacramento s 132:105, kar devet njenih košarkarjev pa je doseglo dvomestno število točk. Gostje, ki so dan poprej prekrižali načrte Dončićevemu Dallasu in prekinili niz 11 zaporednih domačih zmag teličkov, so bili v Minneapolisu nerazpoloženi za igro.

Gibson je eden izmed devetih košarkarjev Minnesote, ki so proti Sacramentu dosegli vsaj deset točk. Foto: Reuters

Bjelica je dvoboj končal brez točk in zgrešil oba meta iz igre, podobno velja za mladega asa De'Aarona Foxa. Gibson je na drugi strani proslavljal visoko zmago, pri kateri je sodeloval z 12 točkami, desetimi skoki in nepozabnim poskusom blokade z obutvijo, ki je hitro postal spletna uspešnica.