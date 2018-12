Slovenija z Dončićem v Tokio 2020: od sanj do projekta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zaradi zarečenega kruha v preteklosti pred OI 2020 ne bom napovedoval števila kolajn. Upam pa na močno slovensko odpravo, za katero si želim, da bo vključevala kar dve ekipi, torej poleg rokometne, ki je do zdaj na igrah nastopila že trikrat, še vsaj eno," je po nedeljski vnovični gladki izvolitvi za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije proti Tokiu pogledal Bogdan Gabrovec, ki o panogah ni želel špekulirati. A med potencialnimi kandidati bi bili lahko kljub popolnemu neuspehu na kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019 tudi košarkarji. Rešilna bilka se skriva v morebitnem posebnem vabilu za dodatne kvalifikacije.

Pot do Tokia 2020

Spomnimo, na olimpijskih igrah 2020 bo nastopilo 12 košarkarskih reprezentanc. Zagotovljeno mesto imajo trenutno le gostitelji Japonci, kar sedem reprezentanc pa si bo olimpijski vizum zagotovilo na svetovnem prvenstvu leta 2019 na Kitajskem. Odločal bo vrstni red s celinskim sitom. To pomeni, da bodo na Japonsko potovale po dve najboljši evropski in ameriški ekipi ter po ena iz Azije, Afrike in Oceanije.

Zadnje štiri udeležence košarkarskega olimpijskega turnirja pa bodo dali štirje dodatni kvalifikacijski turnirji (23.-28. junij 2020), na katerih bo svojo priložnost iskalo 24 reprezentanc. In prav tukaj bo svojo priložnost imela Slovenija.

Foto: Reuters

Slovensko upanje: Fibin "wild card"

In kako bo Fiba določila 24 kvalifikacijskih kandidatov? Večina bo znana že po SP 2019, saj bo vabilo na dodatne kvalifikacije prejelo najboljših 16 reprezentanc, ki še ne bodo imele zagotovljenega mesta v Tokiu. Preostalih osem ekip bo krovna zveza določila s posebnimi vabili, pri čemer bo Evropa deležna dveh mest.

Na eno od teh računajo pri Košarkarski zvezi Slovenije in kot argument navajajo naslov evropskega prvaka in položaj na svetovni lestvici. Na tej je Slovenija trenutno na visokem sedmem mestu oziroma celo petem med evropskimi reprezentancami.

Erjavec: Navijamo za evropske velesile

In kako aktivna je slovenska košarkarska diplomacija? "Zelo. Na več ravneh. Zavedamo se, da je to naša edina možnost, da v prihodnjih letih zaigramo med elito," odgovarja predsednik KZS Matej Erjavec in dodaja, da je vabilo zelo realno, predvsem če bodo najboljše evropske reprezentance na SP 2019 uspešne. Z drugimi besedami, če si bodo velesile na Kitajskem zagotovile neposredno uvrstitev na OI ali selitev v dodatne kvalifikacije, naj bi bilo eno od dveh evropskih vabil "rezervirano" prav za Slovenijo.

Predsednik KZS verjame, da slovensko košarkarsko olimpijsko upanje še tli. Foto: Vid Ponikvar

"Z generalnim sekretarjem Radoslavom Nesterovićem sva na tej ravni zelo aktivna. Zdaj že pokojni generalni sekretar Fibe Patrick Baumann je bil naklonjen ideji, da bi evropski prvak dobil vabilo. Podobno velja za prvega tekmovalnega operativca Zorana Radovića. Težava bi, kot rečeno, nastopila le, če bi se več evropskim velesilam na Kitajskem zataknilo," dodaja Erjavec.

Stavi na Dončića, Dragića ne želi jeziti

Če bodo evropski velikani in slovenska košarkarska diplomacija uspešni, pa se bo projekt "Slovenija na OI 2020" selil na drugo, torej tekmovalno raven. Na igre bodo namreč potovali še štirje zmagovalci šestčlanskih kvalifikacijskih turnirjev. "Združiti želimo vse najboljše slovenske igralce in se odločno podati v boj za Tokio. Jasno, z ekipo, ki bi jo zbrali okrog Luke Dončića, ki je tudi sam poudaril, da želi zaigrati na olimpijskih igrah," zagotavlja prvi mož KZS.

Bi lahko v tem primeru reprezentančno upokojitev odmrznil tudi nekdanji kapetan Goran Dragić? "Če bomo Gogija v tem kontekstu prepogosto omenjali, nas bo hitro oštel. Ne želimo ga jeziti. Želimo mu, da ostane zdrav. To je vse," v smehu dodaja Matej Erjavec.

Turnir v Sloveniji? Malo verjetno

V slovenskih košarkarskih krogih se je v zadnjem obdobju šušljalo celo o scenariju, po katerem bi Ljubljana s Stožicami gostila enega od kvalifikacijskih turnirjev. A za to so možnosti zelo skromne, poudarja predsednik KZS. Razlog se skriva v finančnih ovirah. "Fiba sicer še ni sporočila, kakšna bo leta 2020 kotizacija. Nazadnje je bila dva milijona evrov, kar je seveda odločno preveč. Tokrat naj bi bil znesek manjši, a za nas še vedno prevelik," dodaja Erjavec, prepričan o tem, da si lahko Slovenija po hrvaškem vzoru iz leta 2016 tudi v tujini utre pot proti olimpijskim igram.

Kje bo Slovenija branila naslov prvaka? Foto: Reuters

Kje bodo Slovenci branili naslov prvaka?

Pri evropski izpostavi Mednarodne košarkarske zveze pa so medtem že sprožili tudi postopek za izbiro gostitelja evropskega prvenstva 2021, na katerem bo naslov iz leta 2017 branila Slovenija. Pri Fibi vnovič dopuščajo možnost organizacije tako prvenstva v več državah (kot v letih 2015 in 2017) kot tudi v eni sami državi.

Kandidati za organizacijo lahko uradni interes naznanijo do sredine januarja 2019. Sledi obdobje ocenjevanja uradnih kandidatur, ki naj bi se končalo junija. Gostitelj (ali gostitelji) EuroBasketa 2021 pa bo znan v juliju 2019.