Dončić mislil, da bo pristal v drugem klubu

Po enajstih zaporednih zmagah v domači dvorani so košarkarji Dallas Mavericks morali priznati premoč nasprotujoči ekipi. Sacramento Kings so bili tisti, ki so se veselili v Teksasu (120:113). Prav Kralji so tisti, s katerimi se Dallas poteguje za končnico.

Zaradi poraza je zdaj zdrsnil na deveto mesto, v izločilne boje pa vodi najboljših osem moštev.

Teličkom ni pomagala niti odlična predstava Luke Dončića, ki se je zaustavil pri 28 točkah, devetih asistencah in šestih skokih, imel pa je tudi pet izgubljenih žog.

"Luka ima veliko sposobnosti in mislim, da bo postal izjemen strelec. In ko se bo to zgodilo, bo zaradi tega še hitrejši. Odlično zna voditi žogo in igrati košarko. Mogoče smo mislili, da ima določene omejitve, vendar jih na našo žalost ne vidim. Za Dallas je odlična izbira in prav tako za celotno ligo," ga je pohvalil glavni trener Sacramento Kings Dave Joerger.

Pričakoval, da ga bo izbral Sacramento, ker so ga obiskali v Madridu

Pričakoval je, da ga bodo na naboru izbrali Sacramento Kings. Foto: Getty Images Letos poleti se je govorilo, da bi lahko prav Luka končal v vrstah Sacramenta, ki je na naboru novincev izbiral drugi. A sta se Vlade Divac in druščina odločila za Marvina Bagleyja III., ki je zaradi poškodbe izpustil tekmo z Dallasom.

Tudi Luka je sprva pričakoval, da bo končal v Kaliforniji, kar pa se na koncu ni zgodilo. "Tako sem mislil, zlasti ker so prišli v Madrid in smo imeli skupno večerjo. V določenem trenutku sem pričakoval, da bom pristal pri njih, a se to ni zgodilo," je na vprašanje novinarja Jasona Jonesa, ali je pričakoval, da ga bodo izbrali Kings, odgovoril Luka.

"Potrebovali so visokega košarkarja, zato je bil za njih boljša izbira," je diplomatsko dejal košarkar Dallasa in dodal: "Zelo sem vesel, da sem v Dallasu."

Za zdaj je Luka osrednji kandidat za naziv novinca leta v ligi NBA. Oktobra in novembra je bil v zahodni konferenci že izbran za igralca meseca, dobre predstave pa nadaljuje tudi decembra, zato se mu ob takšnem nadaljevanju nasmiha druga tovrstna lovorika.

Nowitzki: Frustrirajoče je, sem pa naredil korak naprej

Dirk Nowitzki je vesel, da lahko vse več igra, vendar je jezen, ker so izgubili zadnji dve tekmi. Foto: Getty Images "Nagrad ne analiziram na široko. Kar je res, je to, da je Luka dober igralce. Odigral je nekaj odličnih tekem. V današnjem svetu družbenih omrežij se do informacij, da je nekdo dobro igral, pride takoj. In tisti, ki dobro nastopajo, so nemudoma deležni pozornosti," je trener Dallasa Rick Carlisle povedal o pozornosti, ki je je deležen slovenski košarkar.

Prvi mož stroke je prav tako vesel, da se legendarni Dirk Nowitzki počasi vključuje v ekipo. Po poškodbi je prvič zaigral na domačih tleh in pred koncem prve četrtine prejel stoječe ovacije. Tekmo je končal pri treh točkah in štirih skokih: "Naredil sem korak naprej. V primerjavi s četrtkovo tekmo proti Phoenixu sem igral nekaj minut več. Čutil sem, da imam več vetra v jadrih in da grem v pravo smer. A izgubili smo dve tekmi, odkar sem se vrnil. Dve težki tekmi, ki bi ju morali dobiti. Takšno je bilo naše razmišljanje, zato je frustrirajoče."

Košarkarje Dallasa vse do božičnega večera čaka turneja. Začeli jo bodo v sredo pri Denverju, nato pa sledijo še tekme pri LA Clippers, prvakih Golden State Warriors in Portlandu. Navijači Mavericks bodo morali na novo domačo tekmo počakati do 27. decembra, ko v Teksas prihaja New Orleans.