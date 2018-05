Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta na evropskem prvenstvu v razredu 470 v bolgarskem Burgasu osvojili zlato medaljo in ponovili uspeh iz leta 2015. V regati najboljše deseterice za medalje, ki šteje dvojno, sta bili drugi in sta prepričljivo osvojili naslov.