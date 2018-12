27 minut za 4 leta vodenja

Pred štirimi leti so se novinarji osrednjih televizijskih postaj v živo javljali iz hotela Union, kjer že po tradiciji potekajo skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije, podrobno pa so troboj za osrednje športno žezlo spremljali tudi poročevalci radijskih, spletnih in časopisnih medijev. V zraku se je po umiku Janeza Kocijančiča, ki je OKS vodil kar 23 let, čutila precejšnja napetost, resda na videz prijazni stiski rok kandidatov za predsednika Bogdana Gabrovca, Zorana Jankovića in Andraža Vehovarja, pa niso mogli prekriti zakulisnih igric z občasno tudi nešportnimi manevri.

Troboj je takrat predvsem na račun večletnega dela s široko športno bazo dobil Gabrovec, ki je bil štiri leta pozneje, torej na današnji skupščini, deležen veliko bolj mirne zaupnice in nove izvolitve za predsednika olimpijskega komiteja. Ob precej skromnejši medijski pozornosti in brez živčnih zasukov je po vsega 27-minutni volilni proceduri prejel vse glasove.

Gabrovec verjame v svetlo prihodnost slovenskega športa. Foto: Vid Ponikvar

Najvišji prihodki v zgodovini: 9,5 milijona evrov

"Ocenjujem, da je bilo mandatno obdobje izpeljano uspešno. Večina predvolilnih obljub je bila izpolnjenih. Sem pa odkrit in priznavam, da nismo storili vsega. Zakaj? Deloma ni bilo vse v naši moči. Gre za pomanjkanje časa ali pa objektivne okoliščine, pri čemer mislim predvsem na vladne menjave," je zadnje štiriletno obdobje komentirat Gabrovec.

Prav zaključevanje odprtih projektov s poudarkom na nadaljnjem dialogu z državo pa pred novim štiriletnim obdobjem predsednik označuje za osrednje naloge. Ob tem opozarja tudi na spodbudno finančno rast. Tako se v letu 2018 lahko OKS pohvali z rekordnimi prihodki, ki znašajo 9.541,908 evrov. Za primerjavo, leta 2014 je bila letvica nastavljena na dobrih šest milijonov evrov.

Leto 2018 si bo Bogdan Gabrovec zapomnil predvsem po dveh olimpijskih kolajnah (Jakov Fan in Žan Košir) in novem mandatu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Tretji predsednik šele leta 2022

Medtem ko je Kocijančič vnovično kandidaturo večkrat pojasnil s "prošnjami in pobudami športnih prijateljev, naj vztraja", pa ima tokratna napoved Bogdana Gabrovca o drugem in obenem tudi zadnjem štiriletnem mandatu bolj čvrste in formalne temelje. Prav pod njegovim vodstvom je namreč OKS v svoja pravila vključil omejitev predsedniškega mandata.

Vodenje komiteja je zdaj omejeno na dva mandata oziroma na osem let, tako da bo krovna organizacija na volilni skupščini čez štiri leta na svojem vrhu dobila nov obraz. Po Kocijančiču (zdaj tudi častni predsednik) in Gabrovcu bo torej OKS dočakal šele tretjega predsednika.